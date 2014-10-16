Русалка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Юлия Рысь Просмотров: 1 386 Комментарии: 10 +7 Вчера, 21:08 by

Парень молодой друзьям похвастался, что с девушкой красивой познакомился. С девушками ему не особо везло, а тут сама знакомиться подошла, когда он на берегу озера рыбачил. Радовался, мол, скромная: ни танцев ей не надо, ни шумных компаний. Встречались всегда на берегу озера, где познакомились, по деревне гулять не хотела, сплетен опасалась. Сама она вообще из соседней деревни, но провожать никогда себя не позволяла.Прошло какое-то время, и назначила она встречу необычную, в позднее время, там же на берегу. Ну парень обрадовался в предвкушении романтического вечера и в назначенное время отправился на берег. Сидят они на бревне возле костра, и тут девушка предлагает искупаться. А вечер прохладный, совсем не для купания. Она уже с бревна привстала и в воду направилась, а парень ее за руку схватил, чтоб остановить, а рука у нее холодная, влажная и липкая. Он остолбенел, а она лицом к костру развернулась, и увидел он, что вместо молодой девушки на него смотрит старуха лет 80 и улыбается беззубой улыбкой, а глаза дикие, аж ужас сковывает. Он руку отдернуть пытался, а она ее уже своей перехватила и держит, да крепко так, а сама в воде уже по пояс и его за собой. Тут парень уже со всей силы дернулся и, отскочив на пару шагов, сел пятой точкой в песок. А ЭТО его зовет голосом девушки молодой и постепенно, из воды выходя, в его сторону движется. Ну парень вскочил и бежать.До деревни несколько км по лесной тропинке. Бежит через лес и слышит, как она зовет его, но звук почему-то с разных сторон звучит. Добежал до деревни и вломился в первый попавшийся дом. Деревенские его потом кое как в чувство привели. Для деревни событие интересное, и на следующий день вся молодежь пошла на озеро, ничего особенного не нашли, в соседней деревне девушки с таким именем и подобным описанием не было. А парень этот спился вскоре. Родные говорили, что после того случая он каждую ночь по дому метался т.к. голос девушки звал его. Засыпал только, когда от алкоголя вырубало. Так в пьяном угаре на себя руки и наложил.

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