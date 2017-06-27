Память о живых

Память о живыхЯ работала в психоневрологическом интернате. В моём отделении было две бабулечки: Мария Ивановна и тётя Фрося. Они были подружками, всегда держались рядышком.
Но однажды Мария Ивановна заболела и слегла. Тетя Фрося не отходила от неё и очень горевала, когда та умерла. Похоронили мы Марию Ивановну, а на ее место поселили другую больную — Зою. Та была очень замкнутая и на контакт с тетей Фросей не шла.
Тетя Фрося продержалась после смерти Марии Ивановны где-то с месяц. Потом тоже слегла. Как врачи ни старались ее поднять на ноги, но все было тщетно — больная впала в кому.
Прихожу я как-то на смену, а медсёстры мне говорит, что тетя Фрося совсем плохая. Утром мы покормили больных завтраком, а я смотрю — Зоя вышла из комнаты и села под дверью. Я ее завела в палату, уложила на кровать и пошла заниматься своими делами. Через некоторое время смотрю, а Зоя опять под дверью сидит. Я вновь завела её в палату и уложила, вскоре вижу — Зоя опять под дверью.
— Зоя, что ж такое сегодня с тобой, почему ты все время уходишь из палаты, почему не отдыхаешь? — спросила я ее.
А она мне и говорит:
— Так меня целый день Машка выгоняет.
— Какая Машка? — спрашиваю в недоумении.
— Да та, что лежала на моей кровати. Пришла сегодня и гонит меня целый день.
Я поговорила с дежурной медсестрой, и мы положили Зою в другую палату на свободную кровать. Ночью тетя Фрося умерла. Мы ее обмыли, одели и вынесли в морг. Утром Зою привели в ее палату, она спокойно легла на свое место. Я ее спрашиваю:
— Зоя, Мария Ивановна теперь тебя не гонит?
— Нет, — говорит она. — Машки уже нет, она ушла с тетей Фросей.
Посчитали мы и поняли, что тетя Фрося умерла на сороковой день после смерти Марии Ивановны. Так что, покойная подружка пришла к ней и ждала ее смерти целый день. А потом они вместе ушли, в иной мир, чтобы и там не расставаться.
Автор - Тамара Туровская.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 500Комментарии: 2
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