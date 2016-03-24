Что убило мою собаку ?

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 23:45

kas11 Просмотров: 257 Комментарии: 3 +6 Вчера, 23:45 by

Я не верила в привидения, вещие сны и всякую мистику, пока со мной не произошла эта странная история.Однажды ночью вся семья проснулась от истошного лая нашей собаки, спала она в прихожей. Муж сразу рванулся туда, прихватив гантель, решил, что к нам лезут воры. Но собака лаяла не на входную дверь, а в сторону кухни, шумно втягивая носом воздух и просто захлебываясь лаем.Не включая там свет, открыли дверь и зашли посмотреть, что так напугало нашу собаку, я уже подумала, что она увидела НЛО, ведь живем мы на 8 этаже и в окно никто не смог бы заглянуть. Из форточки на нас "смотрело" два больших красных глаза, которые как магнит тянули к себе. Дочь с испугу упала на пол, а меня будто пылесосом тянет к окну... Муж стоял как вкопанный, и только пес кинулся мне под ноги, рыча и лая на форточку. Он стоял между мной и окном и меня начало отпускать.Когда все пришли в себя, это жуткое видение исчезло, собака лежала под окном и уже не дышала. Мы начали искать кота, но тот забился под диван (чего с ним никогда не было, обычно бегал, мешал спать). Вышел только когда рассвело.Собаку мы похоронили, понимаем, что она спасла нам жизнь, взяв все на себя. Но что это было в окне? Если бы не видели этого всей семьей, я могла бы подумать, что все мне привиделось.....

Ключевые слова: красные глаза собака квартира

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