Пляски грешников. Часть 8

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Марк Крам Просмотров: 222 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 14:37 by

Как же у меня раскалывалась голова. Я десять минут провозился со шкафчиком, только чтобы его открыть.– Заклинило тебя там, что ли? Ну, давай же, – нервно пробурчал я, пытаясь открыть дверцу, но затем, не выдержав, в сердцах стукнул по ней кулаком. – Твою мать!– Дилан! – совсем рядом раздался голос.Я повернулся и от неожиданности вздрогнул, увидев перед собой одноклассницу Линду, которая, прижав к груди ранец, с любопытством на меня смотрела.– А что ты делаешь? – поинтересовалась она.– Хочу достать кое-какие учебники.Ее бровь изогнулась дугой.– И чего не достаешь?– Дверь заело, не могу открыть, – грустно сказал я, вновь прилагая усилия и вновь потерпев неудачу.– Значит, неправильно ее просишь.– Чего?Линда встала рядом.– Вводил код на замке?Я скептически на нее воззрился.– Думаешь, я совсем придурок, да? – сказал я наконец. – Конечно, вводил.Кажется, вся эта ситуация ее забавляла.– Если правильно попросить, он сам тебе откроется, – сказала Линда таким тоном, будто открывала мне страшную тайну.– Угу, или это будет означать, что в нем поселился полтергейст.Не реагируя на мои язвительные подколы, она наклонилась к шкафчику почти вплотную, словно собиралась прикоснуться губами, а затем что-то неслышно прошептала, после чего отстранилась от него.Она спокойно потянула за ручку, и дверца шкафчика легко открылась, без этого невыносимого скрипа, который постоянно преследовал меня столько лет и выводил из себя.– Класс, – протянул я. – ты мастер разруливать проблемы с дверями. Теперь всякий раз, когда у меня возникнут с этим трудности, буду звать тебя на помощь.– Обращайся, – мило улыбнулась девушка; она заглянула вовнутрь и скривила лицо в гримасе: – А я думала, в моем шкафчике настоящий бардак.Я принялся складывать нужные тетради и учебники себе в сумку.– Так вот, значит, чем ты занимаешься: общаешься с неодушевленными предметами.– И не только, – ответила Линда таинственным голосом, а затем звонко рассмеялась. – С живыми интереснее, они более разговорчивы.«Знала бы она Тайлера, возможно, изменила бы свое мнение», – усмешка тронула мои губы. Она это заметила.– Что?– Нет, ничего, так, кое-что вспомнил, – быстро отмахнулся я, переводя разговор на другую тему. – Ты уже выбрала, куда собираешься поступать? Я хотел на филологический.– Да, я слышала, ты пишешь рассказы.– Нет, уже не пишу. Как выяснилось, это было простым ребячеством. Сейчас я этим не занимаюсь, но я веду личный дневник... И пока что в нем ни одной записи.Она засмеялась. Ей понравилась моя шутка?– А ты?– Веду ли я дневник?– Нет, каковы твои мысли касательно будущего, куда ты собираешься?– В Дарквуд, на медицинский. Хочу лечить животных.– Круто, – сказал я. – Если нужно помогать зверушкам, я только обеими руками «за». Обожаю этих милых пушистых созданий.– Да, это здорово, – согласилась она. – Ну так... – Линда замялась, словно в нерешительности, смахнула со лба прядь огненно-рыжих волнистых волос и потом выдохнула, – не хочешь сходить со мной в кафе? Попьем кофе... Или чай.– Конечно. Люблю чай. И кофе... только не сейчас, давай чуть позже. Нужно еще кое-что сделать.– Хорошо, – она кивнула. – Тогда увидимся. Береги себя, Дилан.– Ты тоже.Мы попрощались, и Линда ушла. Я задумчиво смотрел ей вслед; один раз она обернулась, и я, помахав ей рукой, второпях закрыл шкафчик, закинул сумку на плечо и, развернувшись, быстрыми шагами поплелся из школы.На улице накрапывал дождь. Я накинул на голову капюшон и засунул руки поглубже в карманы джинсов. Сгустки мощных темно-серых масс грозно собирались в громыхавшем небе и тянулись к городу, словно гигантские киты.Я завернул за угол и остановился возле небольшого магазинчика мистера Ранко. Он был закрыт, хотя обычно в это время дня двери были доброжелательно открыты для любого покупателя, а изнутри всегда доносилась тихая приятная мелодия кантри. Старик любил кантри – просто обожал, но больше этого он любил рассказывать и нахваливать исполнителей.За витриной лавки был кромешный мрак, а на двери висела табличка «Закрыто».«Может, отлучился куда?»Это было неважно, ибо судьба вела меня совсем в другое место. Куда я меньше всего сейчас хотел попасть. Головная боль не прекращалась ни на минуту; она внедрилась в мой организм, стала со мной единым целым, управляла мной, отключала разум и пробуждала дикие инстинкты.Шмыгнув носом, я направился в сторону злосчастной улицы. Двигался в ускоренном темпе, ибо время поджимало, а мне еще нужно было успеть дойти.«Совсем скоро это пройдет»Я послал его к черту и продолжил путь. Добрался до Мертвого Дома и уставился в его каменные глазницы, равнодушно созерцающие мир в его истинном сером, блеклом, полумертвом состоянии.«Этому миру недолго осталось существовать»Он смотрел на меня с каким-то холодным спокойствием, словно предрекал, к чему приведут все эти старания – к чьей-то смерти, вполне возможно, что моей. В горле образовался тяжелый ком, который я попытался сглотнуть. Когда-то здесь жили люди. Давным-давно, а может быть, пару лет назад. Дом должны были снести, в нем почти ничего не работает. Казалось, лампочки зажигались в зависимости от настроения дома.По многоскатной крыше уныло стекала черная вода, дождь просачивался сквозь штукатурку. Я промок до нитки, но не торопился заходить внутрь. Медленно поднялся по лестнице и встал под навес террасы. Волосы прилипли ко лбу. Я не мог унять дрожь, но все-таки нашел в себе силы собраться и войти.В прихожей было темно и прохладно. В глаза моментально бросились отталкивающие обои черно-белого цвета, вызывавшие открытую неприязнь и даже необъяснимую ненависть; они скрывали под собой нечто ужасающее, и я боялся узнать что.Словно услышав, как я вошел, с задней комнаты стали доноситься характерные стоны, хрипы и протяжные мычания гостя. Там же я обнаружил и прямоугольный деревянный стол, а на нем почти неподвижно лежал мой гость – юноша моего возраста, крепко скованный веревками; я заранее установил крепления на руках и ногах, зафиксировал каждый палец – он не мог ничего поделать и болтался, почти как червяк на крючке.Загорелась лампочка, озаряя помещение тусклым светом. Гость почувствовал, что он не один, и попробовал приподнять голову, чтобы рассмотреть меня получше.– Кто здесь? – хрипло произнес он; сколько чувств вложил в эту простую и банальную фразу, не обремененную большим смыслом.Я не ответил. Его это не устроило.– Что вы от меня хотите? Вы слышите? Пожалуйста, отпустите меня домой. Я вас не знаю, никому ничего не скажу, только отпустите меня, прошу вас! Зачем я вам нужен!?Я подошел к столу, и его глаза расширились. Он на секунду замолчал, вылупившись на меня как на одно из исключений природы, на которое не распространяются законы физики нашего мира.– Дилан!? – воскликнул он надтреснутым голосом после короткой паузы. – Это правда ты? Господи... невероятно... Слава богу, что ты здесь! Слава богу... слава богу... я уж думал все... Давай, приятель, вытащи меня отсюда.Я не сдвинулся с места и бровью не повел, продолжая стоять, мрачно глядя ему прямо в лицо, с каждой минутой меняющееся от кошмарной догадки, к которой приводил его крохотный мозг.– Скорее, Дилан! Пока не появился тот псих! Если ты злишься, то сейчас не время, нужно отсюда бежать! Помоги мне, слышишь? Дилан, помоги мне...– Здесь нет Дилана. Здесь только я и ты, Корман.– Сейчас не время для тупых шуток, кретин! Освободи меня!– Я похож на шутника?Наступила минутная тишина.– И с кем же я тогда разговариваю? – спросил он.– Меня зовут Тайлер, – сказал я.– Ты полоумный муд*к! – огрызнулся Корман; пыхтя от злости и обливаясь потом, он предпринял попытку приблизить свое лицо к моему, но веревки безжалостно впились в его плечи, от чего он издал беспомощный вопль. – Ты будешь в психушке! – зарычал Корман. – Развяжи меня, больной ублюдок! Развяжи меня!! Ты понимаешь, насколько ты встрял!? – он вдруг оскалился в улыбке, словно отчаянный самоубийца, находящийся на пороге могилы; для него уже все было предрешено, и он знал это, пускай и отрицал. – Ты же чокнутый муд*к! Тебя поджарят на электрическом стуле, поджарят твои долбаные мозги, сраный урод!!Я медленно покачал головой и сам наклонился к его недоуменной, насмерть перепуганной роже. Он был вынужден заткнуть рот.– Нет, – холодно сказал я. – Я буду жить вечно... а ты умрешь – это твоя реальность, Корман. Червяки не живут долго, они становятся едой для крупных рыб...Помнил ли я, как убивал его? Да, подробно. Каждую деталь. Его взгляд навсегда сохранился в моей памяти. Я изощрялся над его плотью, как мог. Вырезал различные фигуры, знаки, пентаграммы, символы и слова, как на бумаге. Резал его, словно воспринимал не как живое существо, а как пластилин. Работал ответственно, аккуратно и кропотливо, словно мастер. Я собирался снять с него кожу. Вот только пластилин не орет так, будто его выворачивают наизнанку, будто ему дробят ноги, сверлят коленные чашечки или вырывают без анестезии больной зуб... а может быть, все вместе? Святой Паскаль, как человек способен выдержать подобное и остаться в здравом уме!? Впрочем, я вопил вместе с ним, внутренне. От вкуса крови у меня снесло крышу. Кровь текла из него, как вода; она забрызгала одежду, растеклась по всему столу и стала чем-то обычным. Подбежав к краю, она закапала на пол. Насколько же сильно он сопротивлялся смерти, неистово раздирая до крови и мяса запястья и лодыжки, только чтобы освободиться из-под грубых узлов. Честно признаться, я опасался, что он порвет веревки или развалит старый стол; он дергался, словно одержимый, пускал слюни, собственными усилиями сломал себе пару пальцев и, непроизвольно изогнувшись ногой, порвал на ней сухожилия. Комната утонула в пронзительном визге.Корман рыдал и умолял меня прекратить, и я мысленно молил себя остановиться. Но наши мольбы остались без ответа. И я смирился. Но не наш подопечный. Слезы градом катились по его красным, соленым щекам; в свете лампочки лицо блестело от пота, бешеные, распухшие глаза сверкали, словно одичалые искры, дыхание было тяжелым и прерывистым. Он уже перешел на фальцет, когда я затронул главную часть его тела, приближаясь к финалу. Как будто обнажились его нервные пучки, которые я ожесточенно наматывал, как опытный Орфей, настраивающий струны своей лиры. Я думал, от такой боли он потеряет голос или сознание. Так оно и вышло. Вытекли последние слезинки. В скором времени он умер...– Боже мой, боже мой... – повторял я, словно молитву. – Господи... боже... боже мой...Едва волоча ногами, блуждал по комнате, а однажды, остановившись у зеркала, увидел в нем исхудалое и бледное, как покойник, существо с расширенными зрачками, мешками под глазами и совершенно потерянным, измученным взглядом. Как будто на грани обморока, я пытался осмыслить реальность, перед которой внезапно предстал. И кто бы он ни был – тот мертвец, уж больно похожий на меня, смотревший бесстрастным, пустым взором, как будто ждал приговора, – этот парень очень меня пугал.– Это послужит тебе уроком, и ты поймешь, насколько ценна человеческая жизнь, – задвигались синие губы зеркального близнеца.И я продолжил это безумие, вконец потеряв рассудок и сорвавшись, заорал на зеркало:– Как это мне поможет!?– За их жизнями ты начнешь ценить свою. Глядя на то, как они корчатся и умирают, увидев страх в их глазах и болезненную жажду, тебе откроется истинная тайна жизни.– Нет... боже, нет... так нельзя... – зашептал я. – Это же просто бесчеловечно... зачем?..– Ты не должен быть слабым. В таких делах главное решительность и воля. Жалко тебе или нет, но я хочу, чтобы ты отбросил все сомнения и слушался меня. Твоя жизнь на волоске, я пытаюсь сохранить ее всеми силами, но и ты должен к этому приложиться.– К дьяволу такую жизнь! К черту все! И тебя тоже к черту!Удивительно, но он был спокоен. Моя вспыльчивость никак на него не повлияла.– Тебе надо остыть, – успокаивающе сказал он. – Отдохни.Сознание покинуло меня в коридоре, в глазах помутнело. Меня стошнило, и я свалился на пол, подобно использованной мясной куче. Сновидения являлись сумбурными, не связанными ничем, как отдельные воспоминания; в центре всего находилась Аманда и ее очаровательная улыбка, смех... я тоже был счастлив.Я отрубился на тридцать с лишним минут, а когда проснулся, прислонился спиной к стене и обхватил руками дрожащие колени. Головная боль прошла. Внутри была свобода, какая-то облачная легкость и простота, гораздо лучше, чем раньше. Напротив другой стены в точно таком же положении, как и я, сидел Тайлер, угрюмо смотревший на меня, как будто ждал, когда я снова начну его проклинать. Но мы очень долго молчали, прежде чем один из нас нарушил тишину.– Тайлер, – вымолвил я тихо, – ты демон?Он изобразил удивление.– Разве ты видишь у меня рога или хвост?– Нет, но и крыльев у тебя за спиной я тоже не вижу. Тогда кто ты?– Некоторые вещи лучше оставлять неназванными, – уклончиво ответил он. – Я не всегда был таким. И дом этот я помню совсем другим. Полным красок, радости, смеха, горя и грусти. Неизменным оставалось лишь одно...– И что же? – безучастно спросил я.– Эти чертовы обои – черно-белые лилии.– Если они тебе не нравятся, почему ты не снимешь их?– В этом доме ничего нельзя исправить. Он всегда остается таким, какой есть.– Он что – живой?– Нет, – Тайлер покачал головой. – Наоборот. Здесь все мертво. И мы с тобой тоже мертвы. Но живее всех живых.– Не понимаю, о чем ты говоришь.– Жизнь определяется не по бьющемуся у тебя пульсу или частоте дыхания. Здоровый ты или нет – это не так важно. Важно то, что ты сделал и продолжаешь делать. Или ничего не делаешь... Знаешь, почему ты был несчастным?– Заткнись.– Ты не видел цели своего существования, не мог найти смысла. Чувствовал, что спускаешь все в никуда. Оно где-то рядом и уходит у тебя из-под носа. Ты был так подавлен, был готов лезть в петлю, лишь бы это поскорее закончилось, не правда ли? Хоть в этом у тебя остались силы. Дни являлись для тебя чем-то вроде временной петли, колеса Сансары и прочая хренотень. Ты был таким уставшим и ленивым, что даже не видел смысла ссать стоя...– Вот это было лишнее, – сказал я.– Да брось ты. Я же все про тебя знаю, кого тут обманывать?– Ты ничего про меня не знаешь, – неуверенно попробовал я возразить.– Я прекрасно знаю о тебе все, Дилан. Я освободил тебя! Показал цель, и ты вновь воспрянул духом. Может быть, не совсем так, как я это представлял, но это только начало. Ты втянешься...

Ключевые слова: Одержимость любовь убийство отчаяние смерть авторская история

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