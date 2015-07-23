"Чёрный пёс"

ОбительЗла Просмотров: 48 Комментарии: 3 0 Сегодня, 11:27 by

Ходила по нашей деревне легенда о Чёрном псе. Я думал, что ей пугают детей, но когда я увидел ЭТО, я понял, что это - далеко не страшилка.Наша деревня называется "Три озера", потому что рядом с ней три маленьких озера. Так вот, когда я шёл по дороге возле заборов, я увидел толпу детей и старого деда. Я подошёл к ним послушать, что он говорит, и вот что услышал:- В нашей деревне бродит Чёрный пёс. Он убивает собак, а затем высасывает у них кровь. Так же он поступает и с людьми.Вдруг я возразил деду:- Дед, ты бред несёшь. Не было никогда в нашей деревне никакого "пса". Это всё чушь!В ответ я услышал:- Не веришь? Тогда ровно в час ночи выйди на улицу и иди к дому псаря. Если что, у него красный забор. Когда подойдёшь, просто затихни и слушай."Хорошо," - подумал я про себя. Затем я развернулся и пошёл домой.Наконец час ночи. Я тихо оделся, вышел из дома и пошёл к "Красному забору"."Фух, наконец-то я тут," - сказал я про себя.Я приставил к забору ухо и начал слушать. Мурашки пробежали по моей коже. Я услышал шорохи в саду, а потом тихий вой пса. Я увидел, что калитка не закрыта. Я вошёл во двор псаря и увидел, как какая-то хрень сидит рядом с трупом собаки. Я достал телефон и включил фонарик. В этот момент эта хрень пропала.- Я верю тебе, дед, - произнёс я.Затем я медленно вышел из двора псаря и пошёл домой. На утро тот дед стоял возле забора. Когда я вышел из дома, он спросил:- Увидел пса?В ответ я сказал:- Да, видел.Вдруг он сказал:- Во-о-т, а ты мне не верил.А когда я моргнул, деда уже не было.Я никому ничего не рассказал о случившемся.

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