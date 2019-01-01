Скрипач

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 19:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

кукловод дьявола Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:00 by

У самой обычной семьи родился необычный ребёнок. Его судьбой было стать провожающим. Он должен был провожать тех, о ком некому позаботиться......Мелькание в окне прекратилось. Старенькая Тойота резко тормознула, и мешковидный водитель уничижительно сказал: "Вылезай, музыкантишка, мне на заказ уже пора". - "До свидания", - сказал скрипач. Вылезши и отряхнувшись от мелкого мусора и пыли, молодой человек в потертом фраке двинулся навстречу темному зданию, которое в потертости совсем не уступало его фраку. Над входом красовалась вывеска "Московский дом престарелых". Там же было объявление: "Сегодня в 16:30 благотворительный концерт"...Он вспомнил свою бабушку, человека, который дал ему воспитание и вложил в голову принципы, а в руки - инструмент.Пройдя внутрь, молодой человек поднялся на третий этаж. Концерт уже шел. Он расположился в углу зала и приготовился. Вот уже его объявляют, и он встает на сцену. Из зала на него смотрят многие глаза, и он уже знал, что многие из этих глаз смотрят на эту сцену в последний раз. И вот он начинает играть. Ноты, выходя из скрипки, прежде проходили через его душу, превращаясь в светлые лучи. Они окутывали собой зал, проходя в душу каждого слушателя и наполняя их теплом. Он заставлял вспомнить их все самое хорошее.... После выступления его догнала какая-то бабушка: "Спасибо тебе, сынок. Ангел ты - не иначе, ангел. Но ты это бросай, силу всем раздавать - помрёшь так"...Спустя день он призвал начальство:- Отпустите меня, пожалуйста. Устал я, сил нет.- Извини, конечно, но мы не можем, мало таких, как ты.- А что, мало добрых людей?- Нет. Мало тех, кто любит окружающих больше, чем себя. Для этого его родители должны быть такими, и его деды, и прадеды.При мысли о родителях у него навернулись слезы на глаза:- Хорошо, куда дальше?И он, кашляя, отправился дальше выполнять свою работу.

Ключевые слова: Скрипач добро бабушка смерть авторская история

Другие, подобные истории: