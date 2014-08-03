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Истории из жизни

Платок

Вспомнилась мне история еще из моего детства. Каждое лето мы со старшей сестрой приезжали к бабушке в деревню. Как обычно – много друзей, постоянно все вместе время проводили, бегали, играли.

По соседству с нами жила одна бабушка, по имени Клавдия, которую вся деревня считала колдуньей.
- И «глаз у нее плохой», – добавляли иные.
Колдунья никогда ни с кем не разговаривала, бормотала иногда что-то себе под нос, а мы, дети, тайком смеялись над ней.

Историй про сглаз бабы Клавы по деревне ходило много: как-то раз дядя Юра – сосед, сломал ногу, в аккурат на следующий день после того, как, захмелев, попрекал старуху в нелюдимости. В другой раз подруга моя, – Аленка, посмеялась над бабой Клавой, когда та оступилась на дороге и чуть не упала. Колдунья лишь молча посмотрела на девочку, и у той через 2 дня пошла непонятная сыпь по всему телу. К каким врачам только не возили Алену – никто не мог даже диагноз поставить. А потом вспомнили про старуху и отправили девочку к ней на поклон – извиняться. Баба Клава опять молча взглянула на ребенка, и на следующий день сыпи как не бывало.

А тут пропала колдунья. Пару дней ее никто не видел. Пошли местные бабки посмотреть, что случилось, и нашли бабу Клаву на полу, мертвую. Похоронили на сельском кладбище и успокоились – теперь никто не сглазит. Однако вскоре жители стали встречать ее в разных местах деревни. Баба Клава неожиданно появлялась на пути, толковала про какой-то платок, а затем растворялась в воздухе. Моя бабушка утверждает, что тоже ее видела.

Никто не мог понять, о каком платке идет речь, пока одна из местных бабуль не покаялась. Вещи умершего человека принято раздавать и забирать всем желающим, однако никто не рискнул взять вещи колдуньи, кроме бабы Зины. Она принесла все взятые вещи, среди которых оказался и потрепанный зеленый платок, в котором всегда ходила баба Клава. Платок закопали на ее могиле и больше старуха никого не беспокоила.

Автор: Анна.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 14:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:22 by Сделано_в_СССРПросмотров: 876Комментарии: 5
+14

Ключевые слова: Деревня бабушка смерть платок

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 22:34
+5
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7567|-1)
Публикаций: 179
Комментариев: 5 775
Нет, ну что за люди? Живёт себе бабка, никого не трогает. Так нет, надо докопаться! Не там сидишь, не так свистишь, низко летаешь. Пить надо меньше, и над стариками не смеяться. И будет счастье))
+
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#2 написал: Елена Соловова
Вчера, 22:57
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 68
У нас когда бабушка заболела, мама привезла ее в город в больницу. К сожалению она в больнице скончалась, а вещи с которыми она приехала в город остались у нас. Меня на тот момент в городе не было. На похороны в деревню я поехала с дачи, где в тот момент была. С похорон уже все вернулись в город. Прошло приличное время( примерно недели 2). Днем у меня сильно разболелась голова, решила прилечь. Уснула каким то тяжелым сном и снится мне бабушка, которая ругает меня на чем свет стоит за какие-то тапки-" тапки мои, зачем оставили мои тапки?!!!" Просыпаюсь и думаю, вот же ёпти что за тапки? И как этот сон расшифровывать? Рассказываю маме сон, а она то бледнеет, то зеленеет и выдает мне,-" а ее тапки у нас" ГДЕ?! Мама еще до моего приезда, сложила все бабушкины вещи в пакет , там же эти тапки. Убрала к себе в шкаф. Я не видела этот пакет и мама это знает. Поэтому у нее была такая реакция на мой сон. На 40 дней прикопали на могилу бабушке ее тапки.
Склонна верить в такие вещи.
+++
Зарегистрирован: 10.02.2017
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 58
Комментариев: 463
Цитата: Елена Соловова
У нас когда бабушка заболела, мама привезла ее в город в больницу. К сожалению она в больнице скончалась, а вещи с которыми она приехала в город остались у нас. Меня на тот момент в городе не было. На похороны в деревню я поехала с дачи, где в тот момент была. С похорон уже все вернулись в город. Прошло приличное время( примерно недели 2). Днем у меня сильно разболелась голова, решила прилечь. Уснула каким то тяжелым сном и снится мне бабушка, которая ругает меня на чем свет стоит за какие-то тапки-" тапки мои, зачем оставили мои тапки?!!!" Просыпаюсь и думаю, вот же ёпти что за тапки? И как этот сон расшифровывать? Рассказываю маме сон, а она то бледнеет, то зеленеет и выдает мне,-" а ее тапки у нас" ГДЕ?! Мама еще до моего приезда, сложила все бабушкины вещи в пакет , там же эти тапки. Убрала к себе в шкаф. Я не видела этот пакет и мама это знает. Поэтому у нее была такая реакция на мой сон. На 40 дней прикопали на могилу бабушке ее тапки.
Склонна верить в такие вещи.
+++


Очень порадовал Ваш комментарий! Спасибо! И что же, больше не снится бабуля?

Цитата: Летяга
Нет, ну что за люди? Живёт себе бабка, никого не трогает. Так нет, надо докопаться! Не там сидишь, не так свистишь, низко летаешь. Пить надо меньше, и над стариками не смеяться. И будет счастье))
+

Поддерживаю Ваше мнение! 100%-ное попадание!
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#4 написал: Елена Соловова
Вчера, 23:26
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 68
[quote=Сделано_в_СССР][quote=Елена Соловова]

Очень порадовал Ваш комментарий! Спасибо! И что же, больше не снится бабуля?

Снится. Но с тапками, ко мне больше не пристает))
Зарегистрирован: 10.02.2017
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:14
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 58
Комментариев: 463
[quote=Елена Соловова][quote=Сделано_в_СССР][quote=Елена Соловова]

Очень порадовал Ваш комментарий! Спасибо! И что же, больше не снится бабуля?

Снится. Но с тапками, ко мне больше не пристает))[/quote]

Ну слава богу! Значит ублажили бабулю!
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
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