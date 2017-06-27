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Истории из жизни

Память о живых

Я работала в психоневрологическом интернате. В моём отделении было две бабулечки: Мария Ивановна и тётя Фрося. Они были подружками, всегда держались рядышком.

Но однажды Мария Ивановна заболела и слегла. Тетя Фрося не отходила от неё и очень горевала, когда та умерла. Похоронили мы Марию Ивановну, а на ее место поселили другую больную — Зою. Та была очень замкнутая и на контакт с тетей Фросей не шла.

Тетя Фрося продержалась после смерти Марии Ивановны где-то с месяц. Потом тоже слегла. Как врачи ни старались ее поднять на ноги, но все было тщетно — больная впала в кому.

Прихожу я как-то на смену, а медсёстры мне говорит, что тетя Фрося совсем плохая. Утром мы покормили больных завтраком, а я смотрю — Зоя вышла из комнаты и села под дверью. Я ее завела в палату, уложила на кровать и пошла заниматься своими делами. Через некоторое время смотрю, а Зоя опять под дверью сидит. Я вновь завела её в палату и уложила, вскоре вижу — Зоя опять под дверью.

— Зоя, что ж такое сегодня с тобой, почему ты все время уходишь из палаты, почему не отдыхаешь? — спросила я ее.

А она мне и говорит:
— Так меня целый день Машка выгоняет.

— Какая Машка? — спрашиваю в недоумении.

— Да та, что лежала на моей кровати. Пришла сегодня и гонит меня целый день.

Я поговорила с дежурной медсестрой, и мы положили Зою в другую палату на свободную кровать. Ночью тетя Фрося умерла. Мы ее обмыли, одели и вынесли в морг. Утром Зою привели в ее палату, она спокойно легла на свое место. Я ее спрашиваю:
— Зоя, Мария Ивановна теперь тебя не гонит?

— Нет, — говорит она. — Машки уже нет, она ушла с тетей Фросей.

Посчитали мы и поняли, что тетя Фрося умерла на сороковой день после смерти Марии Ивановны. Так что, покойная подружка пришла к ней и ждала ее смерти целый день. А потом они вместе ушли, в иной мир, чтобы и там не расставаться.

Автор - Тамара Туровская.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 500Комментарии: 2
+18

Ключевые слова: Больница подруги болезнь смерть кома душа история из жизни

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 17:21
+2
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Комментариев: 683
Вот так, при жизни стали ненужны уже никому. Лишь друг за дружку держались. Так и ушли в иной мир.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#2 написал: Eulalia
Сегодня, 17:57
+2
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Комментариев: 250
"В полдень или в полночь друг придёт на помощь –
Вот что значит настоящий верный друг."(с)
Видать,Мария пришла дождаться Фросю, чтобы не потеряться на том свете.
Зарегистрирован: 11.05.2014
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