Платок

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 14:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 876 Комментарии: 5 +14 Вчера, 14:22 by

Вспомнилась мне история еще из моего детства. Каждое лето мы со старшей сестрой приезжали к бабушке в деревню. Как обычно – много друзей, постоянно все вместе время проводили, бегали, играли.По соседству с нами жила одна бабушка, по имени Клавдия, которую вся деревня считала колдуньей.- И «глаз у нее плохой», – добавляли иные.Колдунья никогда ни с кем не разговаривала, бормотала иногда что-то себе под нос, а мы, дети, тайком смеялись над ней.Историй про сглаз бабы Клавы по деревне ходило много: как-то раз дядя Юра – сосед, сломал ногу, в аккурат на следующий день после того, как, захмелев, попрекал старуху в нелюдимости. В другой раз подруга моя, – Аленка, посмеялась над бабой Клавой, когда та оступилась на дороге и чуть не упала. Колдунья лишь молча посмотрела на девочку, и у той через 2 дня пошла непонятная сыпь по всему телу. К каким врачам только не возили Алену – никто не мог даже диагноз поставить. А потом вспомнили про старуху и отправили девочку к ней на поклон – извиняться. Баба Клава опять молча взглянула на ребенка, и на следующий день сыпи как не бывало.А тут пропала колдунья. Пару дней ее никто не видел. Пошли местные бабки посмотреть, что случилось, и нашли бабу Клаву на полу, мертвую. Похоронили на сельском кладбище и успокоились – теперь никто не сглазит. Однако вскоре жители стали встречать ее в разных местах деревни. Баба Клава неожиданно появлялась на пути, толковала про какой-то платок, а затем растворялась в воздухе. Моя бабушка утверждает, что тоже ее видела.Никто не мог понять, о каком платке идет речь, пока одна из местных бабуль не покаялась. Вещи умершего человека принято раздавать и забирать всем желающим, однако никто не рискнул взять вещи колдуньи, кроме бабы Зины. Она принесла все взятые вещи, среди которых оказался и потрепанный зеленый платок, в котором всегда ходила баба Клава. Платок закопали на ее могиле и больше старуха никого не беспокоила.Автор: Анна.

Ключевые слова: Деревня бабушка смерть платок

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