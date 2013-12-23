Магия нумерологии. Даосская притча

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Почетный святой Просмотров: 84 Комментарии: 2 +2 Вчера, 20:23 by

Мудрый монах Шао Кун сидел у ступеней храма Сао Сы с плошкой для подаяний. К нему подошёл набожный юноша из богатой семьи и стал со звоном рыться в своём кошельке. Его лицо отражало сомнения. Наконец юноша вытащил руку из кошелька и с поклоном ссыпал в плошку восемь цяней.- О чём ты размышлял, пока рылся в своём кошельке? - с улыбкой спросил юношу Шао Кун. - Подношение храму - дело добровольное, не важно, что ты дал мало, главное - чтобы от чистого сердца.Юноша густо покраснел и снова поклонился:- Учитель, я хотел отдать весь кошелёк, но вспомнил о науке нумерологии. Восемь - это самое благодатное число - высшая гармония и процветание, долголетие и счастье. Я не осмелился дать вам другое количество цяней!Мудрый Шао Кун улыбнулся:- О, молодость! Неутолимое желание отделять и отделяться - отделять правильное от неправильного, истинное от ложного, чёрное от белого... Отделяться от людей из страха потерять себя... Это от неумения видеть картину целиком.- Что ты имеешь в виду, Учитель? - спросил смущённый юноша.- А то, что ты так сильно желал дать мне именно восемь цяней и никак иначе, что упустил из виду, что любая сумма больше восьми содержит в себе восемь. И насколько бы она ни была больше восьми, это будет всё та же восемь - просто плюс ещё что-то. Десять - это восемь плюс два: «счастье» плюс «лёгкое достижение целей». Пятнадцать - это восемь плюс семь, «счастье плюс разум». Как видишь, восьмёрка никуда не пропадает, она только усиливается чем-то другим. Восемь - лучшее число, а любая сумма больше восьми - лучше лучшего...Обретший просветление юноша почтительно поклонился Учителю и радостно высыпал в плошку весь кошелёк.

Ключевые слова: Поднебесная мудрость даосизм нумерология храм авторскя история

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