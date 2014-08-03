Говорилка

Юлия Рысь Просмотров: 41 Комментарии: 2 +2 Вчера, 20:02 by

Однажды по стечению обстоятельств пришлось общаться с владельцами диких птиц. Приютила ворона, а опыта в уходе нет, вот и пришлось консультироваться. Именно в то время и услышала историю о человеке, который людей до ужаса доводил вместе со своим говорящим вороном. Этот парень сначала попугаями занимался, говорить учил, трюки выполнять, а потом решил на ворон переключиться, мол умнее они. Ученая ворона это хорошо, но видимо для него скучно, тогда этот приколист и придумал розыгрыши с участием этой вороны. Представьте себе ситуации:Идет мужик по лесу, грибы собирает и тут с дерева жуткий голос с текстом наподобие "умри", "я слежу за тобой", "ты моя жертва" итд. Или женщина выгуливает собаку в парке, в свои мысли погрузилась и вдруг с дерева начинает доноситься истерический смех. Коронной фишкой стало обучение страшным стихам и песенкам в манере детского голоса. Плюс скидывание с дерева разных страшных предметов типа куклы, муляжа человеческих конечностей и т.д. Самое жуткое, это эффект преследования, если человек ищет в данной ситуации логическое объяснение в виде аудиозаписи, закрепленной на дереве, то его предположения разбиваются о тот факт, что звук начинает преследовать т.к. ворона перелетает с дерева на дерево.Не хотела бы я стать жертвой такого розыгрыша. Кстати, говорят, что закончилось все печально т.к. кого-то такие шутки чуть в могилу не свели, слабое сердце оказалось. Сама всего этого не слышала, читала про ворон, которые сами учатся воспроизводить обыденные звуки, например лай собак (лично мне бы вполне хватило лая с дерева в лесу, чтобы построить кирпичный завод и поверить в существование бабайки), смотрела видео - способности ворон реально впечатлили. Мой приемыш в этом плане оказался не столь талантлив.

Ключевые слова: Ворон шутка страх голос авторская история

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