Это не моя собака

Меня зовут Кирилл, и мне 25 лет. Три года назад я переехал из Черкасс в Киев из-за работы.Было одиноко, жил один и решил купить собаку. Пошёл на птичий рынок недалеко от дома и начал выбирать себе собаку. С детства я мечтал о лабрадоре, и поэтому решил искать именно его. В итоге нашёл продавца с лабрадорами, но продавец был каким-то мутным типом, почти не говорил ни с кем, лицо какое-то подозрительно серьезное, но я всё-таки решил к нему подойти и купить собаку.«Сколько стоит пёсик?» — спросил я у продавца, и он ответил: «50 гривен». Ну и я, ни о чем не задумываясь, заплатил и взял собаку. Всё было нормально до этого момента.За последние семь месяцев я заметил, что моя собака начала вести себя как-то странно, она могла на меня смотреть, не отводя взгляда, и могла это делать часами. Её ничего не отвлекало: ни вкусняшки, ни игрушки-пищалки, ничего. Она могла начать на меня просто так гавкать или рычать, даже если я её не трогал.Я этому не придавал особого значения, думал, что она просто играется, но всё изменилось шесть дней назад. Ровно в четыре часа утра 25 августа я проснулся от грохота в доме — шум исходил из ванной комнаты. Меня это насторожило, я подумал, что это воры. Я взял ружьё и пошел в ванну, чтобы посмотреть, что там произошло. Дверь в ванну была сломана, от неё остались несколько кусков. В ванне такая же картина: плитка со стен упала, стиральная машина тоже, и везде был бардак, я уже собрался зайти в ванну, как вдруг из дверного проёма выглянуло ОНО — огромное, двухметровое, полусгнившее и худощавое чудовище. Оно смотрело мне прямо в глаза. Я оцепенел. Я начал медленно пятиться, и эта тварь неожиданно побежала в мою сторону.Эта машинка убийств начала бегать за мной по всему дому и истошно орала, как свинья. Я выстрелил в неё — ничего не произошло, она продолжила за мной бегать как ни в чём не бывало, выстрелил второй раз — такая же история. В итоге всё-таки я её смог завалить с пятого выстрела, когда она меня загнала в угол моей спальни. После того как я её застрелил, я сразу же начал собирать вещи и свалил из этого дома куда глаза глядят. Меня пока что приютил мой друг, который живёт в километре от моего дома, позже собираюсь приехать домой к родителям. Я больше не вернусь в этот дом, где была та самая тварь.

