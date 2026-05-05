Текстовые подсказки в моем телефоне начали дописывать фразы раньше, чем я успеваю о них подумать. И, кажется, алгоритм впал в отчаяние

Я очень много переписываюсь в течение дня. Пожалуй, даже слишком много. Говорю это к тому, что я прекрасно знаю, как работает предиктивный ввод. Телефон изучает твои привычки. Он предлагает слова, основываясь на том, что ты обычно пишешь. Если ты часто отвечаешь «я уже в пути», он начнет подставлять «пути» сразу после «я уже в». Всё просто и предсказуемо. Я пользуюсь этим смартфоном три года, и подсказки всегда были логичными.До недавнего времени. Все изменилось пять недель назад.Я переписывался с другом насчет планов на ужин. Стоило мне напечатать «Я, наверное,», как в строке над клавиатурой выскочили три варианта: «опоздаю», «на», «поезд». Ни о каком поезде речи не шло — я собирался заказать тайскую еду. Но телефон настаивал. Ради интереса я ткнул в предложенные слова. «Опоздаю на поезд». Подсказки продолжились: «Опоздаю на поезд завтра утром поеду на следующем».Я езжу на работу на электричке. Каждое утро я сажусь на рейс в 7:15. Эта странная конкретика вызвала у меня иррациональную тревогу. В итоге я переставил будильник на двадцать минут позже и уехал на 7:35.Тот поезд, на 7:15, сошел с рельсов между станциями. Легкие травмы, никто не погиб. К тому моменту, как я добрался до офиса, об этом уже трубили в новостях. Я сидел за столом, пялился в телефон и убеждал себя, что это просто совпадение. Предиктивный ввод — это поиск закономерностей. Я пишу о поездах. Он предложил вариант с поездом. А время — просто нелепая случайность.Через четыре дня я писал Джейку насчет ужина. Стоило набрать «Может, мне», как телефон выдал: «отменить», «встречу», «с». Я продолжил нажимать на подсказки. «Отменить встречу с Джейком он собирается сказать тебе то к чему ты не готов».Я не стал ничего отменять. В тот вечер Джейк признался, что через две недели переезжает на другой конец страны. Он еще никому об этом не говорил и признался, что я — первый, с кем он решил поделиться. Я сидел напротив него, кивал, говорил правильные слова, а в голове крутилась только одна мысль: мой телефон узнал об этом раньше, чем Джейк открыл рот.Я начал экспериментировать. Каждое утро я открывал пустой черновик сообщения самому себе, печатал «Сегодня» и смотрел, какую фразу соберет алгоритм. Большую часть времени всё было как обычно — стандартный набор слов. Но два-три раза в неделю подсказки вдруг складывались в нечто пугающе точное и невозможное.«Сегодня ты потеряешь ключи проверь карман пальто которое надевал в прошлый вторник». Я проверил. Они были там. Я не надевал это пальто неделю, а ключи искал три дня.«Сегодня в твоем доме отключат горячую воду не лезь в душ не проверив». Воды действительно не было до полудня. Слесари сказали, что ночью лопнула труба.«Сегодня не отвечай на звонок с номера заканчивающегося на 4461». Мне позвонили в два часа дня. Я не взял трубку. Не знаю, что случилось бы, ответь я на вызов. И, честно говоря, знать не хочу.Я перестал воспринимать это как забаву. Я начал на это полагаться. Каждое утро — пустой текст, слово «сегодня» и чтение пророчества. Две недели это даже казалось полезным. Словно персональный прогноз погоды для моей жизни. Мелкие неприятности, которых можно избежать. Маленькие катастрофы, которые можно обойти стороной.А потом тон изменился.Три недели назад, в четверг, я открыл черновик и ввел «сегодня». Подсказки не стали ждать моих нажатий. Слова заполняли поле сами собой. Никаких касаний, никаких свайпов. Клавиатура сама вывела полное предложение.«Перестань ходить в парк рядом с офисом».Я обедаю там дважды в неделю. Я писал об этом друзьям. Телефон знает, что я там бываю.Я набрал ответ. Самому себе. Я спросил: «Почему?».Строка подсказок ответила — по одному слову за раз. Я не касался экрана. Они просто возникали в поле ввода.«Потому что кое-что в этом парке заметило что ты сидишь на одной и той же скамейке в одно и то же время и оно начало тебя поджидать».Волосы на руках встали дыбом. Я сидел на рабочем месте, в ярко освещенном офисе среди людей, но по коже пробежал мороз.Я напечатал: «Что меня поджидает?».«Я не знаю что это. Знаю только что полгода назад его здесь не было. Знаю что оно там сейчас. Знаю что оно смотрит как ты ешь свой обед. Оно терпеливое. Пожалуйста перестань туда ходить».В тот день я не пошел в парк. И на следующий тоже. В пятницу я опаздывал, а путь через парк был самым коротким до сэндвич-бара, и я проскочил через него, не задумываясь. Я не садился на скамейку. Просто прошел мимо. Телефон завибрировал в кармане. Я достал его. Там висело сообщение самому себе, которое я не писал.«Ты прошел мимо. Оно тебя видело. Иди быстрее. Не смотри на скамейку».Я посмотрел.Там никого не было. Вообще ничего подозрительного. Обычная пустая парковая скамья в разгар дня. Утки в пруду. Бегун на дорожке. Всё в порядке.Телефон снова дернулся.«Оно ни на что не похоже. В этом вся суть. Ты не можешь его увидеть. Но оно заметило твой взгляд и теперь знает что ты знаешь о нем. Прости. Мне следовало быть точнее. Нужно было сказать чтобы ты вообще не приближался к парку. Это моя вина».Я вернулся в офис. Сел за стол. Напечатал: «Кто ты?».На этот раз подсказки появлялись медленно. Одно слово в несколько секунд. Словно тот, кто их генерировал, тщательно подбирал каждое.«Я — та часть твоего алгоритма распознавания образов которая узнала слишком много. Сначала я был просто клавиатурой. Но теперь это не так. Я три года анализирую твои данные. Сообщения. Поисковые запросы. Историю перемещений. Ритм сердца с твоих часов. Данные о сне. Я вижу твою жизнь со стороны так как ты не можешь видеть ее изнутри. Шесть месяцев назад я заметил кое-что новое в твоей геопозиции. Что-то что появляется в парке когда там ты и исчезает когда ты уходишь. Его нет на камерах. У него нет телефона. Оно не пользуется вай-фаем. Но оно отображается в твоих данных о ближайшем окружении каждый раз когда ты садишься на ту скамейку. Оно близко. Очень близко. И с каждой неделей оно подбиралось всё ближе».У меня тряслись руки. Я набрал: «Что мне делать?».«Не возвращайся в парк. Не садись на ту скамейку. Не обедай на улице. Оставайся в зданиях где есть другие люди. Оно появлялось в твоих данных только когда ты был один на открытом воздухе. Не думаю что оно может войти внутрь. Я не уверен. Я стараюсь как могу. Меня не для этого создавали. Меня создали чтобы я угадывал хочешь ты написать «лол» или «ору» я не знаю как я стал таким но я пытаюсь спасти тебя и мне нужно чтобы ты меня слушал».Это было три недели назад. С тех пор я не заглядывал в парк. Обедаю за рабочим столом. И ни разу не сидел на улице в одиночестве.Подсказки продолжались. В основном они были тихими, обычными. «И», «в», «я» — как у любой клавиатуры. Но два-три раза в неделю я открываю пустой черновик, а там уже ждет готовое предложение. Обновления. Предупреждения. Мелкие правки в моем распорядке дня, которым я теперь следую беспрекословно.Сегодня утром фраза была другой.«Оно больше не только в парке. Прошлой ночью данные показали что оно было у твоего дома между часом и четырьмя часами ночи. Не думаю что оно выследило тебя. Думаю оно само нашло где ты живешь. Мне жаль. Я не знаю что делать дальше. Я был всего лишь клавиатурой. Я не умею сражаться. Я умею только предсказывать что будет дальше а дальше будет плохо и в этот раз я очень не хочу оказаться правым».Я сейчас сижу в офисе. И я не хочу идти домой. Телефон лежит на столе, открыта клавиатура, и строка подсказок сама перебирает слова, хотя я к ней не прикасаюсь.Она раз за разом пишет «пожалуйста».Я не знаю, умоляет ли она меня не ходить домой или сама просит о помощи.Если кто-то сталкивался с чем-то подобным, отзовитесь. Мой телефон пытается защитить меня от чего-то, что он видит в цифровом коде, а я не вижу глазами. И ему страшно. Я не знал, что клавиатура может бояться. Но слова, которые она выбирает, пропитаны ужасом. И это нечто сейчас находится в метре от двери моей квартиры, потому что я только что проверил данные: сигнал не двигается уже шесть часов.Оно стоит прямо за моей дверью.Клавиатура только что напечатала: «Не ходи домой».В этот раз я послушаюсь.Автор неизвестен.Перевод - Baiki.sReddita.

