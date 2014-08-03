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Несерьезные истории

Говорилка

Однажды по стечению обстоятельств пришлось общаться с владельцами диких птиц. Приютила ворона, а опыта в уходе нет, вот и пришлось консультироваться. Именно в то время и услышала историю о человеке, который людей до ужаса доводил вместе со своим говорящим вороном. Этот парень сначала попугаями занимался, говорить учил, трюки выполнять, а потом решил на ворон переключиться, мол умнее они. Ученая ворона это хорошо, но видимо для него скучно, тогда этот приколист и придумал розыгрыши с участием этой вороны. Представьте себе ситуации:

Идет мужик по лесу, грибы собирает и тут с дерева жуткий голос с текстом наподобие "умри", "я слежу за тобой", "ты моя жертва" итд. Или женщина выгуливает собаку в парке, в свои мысли погрузилась и вдруг с дерева начинает доноситься истерический смех. Коронной фишкой стало обучение страшным стихам и песенкам в манере детского голоса. Плюс скидывание с дерева разных страшных предметов типа куклы, муляжа человеческих конечностей и т.д. Самое жуткое, это эффект преследования, если человек ищет в данной ситуации логическое объяснение в виде аудиозаписи, закрепленной на дереве, то его предположения разбиваются о тот факт, что звук начинает преследовать т.к. ворона перелетает с дерева на дерево.

Не хотела бы я стать жертвой такого розыгрыша. Кстати, говорят, что закончилось все печально т.к. кого-то такие шутки чуть в могилу не свели, слабое сердце оказалось. Сама всего этого не слышала, читала про ворон, которые сами учатся воспроизводить обыденные звуки, например лай собак (лично мне бы вполне хватило лая с дерева в лесу, чтобы построить кирпичный завод и поверить в существование бабайки), смотрела видео - способности ворон реально впечатлили. Мой приемыш в этом плане оказался не столь талантлив.
Вчера, 20:02 by Юлия РысьПросмотров: 41Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Ворон шутка страх голос авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 20:28
+1
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 656
Комментариев: 7 955
Так и не поняла я, о каких птицах шла речь: о вОронах или ворОнах. Нет, это не самец и самка, это разные виды.
Но история забавная, хоть и о хулиганских действиях))
Лет 30 назад в нашем доме у кого-то жила говорящая ворОна. Словарный запас у неё, правда, был беден, всего одно слово - "дурак". Сядет на берёзу и орёт. Однажды с пьяным мужиком с час, наверное, пререкалась. Он всё пытался ей доказать, что она не права, называя его этим словом. Ворона не соглашалась. Жильцы дома, вынужденные слушать этот концерт ранним воскресным утром - тоже. Так что все решили, что ворОна права, а мужик - действительно дурак, о чём птица ему прямо и сообщила)
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:47
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2487|0)
Публикаций: 1 374
Комментариев: 9 112
Цитата: Летяга
Так что все решили, что ворОна права, а мужик - действительно дурак, о чём птица ему прямо и сообщила)

joy +
А по истории....всё таки я думаю, что речь идёт про Ворона, а не про ворону. Чел один на работе рассказал, что птенец ворона очнь дорого стоит на чёрном рынке, потому как иметь такую птицу, умеющую произносить слова, большая ценность, прилично стоит по-деньгам. Пытались они с другом как то за большое вознаграждение добраться до птенца Ворона, да друг весь переломался, пока с дерева летел....охота достать птенца после того случая отпала.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
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