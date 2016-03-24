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Истории из жизни

Что убило мою собаку ?

Я не верила в привидения, вещие сны и всякую мистику, пока со мной не произошла эта странная история.
Однажды ночью вся семья проснулась от истошного лая нашей собаки, спала она в прихожей. Муж сразу рванулся туда, прихватив гантель, решил, что к нам лезут воры. Но собака лаяла не на входную дверь, а в сторону кухни, шумно втягивая носом воздух и просто захлебываясь лаем.
Не включая там свет, открыли дверь и зашли посмотреть, что так напугало нашу собаку, я уже подумала, что она увидела НЛО, ведь живем мы на 8 этаже и в окно никто не смог бы заглянуть. Из форточки на нас "смотрело" два больших красных глаза, которые как магнит тянули к себе. Дочь с испугу упала на пол, а меня будто пылесосом тянет к окну... Муж стоял как вкопанный, и только пес кинулся мне под ноги, рыча и лая на форточку. Он стоял между мной и окном и меня начало отпускать.
Когда все пришли в себя, это жуткое видение исчезло, собака лежала под окном и уже не дышала. Мы начали искать кота, но тот забился под диван (чего с ним никогда не было, обычно бегал, мешал спать). Вышел только когда рассвело.
Собаку мы похоронили, понимаем, что она спасла нам жизнь, взяв все на себя. Но что это было в окне? Если бы не видели этого всей семьей, я могла бы подумать, что все мне привиделось.....

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 23:45
Вчера, 23:45 by kas11Просмотров: 257Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: красные глаза собака квартира

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Комментарии

#1 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 01:16
+2
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Комментариев: 793
А вот тут даже ёрничать не хочеться.... На самом деле жуть-жуткая... И собакена жаль....
... За историю плюс...
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#2 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 03:52
+2
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Репутация: (1794|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 338
Что-то демоническое.
Я вспомнила историю, автора и название не помню.
Там по моему похожий случай, в частном доме было дело, почти не помню деталей, по моему удобства были во дворе и кто-то напал на хозяина, невидимый. Собака явно с кем-то дралась на смерть, защищая его. Ночью слишком страшно было её искать, а по утру мёртвой он нашёл свою спасительницу. Тоже так её жаль было. Сильная история, но очень старая. Вроде зима была, а следов не было не чьих, кроме собачих. Может кто вспомнит?
+++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 50
Комментариев: 1 361
А что было бы, если бы никто не подошел к окну?
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
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