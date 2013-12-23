Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Кликуша

Случилось однажды событие одно......Я вам расскажу, а вы сидите тихо, не перебивайте, чай пейте мелкими глотками, потому что такое не каждый день случается. Да и не каждый год. И вообще, лучше бы не случалось, но раз случилось — надо помнить, чтоб детям рассказать, а детям — внукам, а внукам — кто там ещё будет, камни, пыль, ветер.

В общем. Отец Димитрий. Знаете такого? Ну как же, высокий, худой, борода кустиком, глаза голубые — как два озера бездонных. Батюшка строгий, но справедливый. Прихожанки его боялись и любили. Любили — потому что красивый. Боялись — потому что видел всё, даже то, что вы под подолом спрятали. И не про подол речь, про душу.

И вот привели к нему как-то бабу. Ну как бабу — бабища, метр восемьдесят, кости широкие, руки как лопаты, глаза — щёлочки, а из щёлочек этих — такая тоска, что хоть волком вой. Звали её Клавдия. Клава. Кликуша Клава. Звучит? То-то.

Привели её три старухи из соседней деревни. Сами мелкие, сухонькие, в платочках, как три поганки на пеньке. И причитают:

— Батюшка, спаси, родимый. Всю деревню перебулгачила. Кричит, катается, матом ругается — страсть господня. А вчера в церковь зашла — свечи погасли. Все разом. Четыре штуки. И одна даже дымить начала.

Отец Димитрий очки поправил — он не носил очки, это я так, для красного словца, он просто глаза прищурил — и говорит:

— Ведите.

Заходят в избу. Ну, изба как изба: печь, лавки, половицы скрипят, иконы в углу, лампада горит. А в углу, на полу, сидит Клава. Ноги скрестила, голову свесила, бормочет. Бормочет не по-нашему, не по-русски, а так — булькает, как кипящий борщ, когда крышкой придавило.

Отец Димитрий подошёл. Спрашивает:

— Как тебя зовут?

Молчит. Булькает.

— Я спрашиваю, как тебя зовут?

А она голову поднимает. Глаза — белые. Совсем белые, зрачков нет. И голос — чужой. Низкий, густой, будто из бочки. И говорит:

— А иди ты, поп, в жопу. Со всем своим ладаном.

Старухи охнули. Одна — та, что в синем платке, — вообще на пол осела. А отец Димитрий даже бровью не повёл. Он три года на Камчатке служил, там такое видел — эта Клава ему показалась детским садом.

— Изыди, — говорит. — Именем Господа нашего Иисуса Христа.

А Клава — хохотать. Так хохотать, что стёкла задребезжали. Хохочет и по полу катается, руками-ногами дрыгает, как жук перевёрнутый.

— Христом пугаешь? — голосом тем, утробным. — А Христос твой где сейчас? В раю сидит, ножки свесил. А я здесь. С тобой. В этой бабе. Жирной, дурной, вонючей. Хорошее местечко, ничего не скажешь.

Отец Димитрий молча достал крест. Большой, медный, тяжёлый. Как достал — Клава заверещала. По-звериному так, по-собачьи, что у меня, пока я это пересказываю, до сих пор мурашки по загривку.

— Не подходи! — орёт. — Не подходи, поп! Я Абара! Я седьмой легион! Я тысячи лет в земле лежал, пока вы, людишки, грешили и плодились!

Отец Димитрий подошёл. Положил крест ей на голову. Она — затихла. Вся. Даже дышать перестала. Старухи замерли. Я замер. Время замерло.

Минута. Другая. Третья.

А потом Клава открыла глаза. Свои. Человеческие. Серые, усталые, с красными прожилками. И заплакала.

— Батюшка, — говорит. — Батюшка, прости. Сама не своя. Он во мне. Он говорит, что не уйдёт. Что тут ему нравится.

— Что ему нравится? — спрашивает отец Димитрий.

— А всё, — говорит Клава. — Ему нравится, что я злая. Что я мужика своего довела до могилы. Что детей не люблю. Что водку пью и матерясь. Говорит — хорошая упаковка, не хочет вылезать.

Отец Димитрий крякнул. Посмотрел на иконы. Лампада мерцала, так себе, нехотя, будто тоже боялась.

— А ты, — говорит Клаве, — хочешь, чтоб он вышел?

— Хочу, — шепчет. — Убейте меня, хочу.

— Тогда давай договоримся, — говорит батюшка. — Ты постишься три дня. Ты молишься три дня. Я тоже молюсь. На четвёртый — приду с причастием. Если не выйдет — будем дальше думать.

Три дня прошли. Я у старух спрашивал — что в избе творилось? Они крестились и молчали. Одна только, та, в синем платке, шепнула: «Из-под двери ладаном пахнет, и голоса два: один плачет, другой матом кроет».

На четвёртый день отец Димитрий пришёл. Взял святую воду, крест, Евангелие, ризу надел — всё как полагается. Входит. А Клава сидит на лавке, причёсанная, в чистой рубахе, руки на коленях.

— Готова? — спрашивает.

— Готова, — отвечает Клава.

И тут началось. Я такого не видел. Она забилась, закричала, извивалась, как уж на сковородке. Голосом чужим орал Абара: «Не отдам! Моя! Я её с двенадцати лет веду! Я её мать в могилу свела! Я её ребёнка загубила ещё в животе! Это моя собственность!»

А отец Димитрий читал «Отче наш». Потом «Богородице Дево, радуйся». Потом «Да воскреснет Бог». Читал и кропил. Кропил и крестил.

И в какой-то момент Клава вдруг выгнулась дугой — так, что лопнул ворот рубахи — и затихла. И изо рта у неё вылетело что-то. Не дым, не пар, не мошкара — а так, тень. Чёрная, плотная, со стуком когтей по половицам. Пробежала до порога, задержалась, будто обернулась, и — исчезла. Только иконы в углу качнулись.

Упала Клава на пол. Без сознания.

Отец Димитрий сел на лавку. Белый как мел. Руки трясутся.

— Ну что, — говорит, — кажется, выгнал.

Клава очнулась через час. И ничего не помнила. Спросила только: «Батюшка, а почему у меня голова такая тяжёлая?» Он не ответил. Улыбнулся и ушёл.

Через месяц Клава пришла в церковь. Поставила свечку, поклонилась. Взяла благословение. И уехала в город — к тётке. Говорят, устроилась на фабрику, вышла замуж за вдовца, родила мальчика. Назвали Димитрий — в честь батюшки.

А отец Димитрий ещё десять лет служил. Потом умер. Тихо, во сне. Перед смертью попросил положить с ним тот самый медный крест.

Крест положили.

А Клава приезжала на похороны. Стояла у гроба, плакала, шептала: «Спаситель ты мой, спаситель». Её дочка — ей тогда шесть было — спросила: «Мама, а кого ты спасителем зовёшь?» Клава не ответила. Только перекрестилась.

Вот и думай теперь, есть бог или нет его? Кто знает .
Конец....


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:39
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 09:39 by VedagorПросмотров: 39Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Одержимая демон экзорцизм батбшка авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:06
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 155
Комментариев: 7 125
Сын дочерью стал, или двое детей?
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.