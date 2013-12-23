Эта чертова забегаловка меня точно в могилу сведет

Летяга Вчера, 09:34

Я сидел в придорожной забегаловке в какой-то глухомани в Алабаме, ждал свой бургер с картошкой, когда стеклянная дверь с грохотом захлопнулась. Я поднял глаза. Внутрь зашли двое здоровенных мужчин и баба им под стать. Они закрыли за собой дверь и повернули ключ в замке. Табличка на стекле мелко задрожала: «Закусочная "Последний шанс". Открыто всю ночь».— Кто это? — шепотом спросил я женщину за соседним столиком.— Понятия не имею, — испуганно отозвалась она.Мы проводили их взглядом. Троица не спеша прошла вглубь зала.— Добрый день, леди и джентльмены. Меня зовут Джед, я тут за главного. Приятно видеть вас всех здесь сегодня. Ну, приятно для нас, по крайней мере.Все трое тихонько рассмеялись.— В чем дело, молодой человек? — подал голос старик, сидевший за столиком в самом конце зала.— Хороший вопрос, дед, — ответил вожак и повернулся лицом к посетителям. — Вам всем крупно повезло. Вы попали как раз на открытие четвертой ежегодной Большой Охоты. Это у нас тут вроде традиции. Видите ли, мы берем наши ружья, — он вскинул в одной руке охотничий карабин, — и наши ножи, — во второй руке он поднял длинный зазубренный клинок, — и преследуем дичь, пока она не сдохнет.— И на кого же вы охотитесь? — подала голос женщина за соседним столом.Джед посмотрел на нее холодным, ничего не выражающим взглядом:— На вас.Это какая-то шутка?— Так, погодите-ка минутку! — выкрикнул мужчина через три столика от меня и резко вскочил на ноги. — Вы не можете…Договорить он не успел. Пуля разнесла ему голову, вышибив затылок и разбив окно позади него.— Думаю, очень даже можем, — отозвался Джед, пока тело мужчины оседало на пол. — Еще возражения будут?В зале повисла мертвая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием и сдавленными всхлипами.— Правила простые. Как только я скажу «бегите», вы все рванете наружу и постараетесь убраться отсюда как можно дальше и быстрее. Хотите спрятаться — валяйте, дело ваше, но мы знаем эти места как свои пять пальцев. Мы вас найдем. А когда найдем…Он провел большим пальцем по горлу — этот жест не требовал перевода.— Так что советую бежать. Но мы люди понимающие, дадим вам пять минут форы, а потом пойдем по следу. Если вы в хорошей форме и соображаете головой, за пять минут можно уйти прилично. Ну что, все готовы?Мы переглянулись — никто не знал, что делать. Они явно не шутили, труп на полу был тому лучшим доказательством. И все козыри были у них на руках. Время вышло.— БЕГИТЕ!Мы бросились к выходу, едва не затаптывая друг друга в дверях. Один мужчина побежал прямо к своей машине. Он дважды крутанул ключ в замке зажигания — мотор не заводился.— Но-но, — раздался голос Джеда из дверного проёма. — Я бы на твоём месте этого не делал.Не слушая его, мужчина крутанул ключ в третий раз.БАБАХ!Земля содрогнулась от взрыва. По сухой грязи полетели куски искорёженного металла вперемешку с ошмётками человеческой плоти.— Я же предупреждал, — хладнокровно бросил Джед. — Четыре минуты.Не оглядываясь, я сорвался с места и бросился в лес, надеясь оторваться от них среди деревьев.Прошло несколько минут, и позади эхом отозвались выстрелы. Я прибавил ходу, пробираясь всё глубже в чащу. До темноты оставалось всего пару часов. Если продержусь — у меня появится шанс.Детство я провёл в лесах, так что старые навыки и инстинкты помогли мне уходить от погони. Каждый звук, каждый запах, малейшая перемена в воздухе вели меня вперёд. Я чувствовал себя частью леса, сливался с ним, и он укрывал меня. С каждой минутой сумерки сгущались.Но везение не вечно. Я затаился за стволом дерева, надеясь переждать последние коварные минуты светового дня, когда почувствовал холодное прикосновение к виску. Краем глаза я заметил Джеда — он приставил пистолет прямо к моей голове.— Без резких движений. Мне бы не хотелось размазывать твои мозги по земле.Подняв руки, я медленно поднялся с ковра из прелой листвы и повернулся к нему лицом.— Значит, и правда убьешь меня?— Посмотри на это с другой стороны: ты продержался дольше всех. В награду я сделаю все быстро.— Но я не понимаю, — настаивал я. — Зачем тебе меня убивать? Я тебя даже не знаю.— Ничего личного, дорогуша. В этом мире есть хищники и есть добыча. Ты всегда был добычей — просто не знал об этом.— Можно мне хотя бы поговорить с семьей напоследок?— Боюсь, что нет, дорогуша. Тут уж ничего не поделаешь. Может, когда-нибудь мы и дадим твоим родным знать, где искать тело. Но если честно — вряд ли.Я медленно пошел вперед, чувствуя дуло ружья, упертое в спину. Когда я вышел на середину поляны, он велел мне остановиться. Я встал и повернулся к нему и его двоим подручным. Все трое целились прямо в меня.— Думаю, это место ничем не хуже других, — холодно произнес Джед. — Последнее слово будет?Я глубоко вздохнул.— Ты когда-нибудь замечал, какая это удивительная штука — ночь?Он уставился на меня.— О чем ты, черт возьми, толкуешь?— О ночи. Она прекрасна. Запах свежего воздуха, звуки природы, приятный холодок на коже.Я поднял глаза к небу.— И свет полной луны.Раздался тихий свист рассекаемого воздуха. Когда я снова опустил взгляд, двоих спутников Джеда уже не было. Точнее, почти не было — на траве валялись оторванная рука, вырванная нижняя челюсть и лужи крови. Их вожак застыл на месте, парализованный ужасом.— Что… как… что ты такое?!Я посмотрел на него. На моей коже проступала шерсть, а пальцы удлинялись, выпуская когти — я принимал свое истинное обличье.— Вы такие забавные, — прорычал я. Мои глаза хищно блеснули в лунном свете, обнажая ряды острых как бритва зубов. — Столько разговоров о хищниках и добыче… Неужели вы и правда думали, что хищники здесь вы?Автор неизвестен.Перевод - Baiki.sReddita.

