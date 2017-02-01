Застрявший. 2 Часть. 2 Час

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:55

Affaciolle (Дрим) Просмотров: 28 Комментарии: 0 -3 Сегодня, 07:55 by

Я с Тэдом встал и пошел к двери, мы повернули ручку двери и дверь открылась. Тэд первый выбежал, я собрался выходить за ним, но дверь захлопнулась.- Что? Тэд, открой! - вскрикнул я.Тэд подбежал и попытался открыть дверь, но его просто оттолкнуло когда он прикоснулся к ручке двери. Он отлетел и головой влетел в затвердевший бетон. Кровь разлетелась в разные стороны, попав на огромный лимузин. Хозяин машины вышел из салона и выругал моего уже мертвого друга. Я кричал, кричал что-бы он вызвал полицию но хозяин лимузина просто не обращал на меня внимания. Он сел в лимузин и уехал. Я остался в кафе один, вдруг я вспомнил ту легенду. У меня пробежал холодок по телу. Я услышал, что кто-то поднял стул. Я застыл и стоял как вкопанный, сдерживая дыхание. Когда шум прекратился, я тихонько повернулся и заметил, стул от первого столика пропал! Как раз тот стул, на котором сидел Тэд. Вдруг, я слышу чьи-то крики, они шли из холодильника. Я тихонько подошел и открыл холодильник. Там сидела девочка, она вся была ледяной. С неё даже свисали небольшие сосульки. Наверное, у неё началось обморожение раз она так кричала. Я взял её на руки и вытащил, она была ледяной. Она ели отогревшись сказала:С-спасиб-б-б-о, н-н-о он Элв-и-ил-лс н-нас-с - Она не успела договорить, как её так-же как и Тэда оттолкнуло и она влетела на шипы. Эти шипы мы с Тэдом приносили сюда как украшение. Я чут-ли не блеванул, на моих глазах сегодня умерло два человека, ужас! Я посмотрел на окрававленые часы слева от меня. 20:00, я тут уже 2 часа..Продолжение следует...

Ключевые слова: Кровь смерть застрял девушка ужас страх авторская история

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