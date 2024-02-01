Заходит Смерть как-то в бар

Заходит Смерть как-то в барВсе застыли, когда фигура в черной мантии с косой в руках перешагнула порог бара. Посетители наблюдали, как она приближалась к барной стойке, постукивая косой по полу в такт шагам.
— Могу я чем-то вам п-п-помочь? — заикаясь, спросил бармен.
— Я ищу одного человека, - проговорил Смерть глубоким вкрадчивым голосом, — Его зовут Боб Смит
— Я н-н-не знаю никого с таким именем, - промямлил бармен, — Возможно, вы ошиблись баром.
— Это "Пьяная Роза", не так ли? - спросил Смерть.
— Д-д-да, - подтвердил бармен.
— Тогда я не ошибся.
— Кто-нибудь здесь знает Боба Смита? - обратился бармен к посетителям.
Мгновение спустя мужчина, сидевший за одним из столиков, встал и указал на человека, одиноко сидевшего в углу .
— Вон он.
Смерть проследовал через весь зал и остановился перед столиком того, на кого указали.
— Это правда? - спросил Смерть, —Ты Боб Смит?
Боб подумал было о том, чтобы солгать, но потом передумал. Если Смерть пришел за ним, то враньё ничего не изменит, и рано или поздно рок настигнет его.
— Да, - ответил Боб, - это я.
— Встань, - сказал Смерть.
— Можно мне допить? - робко спросил Боб.
— Встань! - настаивал Смерть.
— Хорошо, - Боб резво выскользнул из-за стола.
— Тебе пора уходить, - сказал Смерть, указывая косой на выход.
— Прошу прощения? - переспросил Боб, думая, что плохо расслышал.
— Я сказал, уходи, - повторил Смерть, — И дверь за собой запри.
Вчера, 12:37 by ЛетягаПросмотров: 139Комментарии: 0
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