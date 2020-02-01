Мистика. Про возраст и собаку

Летяга Просмотров: 32 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:10 by

Вывожу собаку Бегемота. Подходит местный бухарик:- Извините, можно вопрос?Думала, на бутылку попросит, киваю.- А сколько вам лет? - в лоб спрашивает бухарик.- А какая разница? - таращу в изумлении глаза и ухожу.- Разве можно у девушки такое спрашивать? - ржет второй алкаш.- Да она не меняется! - несется мне в спину возмущенное. - Ты понимаешь, что, когда я еще маленький был, она эту черную собаку выводила? И собаки столько не живут! Так не бывает!Ну да. Если учесть, что я живу в этом доме с 16 лет, и вес у меня колеблется туда-сюда не более 10 кг, что при моем росте не особо и заметно, и что у меня с 30 лет черные бульдоги. Трудно сказать, сколько этому алкашу. Но допустим, он младше меня лет на 15. Ну да, он был подростком, а я уже выводила "эту черную собаку".Вообще, тяжко человеку. Он только выпьет - а тут баба ведет черную собаку. Много лет. И никто не меняется. Ни баба, ни собака.Подумалось. Вот так во времена инквизиции ведьм и сжигали. Кто-то бухал, кто-то следил за весом. А в итоге бабам предъявляли, что они как-то медленно стареют.Но больше всего доставил любимый друг советом:- Скажи, что ты его укусишь, и он будет такой же бессмертный, как ты. )))Автор - Диана Удовиченко.

Ключевые слова: Алкаш собака молодость старение

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