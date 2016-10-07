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Богиня Луны
Новость отредактировал
YuliaS
- Вчера, 11:16
Вчера, 11:16 by
Estellan
Просмотров: 128
Комментарии: 10
+6
Ключевые слова:
Девушка
богиня
луна
авторский арт
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Комментарии
#1 написал:
Гюльнара
Вчера, 12:59
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Публикаций: 1
Комментариев: 102
Понравилось. Особенно фиолетовое что-то - Думаю, это Млечный путь. И кролик симпатичный.
#2 написал:
Estellan
Вчера, 13:05
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Публикаций: 82
Комментариев: 661
Гюльнара
Да, так и задумывалось) Благодарю.
#3 написал:
Menschenfeind
Вчера, 13:16
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Публикаций: 24
Комментариев: 184
Богиня такая таинственная и величественная) Ну прям...богиня)))
А кролик выглядит злобным :D
#4 написал:
Сделано_в_СССР
Вчера, 13:19
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Публикаций: 24
Комментариев: 272
Красивая картина,только вот кролик уж какой то нереальный.
#5 написал:
Элиния
Вчера, 13:35
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Комментариев: 133
)) своеобразная утонченная красота, только вот зайка больше на нечто инопланетное смахивает.
#6 написал:
Estellan
Вчера, 13:42
+3
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Публикаций: 82
Комментариев: 661
Menschenfeind
Ну я бы тоже слегка озлобился если бы добрые боги запендюрили меня на Луну))
Сделано_в_СССР
Стало быть Богиня натуралистично получилась?)) А вообще, если честно, у меня с животинами не складывается от слова совсем(
Элиния
Саблезубый кролик-убийца.) Кто-то же должен ее охранять.
#7 написал:
kusi
Вчера, 13:44
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V.I.P.
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Вау! Какая прелесть! +++++++++++++++++++++++++++++++++
#8 написал:
Estellan
Вчера, 13:48
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Публикаций: 82
Комментариев: 661
kusi
Спасибо) Меня всегда завораживало небо. А тут еще и удачная модель совпала.
#9 написал:
Летяга
Вчера, 16:29
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Замечательно!
Лунная природа персонажей читается на раз, а это ли не главное в искусстве?
Плюс от всей души!
#10 написал:
Серебряная пуля
Вчера, 17:29
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Публикаций: 78
Комментариев: 5 173
На мой взгляд, кролик спокойный, не "ути-пути", а такой как надо.Таинственные персонажи, глаза у кролика чёрные, подходят к космической тематике, спрокойствие и мудрость. Глаз успокаивает, на мой субъективный взгляд. ПЛЮС
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