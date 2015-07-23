Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

"Чёрный пёс"

Ходила по нашей деревне легенда о Чёрном псе. Я думал, что ей пугают детей, но когда я увидел ЭТО, я понял, что это - далеко не страшилка.

Наша деревня называется "Три озера", потому что рядом с ней три маленьких озера. Так вот, когда я шёл по дороге возле заборов, я увидел толпу детей и старого деда. Я подошёл к ним послушать, что он говорит, и вот что услышал:
- В нашей деревне бродит Чёрный пёс. Он убивает собак, а затем высасывает у них кровь. Так же он поступает и с людьми.
Вдруг я возразил деду:
- Дед, ты бред несёшь. Не было никогда в нашей деревне никакого "пса". Это всё чушь!
В ответ я услышал:
- Не веришь? Тогда ровно в час ночи выйди на улицу и иди к дому псаря. Если что, у него красный забор. Когда подойдёшь, просто затихни и слушай.
"Хорошо," - подумал я про себя. Затем я развернулся и пошёл домой.

Наконец час ночи. Я тихо оделся, вышел из дома и пошёл к "Красному забору".
"Фух, наконец-то я тут," - сказал я про себя.
Я приставил к забору ухо и начал слушать. Мурашки пробежали по моей коже. Я услышал шорохи в саду, а потом тихий вой пса. Я увидел, что калитка не закрыта. Я вошёл во двор псаря и увидел, как какая-то хрень сидит рядом с трупом собаки. Я достал телефон и включил фонарик. В этот момент эта хрень пропала.
- Я верю тебе, дед, - произнёс я.
Затем я медленно вышел из двора псаря и пошёл домой. На утро тот дед стоял возле забора. Когда я вышел из дома, он спросил:
- Увидел пса?
В ответ я сказал:
- Да, видел.
Вдруг он сказал:
- Во-о-т, а ты мне не верил.
А когда я моргнул, деда уже не было.
Я никому ничего не рассказал о случившемся.
Сегодня, 11:27 by ОбительЗлаПросмотров: 48Комментарии: 3
0

Ключевые слова: Деревня дед черный пёс авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 12:10
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1331|0)
Публикаций: 148
Комментариев: 1 656
Это скорее Старшилка нежели полноценная творческая.

А если по тексту: Автор, нужно несколько поработать над языком, определение "хрень" в принципе достаточно емкое, но хотелось бы каких-нибудь деталей в описании облика.
Довольно много повторений: "Я приставил к забору ухо", "Я услышал шорохи", " Я увидел", "Я вошёл", "Я достал " и все это в небольшом абзаце.

На мой взгляд из этой идеи в принципе можно было бы написать действительно неплохую творческую. Пока без оценки.
Зарегистрирован: 23.07.2015
         
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 12:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (487|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 591
Двадцать пять "я" в такой короткой истории - это уже перебор.
Ничего не поставлю
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#3 написал: Летяга
Сегодня, 12:51
0
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 650
Комментариев: 7 921
Перенесла в Страшилки. Творческий раздел истории определила я, видимо погорячилась. Автором предлагался раздел Легенды)
Скомпенсировала один минус)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.