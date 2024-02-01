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Творческие истории

Заходит Смерть как-то в бар

Все застыли, когда фигура в черной мантии с косой в руках перешагнула порог бара. Посетители наблюдали, как она приближалась к барной стойке, постукивая косой по полу в такт шагам.

— Могу я чем-то вам п-п-помочь? — заикаясь, спросил бармен.

— Я ищу одного человека, - проговорил Смерть глубоким вкрадчивым голосом, — Его зовут Боб Смит

— Я н-н-не знаю никого с таким именем, - промямлил бармен, — Возможно, вы ошиблись баром.

— Это "Пьяная Роза", не так ли? - спросил Смерть.

— Д-д-да, - подтвердил бармен.

— Тогда я не ошибся.

— Кто-нибудь здесь знает Боба Смита? - обратился бармен к посетителям.


Мгновение спустя мужчина, сидевший за одним из столиков, встал и указал на человека, одиноко сидевшего в углу .

— Вон он.


Смерть проследовал через весь зал и остановился перед столиком того, на кого указали.

— Это правда? - спросил Смерть, —Ты Боб Смит?

Боб подумал было о том, чтобы солгать, но потом передумал. Если Смерть пришел за ним, то враньё ничего не изменит, и рано или поздно рок настигнет его.

— Да, - ответил Боб, - это я.

— Встань, - сказал Смерть.

— Можно мне допить? - робко спросил Боб.

— Встань! - настаивал Смерть.

— Хорошо, - Боб резво выскользнул из-за стола.

— Тебе пора уходить, - сказал Смерть, указывая косой на выход.

— Прошу прощения? - переспросил Боб, думая, что плохо расслышал.

— Я сказал, уходи, - повторил Смерть, — И дверь за собой запри.

Вчера, 12:37 by ЛетягаПросмотров: 139Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смерть коса бар неожиданный финал

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