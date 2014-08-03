Ямщик...Ямщик, гони вперёд коней!
Пусть не пугает сложная дорога,
И сердце застучит в груди сильней!
Необъяснимою пленённое тревогой...
Бесстрашно мчась вперёд и лишь вперёд,
Назад не брось потерянного взгляда -
Она идёт, она уже идёт,
И помогать забрать себя не надо!
Ямщик, гони вперёд коней!
Не забывай, что путь тернист и труден,
И дальше будет, ты поверь, страшней,
Ломала Смерть так много людских судеб...
Ты впереди неё всего на шаг,
Настигнуть может в каждую минуту,
На вожжи посильней, мой друг, наляг,
Чтоб не попасть в погибельные путы!
Она коварна и, конечно, шансов нет -
Когда-нибудь устанет мчаться тройка,
Всё понимая, улетишь в кювет...
Промчалась жизнь, хранил её ты стойко!
Ямщик, гони вперёд коней!
Пусть не пугает сложная дорога,
И сердце застучит в груди сильней,
Необъяснимою пленённое тревогой...
Сегодня, 16:54 by QustoПросмотров: 39Комментарии: 5
Ключевые слова: Ямщик дорога Смерть жизнь авторский стих