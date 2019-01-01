СкрипачУ самой обычной семьи родился необычный ребёнок. Его судьбой было стать провожающим. Он должен был провожать тех, о ком некому позаботиться...
...Мелькание в окне прекратилось. Старенькая Тойота резко тормознула, и мешковидный водитель уничижительно сказал: "Вылезай, музыкантишка, мне на заказ уже пора". - "До свидания", - сказал скрипач. Вылезши и отряхнувшись от мелкого мусора и пыли, молодой человек в потертом фраке двинулся навстречу темному зданию, которое в потертости совсем не уступало его фраку. Над входом красовалась вывеска "Московский дом престарелых". Там же было объявление: "Сегодня в 16:30 благотворительный концерт"...
Он вспомнил свою бабушку, человека, который дал ему воспитание и вложил в голову принципы, а в руки - инструмент.
Пройдя внутрь, молодой человек поднялся на третий этаж. Концерт уже шел. Он расположился в углу зала и приготовился. Вот уже его объявляют, и он встает на сцену. Из зала на него смотрят многие глаза, и он уже знал, что многие из этих глаз смотрят на эту сцену в последний раз. И вот он начинает играть. Ноты, выходя из скрипки, прежде проходили через его душу, превращаясь в светлые лучи. Они окутывали собой зал, проходя в душу каждого слушателя и наполняя их теплом. Он заставлял вспомнить их все самое хорошее.
... После выступления его догнала какая-то бабушка: "Спасибо тебе, сынок. Ангел ты - не иначе, ангел. Но ты это бросай, силу всем раздавать - помрёшь так"...
Спустя день он призвал начальство:
- Отпустите меня, пожалуйста. Устал я, сил нет.
- Извини, конечно, но мы не можем, мало таких, как ты.
- А что, мало добрых людей?
- Нет. Мало тех, кто любит окружающих больше, чем себя. Для этого его родители должны быть такими, и его деды, и прадеды.
При мысли о родителях у него навернулись слезы на глаза:
- Хорошо, куда дальше?
И он, кашляя, отправился дальше выполнять свою работу.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 19:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:00 by кукловод дьяволаПросмотров: 22Комментарии: 0
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