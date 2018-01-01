КАК КЛОУНЫ СТАЛИ СТРАШНЫМИ

КАК КЛОУНЫ СТАЛИ СТРАШНЫМИМы привыкли к тому, что клоун — это веселый и забавный человек, который смешит зрителей на цирковых представлениях, массовых праздниках или эстраде. Американская же литература и киноиндустрия создали образы совершенно других клоунов — ужасных монстров и маньяков, которые наводят страх на людей до такой степени, что по статистике каждый седьмой испытывает коулрофобию, — боязнь клоунов.
Автор неизвестен.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:44
Причина: Изменён и добавлен раздел.
Сегодня, 15:44 by Владимир СтанковПросмотров: 45Комментарии: 0
Ключевые слова: Страх клоунов коулрофобия страшные клоуны боязнь клоунов оно прыг-скок история