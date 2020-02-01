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Несерьезные истории

Мистика. Про возраст и собаку

Вывожу собаку Бегемота. Подходит местный бухарик:

- Извините, можно вопрос?

Думала, на бутылку попросит, киваю.

- А сколько вам лет? - в лоб спрашивает бухарик.

- А какая разница? - таращу в изумлении глаза и ухожу.

- Разве можно у девушки такое спрашивать? - ржет второй алкаш.

- Да она не меняется! - несется мне в спину возмущенное. - Ты понимаешь, что, когда я еще маленький был, она эту черную собаку выводила? И собаки столько не живут! Так не бывает!

Ну да. Если учесть, что я живу в этом доме с 16 лет, и вес у меня колеблется туда-сюда не более 10 кг, что при моем росте не особо и заметно, и что у меня с 30 лет черные бульдоги. Трудно сказать, сколько этому алкашу. Но допустим, он младше меня лет на 15. Ну да, он был подростком, а я уже выводила "эту черную собаку".

Вообще, тяжко человеку. Он только выпьет - а тут баба ведет черную собаку. Много лет. И никто не меняется. Ни баба, ни собака.

Подумалось. Вот так во времена инквизиции ведьм и сжигали. Кто-то бухал, кто-то следил за весом. А в итоге бабам предъявляли, что они как-то медленно стареют.

Но больше всего доставил любимый друг советом:

- Скажи, что ты его укусишь, и он будет такой же бессмертный, как ты. )))




Автор - Диана Удовиченко.
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Сегодня, 17:10 by ЛетягаПросмотров: 32Комментарии: 0
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Ключевые слова: Алкаш собака молодость старение

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