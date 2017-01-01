КрысаОдна пара купила дом на окраине города. Дом выглядел прилично и не нуждался в ремонте. Пара начала распаковывать вещи.
- Ай! - крикнула Мария.
- Что случилось? - спросил Вадим из соседней комнаты.
Около коробки стояла крыса.
- Это всего лишь крыса, - успокаивал девушку Вадим. - В каждом доме присутствуют крысы.
Распаковав последнюю коробку, пара начала готовиться ко сну.
Ночью крыса подбежала к Марии и укусила её за палец.
- Чёртовы крысы! - ругалась Мария.
Она обработала рану и пошла дальше спать.
На следующее утро Вадим собирался в командировку.
- Не беспокойся, я уже поставил ловушки для крыс, - сказал Вадим перед уходом.
День прошёл быстро. Уже темнело, Мария готовилась ко сну.
Писки. Целая свора крыс собралась около кровати Марии. Сама Мария не обращала на них внимания.
Через два дня вернулся Вадим.
- Дорогая, я вернулся.
- Наконец-то ты вернулся, - сказала Мария не своим голосом.
Открылась дверь комнаты. Из комнаты выбежало несколько крыс. Потом вышло нечто. Огромная крыса с человеческим лицом.
- Видишь, милый, они всё-таки меня достали.
Вчера, 12:01 by AloisПросмотров: 766Комментарии: 0
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