Легенда об Орихимэ и Хикобоси

Новость отредактировал Lollipop39 - Сегодня, 10:41

Причина: Стилистика автора сохранена

Marion Phauna Просмотров: 43 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:38 by

Китайская легенда о Ткачихе и Волопасе, Чжи-нюй и Ню-лане, пришла в Японию в период Нара (710-794). В Японии эта легенда и связанный с ней китайский ритуал (яп. Киккодэн) наложились на моления женщин об обретении умений в ткачестве и других делах, ритуал ткачества танабатацумэ и обряд очищения мисоги. Таким образом, в празднике Танабата смешались различные китайские и японские культурные феномены.Ню-лан и Чжи-нюй – муж и жена, которым дозволено встречаться лишь раз в году, в седьмой день седьмой луны. Чжи-нюй (яп. Орихимэ) была умелой ткачихой, а Ню-лан (яп. Хикобоси) – пастухом. Когда они поженились, то забросили работу, и верховное божество, Небесный император Тянь-ди, рассердившись, разделил супругов рекой, сказав, что им будет позволено встречаться раз в году, если они будут хорошо работать. С тех пор влюбленные усердно трудятся каждый день в предвкушении встречи в седьмой день седьмой луны.Орихимэ (досл. «прядущая принцесса» , 織姫 / Orihime), дочь небесного властителя Тэнтея (天帝 / Tentei) ткала красивое полотно на берегу небесной реки Аманогава (天の川 / Млечный путь). Изо дня в день она упорно трудилась.Однако вскоре Орихимэ стало грустно, потому что из-за своей тяжелой работы она никогда не сможет никого встретить и полюбить. Обеспокоенный чувствами своей дочери, Тэнтей утроил для нее встречу с небесным пастухом Хикобоси (досл. «пасущий коров», 彦星 или 牽牛/ Hikoboshi ), который жил и трудился по другую сторону небесной реки Аманогава. Когда прицесса и Хикобоси встретились, они сразу полюбили друг друга и вскоре сыграли свадьбу.Однако, выйдя замуж, Орихимэ не могла больше прясть ткань для одеяний, так любимых её отцом, а стада Хикобоси стали блуждать по небесным полям Вселенной. В гневе Тэнтей разделил двух влюбленных по разные стороны Аманогавы и запретил им встречаться.Орихиме впала в отчаяние от расставания с мужем и слезно просила отца позволить им встретиться снова. Тэнтей был тронут слезами дочери и разрешил им увидеться на седьмой день седьмого месяца, если она будет упорно трудиться и закончит ткачество. Когда Орихимэ и её муж попытались встретиться, обнаружилось, что они не могут пересечь небесную реку, поскольку нет моста. Орихимэ плакала так сильно, что на её плач прилетела стая сорок. Птицы пообещали влюбленным сделать мост своими крыльями так, чтобы пара могли перейти через реку.Говорят, что если на Танабата идет дождь, сороки не смогут прилететь, чтобы выполнить обещание и помочь влюбленным. Тогда им придется ждать еще целый год до следующей встречи. В разных версиях этой легенды у влюбленных встречаются разные имена. Орихимэ могли именовать Tanabata-tsume, Me-Tanabata-sama, Asagao-hime, Ito-ori-hime, Momoko-hime, Takimono-hime. Вариации Hikoboshi – Kaiboshi или Kengyu.В наши дни в Японии в этот праздник люди пишут свои желания, иногда даже в поэтической форме, на так называемых танзаку (短冊 ) – небольших полосках бумаги. Затем их вешают на украшенные стволы бамбука вместе с другими декорациями. Бамбук и украшения спускают в воду или сжигают после фестиваля около полуночи или на следующий день. Это напоминает обычай плавающих бумажных кораблей и свечей во время праздника Бон. Многие области Японии имеют свои собственные местные традиции празднования Танабата.Звёздный Фестиваль в его привычном проявлении стал общенародным праздником в начале 17 столетия, когда в народе стали приживаться традиции и церемонии праздника «Прошения об искусности», отмечавшегося при дворе императора и в кругу дворцовой аристократии несколько столетий. Позже романтичная легенда о звёздной любви стала основой невероятно красивого фестиваля Танабата с фейерверками, шествиями, ярким оформлением городских улиц.Празднования Танабата проводятся во всех уголках Японии. Улицы и территории, прилегающие к торговым центрам, украшаются большими красочными лентами. Самый знаменитый фестиваль Танабата проводится в Сендае с 6 по 8 августа. В регионе Канто, Танабата проводится в течении нескольких дней с 7 июля в префектуре Канагава в г. Хиратцука.Несмотря на некоторые различия в регионах страны, большинство фестивалей включают соревнования по украшению. Также часто проводятся праздничные парады и шествия, устраиваются конкурсы «Мисс Танабата». Как и на многих других японских народных гуляньях, атмосферу праздника создают и множество открытых лавочек, продающих традиционную еду и разнообразные карнавальные игры. Во всемирно известном Токийском Диснейленде также устраивается грандиозное представление Танабата - с Микки в качестве Альтаира и Микки в роли Веги.Изначально, возникший и существовавший в контексте сакральных знаний синтоистской обрядовости и ритуальности, сегодня Танабата – праздник скорее более светский, привлекающий большое внимание туристов и горожан.

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