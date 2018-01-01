КАК КЛОУНЫ СТАЛИ СТРАШНЫМИ

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:44

Причина: Изменён и добавлен раздел.

Владимир Станков Просмотров: 45 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:44 by

Мы привыкли к тому, что клоун — это веселый и забавный человек, который смешит зрителей на цирковых представлениях, массовых праздниках или эстраде. Американская же литература и киноиндустрия создали образы совершенно других клоунов — ужасных монстров и маньяков, которые наводят страх на людей до такой степени, что по статистике каждый седьмой испытывает коулрофобию, — боязнь клоунов.Автор неизвестен.

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