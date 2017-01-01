Крыса

Alois Просмотров: 766 Комментарии: 0 +1 Вчера, 12:01 by

Одна пара купила дом на окраине города. Дом выглядел прилично и не нуждался в ремонте. Пара начала распаковывать вещи.- Ай! - крикнула Мария.- Что случилось? - спросил Вадим из соседней комнаты.Около коробки стояла крыса.- Это всего лишь крыса, - успокаивал девушку Вадим. - В каждом доме присутствуют крысы.Распаковав последнюю коробку, пара начала готовиться ко сну.Ночью крыса подбежала к Марии и укусила её за палец.- Чёртовы крысы! - ругалась Мария.Она обработала рану и пошла дальше спать.На следующее утро Вадим собирался в командировку.- Не беспокойся, я уже поставил ловушки для крыс, - сказал Вадим перед уходом.День прошёл быстро. Уже темнело, Мария готовилась ко сну.Писки. Целая свора крыс собралась около кровати Марии. Сама Мария не обращала на них внимания.Через два дня вернулся Вадим.- Дорогая, я вернулся.- Наконец-то ты вернулся, - сказала Мария не своим голосом.Открылась дверь комнаты. Из комнаты выбежало несколько крыс. Потом вышло нечто. Огромная крыса с человеческим лицом.- Видишь, милый, они всё-таки меня достали.

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