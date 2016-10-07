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Страшные Арты

Богиня Луны

Богиня Луны

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 11:16
Вчера, 11:16 by EstellanПросмотров: 128Комментарии: 10
+6

Ключевые слова: Девушка богиня луна авторский арт

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Вчера, 12:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 102
Понравилось. Особенно фиолетовое что-то - Думаю, это Млечный путь. И кролик симпатичный.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#2 написал: Estellan
Вчера, 13:05
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (381|0)
Публикаций: 82
Комментариев: 661
Гюльнара
Да, так и задумывалось) Благодарю.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#3 написал: Menschenfeind
Вчера, 13:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (812|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 184
Богиня такая таинственная и величественная) Ну прям...богиня)))
А кролик выглядит злобным :D
Зарегистрирован: 9.08.2013
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 13:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (27|-1)
Публикаций: 24
Комментариев: 272
Красивая картина,только вот кролик уж какой то нереальный.
Зарегистрирован: 19.08.2017
#5 написал: Элиния
Вчера, 13:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 133
)) своеобразная утонченная красота, только вот зайка больше на нечто инопланетное смахивает.
Зарегистрирован: 5.05.2017
#6 написал: Estellan
Вчера, 13:42
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (381|0)
Публикаций: 82
Комментариев: 661
Menschenfeind
Ну я бы тоже слегка озлобился если бы добрые боги запендюрили меня на Луну))

Сделано_в_СССР
Стало быть Богиня натуралистично получилась?)) А вообще, если честно, у меня с животинами не складывается от слова совсем(

Элиния
Саблезубый кролик-убийца.) Кто-то же должен ее охранять.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#7 написал: kusi
Вчера, 13:44
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (1895|0)
Публикаций: 331
Комментариев: 6 383
Вау! Какая прелесть! +++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#8 написал: Estellan
Вчера, 13:48
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (381|0)
Публикаций: 82
Комментариев: 661
kusi
Спасибо) Меня всегда завораживало небо. А тут еще и удачная модель совпала.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#9 написал: Летяга
Вчера, 16:29
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7457|-1)
Публикаций: 170
Комментариев: 5 725
Замечательно!
Лунная природа персонажей читается на раз, а это ли не главное в искусстве?
Плюс от всей души!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#10 написал: Серебряная пуля
Вчера, 17:29
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1646|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 173
На мой взгляд, кролик спокойный, не "ути-пути", а такой как надо.Таинственные персонажи, глаза у кролика чёрные, подходят к космической тематике, спрокойствие и мудрость. Глаз успокаивает, на мой субъективный взгляд. ПЛЮС
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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