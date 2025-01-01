Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Это не моя собака

Меня зовут Кирилл, и мне 25 лет. Три года назад я переехал из Черкасс в Киев из-за работы.

Было одиноко, жил один и решил купить собаку. Пошёл на птичий рынок недалеко от дома и начал выбирать себе собаку. С детства я мечтал о лабрадоре, и поэтому решил искать именно его. В итоге нашёл продавца с лабрадорами, но продавец был каким-то мутным типом, почти не говорил ни с кем, лицо какое-то подозрительно серьезное, но я всё-таки решил к нему подойти и купить собаку.

«Сколько стоит пёсик?» — спросил я у продавца, и он ответил: «50 гривен». Ну и я, ни о чем не задумываясь, заплатил и взял собаку. Всё было нормально до этого момента.
За последние семь месяцев я заметил, что моя собака начала вести себя как-то странно, она могла на меня смотреть, не отводя взгляда, и могла это делать часами. Её ничего не отвлекало: ни вкусняшки, ни игрушки-пищалки, ничего. Она могла начать на меня просто так гавкать или рычать, даже если я её не трогал.

Я этому не придавал особого значения, думал, что она просто играется, но всё изменилось шесть дней назад. Ровно в четыре часа утра 25 августа я проснулся от грохота в доме — шум исходил из ванной комнаты. Меня это насторожило, я подумал, что это воры. Я взял ружьё и пошел в ванну, чтобы посмотреть, что там произошло. Дверь в ванну была сломана, от неё остались несколько кусков. В ванне такая же картина: плитка со стен упала, стиральная машина тоже, и везде был бардак, я уже собрался зайти в ванну, как вдруг из дверного проёма выглянуло ОНО — огромное, двухметровое, полусгнившее и худощавое чудовище. Оно смотрело мне прямо в глаза. Я оцепенел. Я начал медленно пятиться, и эта тварь неожиданно побежала в мою сторону.

Эта машинка убийств начала бегать за мной по всему дому и истошно орала, как свинья. Я выстрелил в неё — ничего не произошло, она продолжила за мной бегать как ни в чём не бывало, выстрелил второй раз — такая же история. В итоге всё-таки я её смог завалить с пятого выстрела, когда она меня загнала в угол моей спальни. После того как я её застрелил, я сразу же начал собирать вещи и свалил из этого дома куда глаза глядят. Меня пока что приютил мой друг, который живёт в километре от моего дома, позже собираюсь приехать домой к родителям. Я больше не вернусь в этот дом, где была та самая тварь.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:40
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 12:40 by Vladislav_KulebyakaПросмотров: 38Комментарии: 0
-1

Ключевые слова: Щенок собака тварь авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.