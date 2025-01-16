Немного сведений об исследовании НЛО

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 07:23

Причина: Стилистика автора сохранена

swandance Просмотров: 555 Комментарии: 0 +1 Вчера, 07:23 by

Американский спецназовец рассказал о визите на секретную базу с инопланетными технологиями.Боец Сил специального назначения армии США, который служил в так называемой Зоне 51, рассказал о визите на секретную базу в штате Индиана, где изучались технологии пришельцев. На его выступление в подкасте блогера Джесси Мишела обратило внимание издание Daily Star.«Зеленый берет» Рэнди Андерсон заявил в интервью, что попал на секретную базу Крейн в штате Индиана во время обучения в 2014 году. Первой странностью там был лифт, который якобы «опустился под землю гораздо глубже, чем можно подумать». По словам спецназовца, сначала ему и еще одному курсанту показывали захваченные китайские и российские технологии, но потом отвели в помещение, которое было обозначено как «Инопланетные технологии».Военный утверждает, что там техника была значительно более высокого уровня. «Первым объектом была металлическая сфера размером с баскетбольный мяч, которая находилась над подиумом. И все выглядело так, будто она просто парит над ним», — рассказал Андерсон.Он утверждает, что так и не понял, как сфера «висела» в воздухе без всякой опоры. Военный также отметил, что ее поверхность была изготовлена из странного металла, который «нельзя ни с чем сравнить». Позже сотрудники базы рассказали, что этот объект был якобы извлечен из некоего потерпевшего крушение корабля.Следующим якобы инопланетным объектом, который Андерсону показали на военной базе, был некий металлический браслет. По словам военного, у странного браслета был кристаллический экран, над которым «начали появляться какие-то иероглифы». При этом Андерсон утверждает, что сотрудники базы, которые проводили экскурсию для него и его коллеги, «вели себя так, будто сегодня обычный вторник» и, видимо, проверяли их реакцию на необычные предметы.Андерсон утверждает, что в данный момент работает на секретном объекте в штате Невада, известном среди уфологов под названием Зона 51, и наблюдал там полеты загадочного корабля «треугольной формы». Перемещалось это воздушное судно якобы при помощи антигравитации.Андерсон также сказал, что поделиться своей историей его вдохновил бывший американский разведчик Дэвид Груш, который в 2023 году выступил в Конгрессе США и заявил, что власти многих стран уже несколько десятилетий знают о существовании пришельцев и охотятся за их технологиями.Ранее сообщалось, что бывший астронавт НАСА Лерой Чиао едва не столкнулся с загадочными «металлическими сферами» во время полета на своем самолете. Он рассказал, что два больших металлических шара диаметром около метра пронеслись мимо его самолета в августе 2024 года в штате Техас.

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