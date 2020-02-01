Мистика. Про возраст и собаку

Мистика. Про возраст и собакуВывожу собаку Бегемота. Подходит местный бухарик:
- Извините, можно вопрос?
Думала, на бутылку попросит, киваю.
- А сколько вам лет? - в лоб спрашивает бухарик.
- А какая разница? - таращу в изумлении глаза и ухожу.
- Разве можно у девушки такое спрашивать? - ржет второй алкаш.
- Да она не меняется! - несется мне в спину возмущенное. - Ты понимаешь, что, когда я еще маленький был, она эту черную собаку выводила? И собаки столько не живут! Так не бывает!
Ну да. Если учесть, что я живу в этом доме с 16 лет, и вес у меня колеблется туда-сюда не более 10 кг, что при моем росте не особо и заметно, и что у меня с 30 лет черные бульдоги. Трудно сказать, сколько этому алкашу. Но допустим, он младше меня лет на 15. Ну да, он был подростком, а я уже выводила "эту черную собаку".
Вообще, тяжко человеку. Он только выпьет - а тут баба ведет черную собаку. Много лет. И никто не меняется. Ни баба, ни собака.
Подумалось. Вот так во времена инквизиции ведьм и сжигали. Кто-то бухал, кто-то следил за весом. А в итоге бабам предъявляли, что они как-то медленно стареют.
Но больше всего доставил любимый друг советом:
- Скажи, что ты его укусишь, и он будет такой же бессмертный, как ты. )))
Автор - Диана Удовиченко.
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Сегодня, 17:10 by ЛетягаПросмотров: 32Комментарии: 0
Ключевые слова: Алкаш собака молодость старение