Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Русалка

Парень молодой друзьям похвастался, что с девушкой красивой познакомился. С девушками ему не особо везло, а тут сама знакомиться подошла, когда он на берегу озера рыбачил. Радовался, мол, скромная: ни танцев ей не надо, ни шумных компаний. Встречались всегда на берегу озера, где познакомились, по деревне гулять не хотела, сплетен опасалась. Сама она вообще из соседней деревни, но провожать никогда себя не позволяла.

Прошло какое-то время, и назначила она встречу необычную, в позднее время, там же на берегу. Ну парень обрадовался в предвкушении романтического вечера и в назначенное время отправился на берег. Сидят они на бревне возле костра, и тут девушка предлагает искупаться. А вечер прохладный, совсем не для купания. Она уже с бревна привстала и в воду направилась, а парень ее за руку схватил, чтоб остановить, а рука у нее холодная, влажная и липкая. Он остолбенел, а она лицом к костру развернулась, и увидел он, что вместо молодой девушки на него смотрит старуха лет 80 и улыбается беззубой улыбкой, а глаза дикие, аж ужас сковывает. Он руку отдернуть пытался, а она ее уже своей перехватила и держит, да крепко так, а сама в воде уже по пояс и его за собой. Тут парень уже со всей силы дернулся и, отскочив на пару шагов, сел пятой точкой в песок. А ЭТО его зовет голосом девушки молодой и постепенно, из воды выходя, в его сторону движется. Ну парень вскочил и бежать.

До деревни несколько км по лесной тропинке. Бежит через лес и слышит, как она зовет его, но звук почему-то с разных сторон звучит. Добежал до деревни и вломился в первый попавшийся дом. Деревенские его потом кое как в чувство привели. Для деревни событие интересное, и на следующий день вся молодежь пошла на озеро, ничего особенного не нашли, в соседней деревне девушки с таким именем и подобным описанием не было. А парень этот спился вскоре. Родные говорили, что после того случая он каждую ночь по дому метался т.к. голос девушки звал его. Засыпал только, когда от алкоголя вырубало. Так в пьяном угаре на себя руки и наложил.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:08
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:08 by Юлия РысьПросмотров: 1 386Комментарии: 10
+7

Ключевые слова: Озеро лес русалка авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 09:35
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (78|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 980
Он остолбенел, а она лицом к костру развернулась, и увидел он, что вместо молодой девушки на него смотрит старуха
— Сколько лет-то тебе, бабуся?
— Восемьдесят милок, восьмой десяток пошел.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#2 написал: Luminary
Сегодня, 13:28
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 648
Это байка, причем столько раз пересказанная, что каждый добавлял свои новые подробности. Логики мало: они столько раз общались, а то, что у нее холодные и мокрые руки, он только в последнюю встречу заметил, а до этого не трогал ее? И русалка с чего вдруг в старую ведьму превратилась, может не русалка это была) Да потому что выдуманная народом история, с кучей клише.
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#3 написал: daytaler
Сегодня, 13:56
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (78|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 980
Цитата: Luminary
Это байка, причем столько раз пересказанная, что каждый добавлял свои новые подробности.

Есть такое, складывается впечатление, что историю писал искусственный интеллект.Новосозданный бот, который не имея достаточно алгоритмов в прописанной памяти, соединив воедино обрывки из разных повествований и образовав, тем самым, не очень затрудняясь, оформил малосъедобный салатный рассказик.




Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#4 написал: Сергей Скептик
Сегодня, 14:13
+3
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 95
Цитата: daytaler
Он остолбенел, а она лицом к костру развернулась, и увидел он, что вместо молодой девушки на него смотрит старуха
— Сколько лет-то тебе, бабуся?
— Восемьдесят милок, восьмой десяток пошел.


Ну если уже 80, значит пошёл ДЕВЯТЫЙ десяток.
Зарегистрирован: 24.10.2019
#5 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 14:31
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (19|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 345
Цитата: Luminary
а то, что у нее холодные и мокрые руки, он только в последнюю встречу заметил, а до этого не трогал ее?

ну и в старуху она до этого тоже не превращалась smile а что насчет рук...события происходили в то время, когда для того, чтобы дотронуться до девушки общаться с ней нужно было долго, наверное большинству современных это дико т.к многие позволяют себя не то, что за руку взять, а облапать при первой же встрече и не только laughing а тогда время другое было.
Зарегистрирован: 28.10.2018
  
#6 написал: Luminary
Сегодня, 15:26
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 648
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: Luminary
а то, что у нее холодные и мокрые руки, он только в последнюю встречу заметил, а до этого не трогал ее?

ну и в старуху она до этого тоже не превращалась smile а что насчет рук...события происходили в то время, когда для того, чтобы дотронуться до девушки общаться с ней нужно было долго, наверное большинству современных это дико т.к многие позволяют себя не то, что за руку взять, а облапать при первой же встрече и не только laughing а тогда время другое было.

за руку взять по любому можно было)) они же не дворяне какие-то, история все равно байка.
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#7 написал: daytaler
Сегодня, 17:00
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (78|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 980
Цитата: Сергей Скептик
Ну если уже 80, значит пошёл ДЕВЯТЫЙ десяток.

И на daytalera бывает проруха.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#8 написал: daytaler
Сегодня, 17:32
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (78|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 980
Насчет "десятков"...
Русский язык глазами инженера. Числительные
Два - два(дцать), три - три(дцать), четыре - четыре(дцать)? Нет. Сорок! Почему?
Пять - пять(десят). Тут снова поворот. Очередное уникальное окончание для образования десятков, но кажется самое логичное - "десят". Пять десятков - пять(десят). Вроде неплохо звучит и даже логично. И не один я, видимо так подумал, потому что дальше идут: шесть(десят), семь(десят), восемь(десят)... и вот тут опять кто-то отвлёк дядю Фёдора и Шарик дописал - девяносто!
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#9 написал: daytaler
Сегодня, 18:56
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (78|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 980
А ЭТО его зовет голосом девушки молодой и постепенно, из воды выходя, в его сторону движется.
Господи!
Пролей на ня гнев Твой,
и ярость гнева Твоего
да постигнет ея!

И после сиих слов, парень сел пятой точкой в песок.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#10 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 20:17
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (19|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 345
Цитата: daytaler
А ЭТО его зовет голосом девушки молодой и постепенно, из воды выходя, в его сторону движется.
Господи!
Пролей на ня гнев Твой,
и ярость гнева Твоего
да постигнет ея!

И после сиих слов, парень сел пятой точкой в песок.

Мне интересно, почему человек, чьи комментарии чаще всего не несут никакого смысла и их просто куча практически под каждой историей, до сих пор не попал в зону видимости админов. Ну надоело уже читать всякую бессмыслицу. Совсем человеку заняться нечем и ни одной публикации, одни комменты тупо ни о чем.
Зарегистрирован: 28.10.2018
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.