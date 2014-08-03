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Стихи

Ямщик...

Ямщик, гони вперёд коней!
Пусть не пугает сложная дорога,
И сердце застучит в груди сильней!
Необъяснимою пленённое тревогой...

Бесстрашно мчась вперёд и лишь вперёд,
Назад не брось потерянного взгляда -
Она идёт, она уже идёт,
И помогать забрать себя не надо!

Ямщик, гони вперёд коней!
Не забывай, что путь тернист и труден,
И дальше будет, ты поверь, страшней,
Ломала Смерть так много людских судеб...

Ты впереди неё всего на шаг,
Настигнуть может в каждую минуту,
На вожжи посильней, мой друг, наляг,
Чтоб не попасть в погибельные путы!

Она коварна и, конечно, шансов нет -
Когда-нибудь устанет мчаться тройка,
Всё понимая, улетишь в кювет...
Промчалась жизнь, хранил её ты стойко!

Ямщик, гони вперёд коней!
Пусть не пугает сложная дорога,
И сердце застучит в груди сильней,
Необъяснимою пленённое тревогой...
Сегодня, 16:54 by QustoПросмотров: 39Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Ямщик дорога Смерть жизнь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:05
+2
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 655
Комментариев: 7 951
Плюсанула за атмосферность. Красиво.
А на мелкие дорожно-сбруйные дела можно не обращать внимания)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 18:37
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (2000|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 870
Кто же там страшный гонится то? Неизбежность прямо, Плюс конечно
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: kusi
Сегодня, 18:51
+2
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Группа: V.I.P.
Репутация: (2897|-1)
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Круто! Читала и напевала . От меня океанический плюс
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#4 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 21:39
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Я так понял, что вывод один: от судьбы не убежишь...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#5 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 21:52
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Репутация: (2425|-1)
Публикаций: 88
Комментариев: 5 698
Цитата: Летяга
Плюсанула за атмосферность. Красиво.
А на мелкие дорожно-сбруйные дела можно не обращать внимания)

Согласна, и всё же интересно, чисто для себя узнать, что не так с дорожно- сбруйными делами? За стих Огромный плюс.

Цитата: Winnie-the-Pooh
Я так понял, что вывод один: от судьбы не убежишь...


Попытка не пытка: «Не сегодня,» - как говорил смерти известный литературный персонаж.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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