Память о живых

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 500 Комментарии: 2 +18 Сегодня, 16:14 by

Я работала в психоневрологическом интернате. В моём отделении было две бабулечки: Мария Ивановна и тётя Фрося. Они были подружками, всегда держались рядышком.Но однажды Мария Ивановна заболела и слегла. Тетя Фрося не отходила от неё и очень горевала, когда та умерла. Похоронили мы Марию Ивановну, а на ее место поселили другую больную — Зою. Та была очень замкнутая и на контакт с тетей Фросей не шла.Тетя Фрося продержалась после смерти Марии Ивановны где-то с месяц. Потом тоже слегла. Как врачи ни старались ее поднять на ноги, но все было тщетно — больная впала в кому.Прихожу я как-то на смену, а медсёстры мне говорит, что тетя Фрося совсем плохая. Утром мы покормили больных завтраком, а я смотрю — Зоя вышла из комнаты и села под дверью. Я ее завела в палату, уложила на кровать и пошла заниматься своими делами. Через некоторое время смотрю, а Зоя опять под дверью сидит. Я вновь завела её в палату и уложила, вскоре вижу — Зоя опять под дверью.— Зоя, что ж такое сегодня с тобой, почему ты все время уходишь из палаты, почему не отдыхаешь? — спросила я ее.А она мне и говорит:— Так меня целый день Машка выгоняет.— Какая Машка? — спрашиваю в недоумении.— Да та, что лежала на моей кровати. Пришла сегодня и гонит меня целый день.Я поговорила с дежурной медсестрой, и мы положили Зою в другую палату на свободную кровать. Ночью тетя Фрося умерла. Мы ее обмыли, одели и вынесли в морг. Утром Зою привели в ее палату, она спокойно легла на свое место. Я ее спрашиваю:— Зоя, Мария Ивановна теперь тебя не гонит?— Нет, — говорит она. — Машки уже нет, она ушла с тетей Фросей.Посчитали мы и поняли, что тетя Фрося умерла на сороковой день после смерти Марии Ивановны. Так что, покойная подружка пришла к ней и ждала ее смерти целый день. А потом они вместе ушли, в иной мир, чтобы и там не расставаться.Автор - Тамара Туровская.

Ключевые слова: Больница подруги болезнь смерть кома душа история из жизни

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