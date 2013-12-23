Творческие истории

Эта чертова забегаловка меня точно в могилу сведет

Я сидел в придорожной забегаловке в какой-то глухомани в Алабаме, ждал свой бургер с картошкой, когда стеклянная дверь с грохотом захлопнулась. Я поднял глаза. Внутрь зашли двое здоровенных мужчин и баба им под стать. Они закрыли за собой дверь и повернули ключ в замке. Табличка на стекле мелко задрожала: «Закусочная "Последний шанс". Открыто всю ночь».

— Кто это? — шепотом спросил я женщину за соседним столиком.

— Понятия не имею, — испуганно отозвалась она.

Мы проводили их взглядом. Троица не спеша прошла вглубь зала.

— Добрый день, леди и джентльмены. Меня зовут Джед, я тут за главного. Приятно видеть вас всех здесь сегодня. Ну, приятно для нас, по крайней мере.

Все трое тихонько рассмеялись.

— В чем дело, молодой человек? — подал голос старик, сидевший за столиком в самом конце зала.

— Хороший вопрос, дед, — ответил вожак и повернулся лицом к посетителям. — Вам всем крупно повезло. Вы попали как раз на открытие четвертой ежегодной Большой Охоты. Это у нас тут вроде традиции. Видите ли, мы берем наши ружья, — он вскинул в одной руке охотничий карабин, — и наши ножи, — во второй руке он поднял длинный зазубренный клинок, — и преследуем дичь, пока она не сдохнет.

— И на кого же вы охотитесь? — подала голос женщина за соседним столом.

Джед посмотрел на нее холодным, ничего не выражающим взглядом:

— На вас.

Это какая-то шутка?

— Так, погодите-ка минутку! — выкрикнул мужчина через три столика от меня и резко вскочил на ноги. — Вы не можете…

Договорить он не успел. Пуля разнесла ему голову, вышибив затылок и разбив окно позади него.

— Думаю, очень даже можем, — отозвался Джед, пока тело мужчины оседало на пол. — Еще возражения будут?

В зале повисла мертвая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием и сдавленными всхлипами.

— Правила простые. Как только я скажу «бегите», вы все рванете наружу и постараетесь убраться отсюда как можно дальше и быстрее. Хотите спрятаться — валяйте, дело ваше, но мы знаем эти места как свои пять пальцев. Мы вас найдем. А когда найдем…

Он провел большим пальцем по горлу — этот жест не требовал перевода.

— Так что советую бежать. Но мы люди понимающие, дадим вам пять минут форы, а потом пойдем по следу. Если вы в хорошей форме и соображаете головой, за пять минут можно уйти прилично. Ну что, все готовы?

Мы переглянулись — никто не знал, что делать. Они явно не шутили, труп на полу был тому лучшим доказательством. И все козыри были у них на руках. Время вышло.

— БЕГИТЕ!

Мы бросились к выходу, едва не затаптывая друг друга в дверях. Один мужчина побежал прямо к своей машине. Он дважды крутанул ключ в замке зажигания — мотор не заводился.

— Но-но, — раздался голос Джеда из дверного проёма. — Я бы на твоём месте этого не делал.

Не слушая его, мужчина крутанул ключ в третий раз.

БАБАХ!

Земля содрогнулась от взрыва. По сухой грязи полетели куски искорёженного металла вперемешку с ошмётками человеческой плоти.

— Я же предупреждал, — хладнокровно бросил Джед. — Четыре минуты.

Не оглядываясь, я сорвался с места и бросился в лес, надеясь оторваться от них среди деревьев.

Прошло несколько минут, и позади эхом отозвались выстрелы. Я прибавил ходу, пробираясь всё глубже в чащу. До темноты оставалось всего пару часов. Если продержусь — у меня появится шанс.

Детство я провёл в лесах, так что старые навыки и инстинкты помогли мне уходить от погони. Каждый звук, каждый запах, малейшая перемена в воздухе вели меня вперёд. Я чувствовал себя частью леса, сливался с ним, и он укрывал меня. С каждой минутой сумерки сгущались.

Но везение не вечно. Я затаился за стволом дерева, надеясь переждать последние коварные минуты светового дня, когда почувствовал холодное прикосновение к виску. Краем глаза я заметил Джеда — он приставил пистолет прямо к моей голове.

— Без резких движений. Мне бы не хотелось размазывать твои мозги по земле.

Подняв руки, я медленно поднялся с ковра из прелой листвы и повернулся к нему лицом.

— Значит, и правда убьешь меня?

— Посмотри на это с другой стороны: ты продержался дольше всех. В награду я сделаю все быстро.

— Но я не понимаю, — настаивал я. — Зачем тебе меня убивать? Я тебя даже не знаю.

— Ничего личного, дорогуша. В этом мире есть хищники и есть добыча. Ты всегда был добычей — просто не знал об этом.

— Можно мне хотя бы поговорить с семьей напоследок?

— Боюсь, что нет, дорогуша. Тут уж ничего не поделаешь. Может, когда-нибудь мы и дадим твоим родным знать, где искать тело. Но если честно — вряд ли.

Я медленно пошел вперед, чувствуя дуло ружья, упертое в спину. Когда я вышел на середину поляны, он велел мне остановиться. Я встал и повернулся к нему и его двоим подручным. Все трое целились прямо в меня.

— Думаю, это место ничем не хуже других, — холодно произнес Джед. — Последнее слово будет?

Я глубоко вздохнул.

— Ты когда-нибудь замечал, какая это удивительная штука — ночь?

Он уставился на меня.

— О чем ты, черт возьми, толкуешь?

— О ночи. Она прекрасна. Запах свежего воздуха, звуки природы, приятный холодок на коже.

Я поднял глаза к небу.

— И свет полной луны.

Раздался тихий свист рассекаемого воздуха. Когда я снова опустил взгляд, двоих спутников Джеда уже не было. Точнее, почти не было — на траве валялись оторванная рука, вырванная нижняя челюсть и лужи крови. Их вожак застыл на месте, парализованный ужасом.

— Что… как… что ты такое?!

Я посмотрел на него. На моей коже проступала шерсть, а пальцы удлинялись, выпуская когти — я принимал свое истинное обличье.

— Вы такие забавные, — прорычал я. Мои глаза хищно блеснули в лунном свете, обнажая ряды острых как бритва зубов. — Столько разговоров о хищниках и добыче… Неужели вы и правда думали, что хищники здесь вы?


Автор неизвестен.
Перевод - Baiki.sReddita.
Источник.

Вчера, 09:34 by ЛетягаПросмотров: 72Комментарии: 1
Ключевые слова: Забегаловка визит шанс ночь охотники жертвы оборотень

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:07
Старо как мир.
