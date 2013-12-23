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Учебник основ мистики / Философские основы мира

Магия нумерологии. Даосская притча

Мудрый монах Шао Кун сидел у ступеней храма Сао Сы с плошкой для подаяний. К нему подошёл набожный юноша из богатой семьи и стал со звоном рыться в своём кошельке. Его лицо отражало сомнения. Наконец юноша вытащил руку из кошелька и с поклоном ссыпал в плошку восемь цяней.
- О чём ты размышлял, пока рылся в своём кошельке? - с улыбкой спросил юношу Шао Кун. - Подношение храму - дело добровольное, не важно, что ты дал мало, главное - чтобы от чистого сердца.
Юноша густо покраснел и снова поклонился:
- Учитель, я хотел отдать весь кошелёк, но вспомнил о науке нумерологии. Восемь - это самое благодатное число - высшая гармония и процветание, долголетие и счастье. Я не осмелился дать вам другое количество цяней!
Мудрый Шао Кун улыбнулся:

- О, молодость! Неутолимое желание отделять и отделяться - отделять правильное от неправильного, истинное от ложного, чёрное от белого... Отделяться от людей из страха потерять себя... Это от неумения видеть картину целиком.
- Что ты имеешь в виду, Учитель? - спросил смущённый юноша.
- А то, что ты так сильно желал дать мне именно восемь цяней и никак иначе, что упустил из виду, что любая сумма больше восьми содержит в себе восемь. И насколько бы она ни была больше восьми, это будет всё та же восемь - просто плюс ещё что-то. Десять - это восемь плюс два: «счастье» плюс «лёгкое достижение целей». Пятнадцать - это восемь плюс семь, «счастье плюс разум». Как видишь, восьмёрка никуда не пропадает, она только усиливается чем-то другим. Восемь - лучшее число, а любая сумма больше восьми - лучше лучшего...
Обретший просветление юноша почтительно поклонился Учителю и радостно высыпал в плошку весь кошелёк.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:23 by Почетный святойПросмотров: 84Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Поднебесная мудрость даосизм нумерология храм авторскя история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:36
+1
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Комментариев: 6 733
Хорошо высыпать весь кошелёк, когда дома есть ещё, ещё, и ещё.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: pupsik
Вчера, 22:31
+2
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Публикаций: 20
Комментариев: 672
Деньги изымать нужно красиво))
Зарегистрирован: 15.03.2015
   
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