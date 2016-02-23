Интервью с пришельцем

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:12

Eifersucht Просмотров: 78 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 02:11 by

Российские учёные получили из космоса возможный сигнал инопланетян. Эта новость буквально взорвала интернет. Необычайно мощный сигнал дошёл до Земли из звёздной системы, расположенной за девяносто четыре световых года от нашей планеты. Американский астроном-любитель Пол Гилстер сообщил о необычном открытии российских астрофизиков Специальной астрофизической обсерватории РАН в Нижнем Архызе. Теперь же в интернете появилось весьма реалистичное видео с пришельцем.Разумеется, официальных подтверждений того факта, что эта запись является рассекреченным доказательством существования внеземных цивилизаций, нет. Тем не менее, диалог с сидящим за столом пришельцем звучит ужасающе убедительно. К слову, это видео раскололо пользователей на тех, кто верит в правдивость и поддался паническим настроениям, и тех, кто не верит в то, что это утечка ЦРУ или НАСА, но признаёт высокий уровень качества фейка.

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