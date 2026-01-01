Творческие истории

Праздный. Часть 4: Вербовщица

Утро серое, сырое. Я сижу на той же лавке напротив подъезда, куда вчера зашла рыжая. Пью кофе из термоса – горький, но горячий. Ветер колючий, лезет под куртку. Жду.

Мимо идёт прохожий – мужик в дешёвом пуховике, с кейсом, торопится. Сверху, с ветки, взлетает ворона. Та самая. Она делает круг и – точное попадание – белая клякса на плече мужика. Тот останавливается, оглядывается. Видит ворону на фонаре. Она наклоняет голову и каркает, будто смеётся.

— Ах ты падаль! — мужик хватает из лужи комок мокрого снега, кидает. Мимо. Ворона перелетает на лавку. Мужик разворачивается, чтобы кинуть ещё, но наступает на собственную лужу, ноги разъезжаются – и он падает, роняя кейс. Ворона довольно каркает и улетает.

— Птицы не могут терпеть, — бормочу я. — Сами не могут и другим не дают.

Не знаю, зачем жду. Просто так. Вдруг выйдет? Вдруг я решу с ней поговорить? Или прослежу ещё раз. В трубу смотреть надоело – руки замёрзли.

Слышу хлопанье крыльев. Рядом, на спинку лавки, садится ворона. Крупная, чёрная, блестящая. Та самая.

— Кар, — говорит она.

Я молчу.

— Кар, — повторяет. И вдруг добавляет: — Слышишь, ты, соня. Каркаю тебе, каркаю!

— Что? — Я поднимаю голову.

Ворона наклоняет голову набок, смотрит одним глазом.

— Я говорю: сидишь и в жопу не дуешь. Второй день тут торчишь, как столб. Девку ждёшь, да? Кар-кар. А вот нет, она спит в обнимку с подушкой. И не выйдет. Потому что её Тупни через чёрный ход уволокли ещё вчера, как стемнело.

— ...Чего?

— Слушай сюда, пустота ты ходячая. — Ворона переступает с лапы на лапу, будто разминается. — Я за тобой слежу. Давно. Ты думал, одна только рыжая тебя видит? Я тоже тебя вижу. И не только я. Клюв, главный наш, знаешь, что говорит? Говорит: «Этот парень – ленивая задница, но толк из него выйдет, если встряхнуть».

Я моргаю. Ворона разговаривает. Членораздельно, с картавостью, но каждое слово понятно.

— Ты — ворона, — говорю я.

— Нет, блин, соловей. Конечно, ворона. А ты – наблюдатель. Только наблюдаешь хернёй. Сидишь, смотришь, вздыхаешь. Враш тебя боится, а ты? Ты своего дара в струях не используешь.

— Какого дара?

— Ой, не придуривайся. Дар не замечать – это тоже дар. Ты для людей – пустота. А для нас – почти идеальный агент. Никто не видит, никто не помнит. Клюв таких любит.

— Кто такой Клюв?

Ворона каркнула – громко, будто рассмеялась.

— Клюв — это Клюв. Главный. Тот, кто в гнезде сидит, на мир сверху смотрит. У него свои планы. Ты думаешь, Враш – это весь ужас? Кар-кар. Враш – мелочь. Таких, как он, много. Конкуренты. Все они хотят вертеть людьми, высасывать их страхи, эмоции. А Клюв считает, что надо всех конкурентов убрать. Оставить только нас.

— А какие ещё уроды, кроме Враша?

— Ой, много, — ворона махнула крылом. — Есть, например, Слизень. Живёт в сточных трубах, питается отчаянием уборщиц. Есть Горлач — тот орёт на перекрёстках, заставляет водителей сигналить, питается агрессией. Потом расскажу. Не отвлекай. Потом.

— Ладно.

— Так вот. Мы считаем: мир и так серый, пусть будет наш серый. Без всей этой суеты, без демонов, без Врашей. Одна стая — одни правила. Она наклонила голову к другому боку. — Ты на прошлой неделе видел мужика в сером пальто? Который вышел из вагона, и никто его не заметил?

— Видел.

— Это наш старый агент. Сгорел. Перегорел. Теперь ездит на «Жигулях», ни на что не годен. Мы таких выбрасываем. А нам нужны новые. Молодые, злые, с чувством юмора.

— Ты меня вербуешь? — усмехаюсь я.

— А ты думал, я ради твоих красивых глаз каркаю? — Ворона подпрыгивает на спинке лавки. — Конечно вербую. Сидишь, смотришь, ни хера не делаешь. Враш тебя достал? Достал. Тупни бесят? Бесят. А ты просто уходишь в закат, куришь, трубу протираешь. Пора действовать, пустота.

— И что вы предлагаете?

— Вступить в стаю. Получишь доступ в Складку.

— В какую складку?

— Ну, жировую, — ворона снова каркнула. — Шучу. У тебя, кстати, бока нормальные, не переживай. Складка — это Излом. Пространство между. Там время течёт быстрее, можно шагать через кварталы за минуту, можно видеть, где твои враги прячутся. И своих там можно встретить. Наших. Кар.

— И много у вас таких — агентов?

— Достаточно. Но все уже старые, уставшие, как тот мужик на «Жигулях». А молодых Клюв не берёт — они тупые и хотят славы. А ты не хочешь славы. Ты хочешь, чтобы тебя оставили в покое. И чтобы мир был логичным. Это нам подходит.

— А рыжая? — спрашиваю. — Она кто?

— А рыжая — новая игрушка Враша. Он решил сделать себе слугу из человека. Обычно он так не делал, но ты его напугал. Он думает, что ты начнёшь действовать, вот и готовит себе защиту. Девка — дура, хочет власти, готова на всё. Даже на путь тьмы, как она думает. Жалко её, конечно. Но не очень. Всё равно она бы девственницей умерла. С такой внешностью — только собак гонять. А мы ей поможем не мучиться.

— Ты злая.

— Кар! — ворона будто обиделась. — Я практичная. Не путай. Ладно, хватит болтать. Смотри и учись.

Ворона взлетает. Я провожаю её взглядом. Она кружит над подъездом. В этот момент дверь открывается, выходит рыжая — в том же пальто, сонная, с телефоном в руке.

Ворона пикирует. Быстро. Не ожидаешь такой скорости от птицы. Один удар — в лицо. Когти, клюв. Девушка падает, не успев вскрикнуть. Ворона бьёт ещё раз — и голова девушки дёргается в сторону. Кровь брызгает на асфальт. Ворона садится на перила, отряхивает клюв.

— Готово, — каркает она. — Вот так решаются проблемы. Быстро, чисто, никто не заметил. А ты, я смотрю, даже не поморщился. Хороший знак.

Я не двигаюсь. Смотрю на тело. На лужу крови. На людей, которые проходят мимо, — они не видят ни тела, ни крови, ни вороны. Только я.

— Ты... ты её убила, — говорю я шёпотом.

— А ты думал, мы будем с ней чай пить? Она — инструмент Враша. Без неё он ослабнет. А нам это и нужно. Ворона каркнула. — Не ссы, пустота. Ты сам хотел действий. Вот действие. И не говори, что не хотел. Я видела твои мысли, когда ты на неё смотрел в метро. Хотел, но боялся.

Тело лежит. Кровь не исчезает. Но люди идут, наступают в лужу – и не замечают. Проходят сквозь, как сквозь пустоту.

— Ладно, — встаю. — Что дальше?

— А дальше – Складка. Бери свою трубу и иди за мной. Только смотри не отставай, а то потеряешься. В Складке и не такое бродит. Там, например, есть Сушильщик – высасывает воду из тел, превращает людей в мумии. А ещё есть Шептун – он тебе в ухо нашепчет такую ерунду, что сам захочешь выпрыгнуть в окно. Но про них потом, потом.

— Ты всё время говоришь «потом».

— Потому что время – говно, а у нас его мало. Лети, то есть иди, уже.

Ворона взлетает. Летит к стене дома – и не ударяется, а влетает в серое пятно, которого я раньше не замечал. Пятно пульсирует, как живое.

Я иду за ней. Шаг. И мир выворачивается наизнанку.

Серая мгла. Звуков нет. Только мои шаги и где-то далеко – карканье. Ворона сидит на выступе, похожем на обломок балкона, но балкона здесь нет. Есть только плоскости, углы, искажённые, как в кривом зеркале.

— Добро пожаловать в Складку, — каркает она. — Смотри.

Я смотрю. Вдалеке двигаются фигуры. Не люди. Они скользят, не касаясь пола. Одни – маленькие, юркие, как тени. Другие – огромные, многоногие, как гигантские насекомые.

— Это всё — конкуренты, — ворона взмахивает крылом, указывая. — Враш, его тупни, прочие уроды. Они тоже используют Складку, чтобы перемещаться. Но у них нет Клюва. А у нас есть. Мы здесь хозяева.

— И что мне делать?

— Привыкать. Смотреть. Потом – действовать. Скоро мы начнём охоту. На Враша. На его отродье. А ты будешь нашим козырем. Потому что тебя никто не видит. Даже здесь. Даже в Складке.

Ворона поворачивает голову, смотрит на меня. Глаз блестит.

— Ну что, пустота? Идёшь?

Я сжимаю трубу. Серая мгла давит, но внутри – странное спокойствие. Действительно, хватит сидеть.

— Да, — говорю я. — Идём.

— Да, опять, — каркает ворона. — Опять и опять.

И улетает вперёд. Я шагаю за ней в серую бесконечность.

Конец четвёртой части.


Ключевые слова: Праздный мистика хоррор атмосфера городские легенды ворона авторская история

