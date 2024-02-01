Заходит Смерть как-то в бар

Летяга Просмотров: 139 Комментарии: 0 0 Вчера, 12:37 by

Все застыли, когда фигура в черной мантии с косой в руках перешагнула порог бара. Посетители наблюдали, как она приближалась к барной стойке, постукивая косой по полу в такт шагам.— Могу я чем-то вам п-п-помочь? — заикаясь, спросил бармен.— Я ищу одного человека, - проговорил Смерть глубоким вкрадчивым голосом, — Его зовут Боб Смит— Я н-н-не знаю никого с таким именем, - промямлил бармен, — Возможно, вы ошиблись баром.— Это "Пьяная Роза", не так ли? - спросил Смерть.— Д-д-да, - подтвердил бармен.— Тогда я не ошибся.— Кто-нибудь здесь знает Боба Смита? - обратился бармен к посетителям.Мгновение спустя мужчина, сидевший за одним из столиков, встал и указал на человека, одиноко сидевшего в углу .— Вон он.Смерть проследовал через весь зал и остановился перед столиком того, на кого указали.— Это правда? - спросил Смерть, —Ты Боб Смит?Боб подумал было о том, чтобы солгать, но потом передумал. Если Смерть пришел за ним, то враньё ничего не изменит, и рано или поздно рок настигнет его.— Да, - ответил Боб, - это я.— Встань, - сказал Смерть.— Можно мне допить? - робко спросил Боб.— Встань! - настаивал Смерть.— Хорошо, - Боб резво выскользнул из-за стола.— Тебе пора уходить, - сказал Смерть, указывая косой на выход.— Прошу прощения? - переспросил Боб, думая, что плохо расслышал.— Я сказал, уходи, - повторил Смерть, — И дверь за собой запри.

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