Рейс 0:00 по М7 (или "Кто стучится в фуру ночью?")

Маршрутка «Казань-Москва» – не роскошь, а испытание. Особенно ночью. Особенно на участке М7 под Владимиром, где сосны стеной стоят по обочинам, словно черные стражи. Сашка, водила со стажем и вечным недосыпом, знал этот путь как свои пять пальцев. Знаки «Осторожно, дикие животные!», разбитые иномарки в кюветах, посты ДПС с сонными гаишниками... и «лежаки». Те самые нелегальные попутчики, голосующие ночью в самых гиблых местах. Их брать – дурная примета. Но Сашка был рационалистом. «Бабайки всякие – бред деревенских бабок», – бурчал он, закуривая очередную «Беломорку».Той ночью лил ледяной дождь. Стеклоочистители едва справлялись. Трасса была пустынна, только редкие фуры мелькали встречкой, их фары – расплывчатые призраки в водяной пыли. Где-то под Киржачом, на мертвом отрезке без заправок и кафе, Сашка увидел фигуру. Стояла прямо под одинокой, кривой фонарной стойкой, на обочине, залитой грязью. Не «лежак» с рюкзаком. Женщина.Высокая, худая. Накидка (плащ? платок?) темного цвета сливалась с ночью. Лица не разглядеть – только бледное пятно в тени капюшона. Рука была поднята в классическом жесте «останови». Сашка нахмурился. Баба ночью на трассе? Не к добру. Он проехал мимо, прибавив газу. В зеркале заднего вида женщина не шелохнулась, словно каменный столб.Через пятнадцать километров – та же картина. Та же женщина. Та же поза. Под другой фонарной стойкой, как будто она телепортировалась. Сашку пробрал холодок не по погоде. «Галлюки», – решил он, впиваясь в дорогу. Но сердце забилось чаще. Он вспомнил байку старого водилы дяди Миши: «На М-7 под Владимиром СТОИТ баба. Молча. Кто остановится – тот до утра не доедет. А то и до кладбища... Зовут ее Лесная Поставщица. Она... контракты развозит».«Контракты» на водительском жаргоне – предчувствие аварии, гибели. Сашка выругался. Чушь!Третий раз он увидел ее под мостом через какую-то темную речушку. Фонаря здесь не было. Она стояла в кромешной тьме, но он знал, что это она. Очертания угадывались в отсветах фар. И рука... Рука была поднята уже не для остановки. Палец с длинным темным ногтем был направлен прямо на него. Сквозь лобовое стекло. Сашка резко дернул руль, маршрутка вильнула. Сердце прыгнуло в горло.– Хреново мне, – пробормотал он, включая рацию. – Эй, народ, кто на М7? Тут баба какая-то... три раза подряд стоит. Как призрак.В эфире треск, потом голос другого водилы, хриплый от усталости: «Под Киржачом? С капюшоном? Бледная?» «Да! Ты видел?!» «Видел. Месяц назад. Не останавливайся, Саш. И не смотри ей в лицо. Кажись, это... Лесная Хозяйка вышла. Ищет кого-то. Или... кого-то везёт».Рация замолчала. Сашке стало совсем не по себе. «Лесная Хозяйка»? Как в страшных сказках? Та, что забирает заблудившихся? Но он-то не в лесу! Он на трассе!Четвертая встреча случилась на подъеме. Дождь стих. Туман стлался по низинам, как молоко. И она стояла посередине пустой полосы! Прямо по курсу! Высокая, темная, руки опущены. Капюшон теперь был сдвинут. Лица по-прежнему не видно – вместо него было лишь черное пятно, воронья пустота. Сашка вдавил тормоз в пол. Маршрутка завыла, понеслась юзом. Его швырнуло вперед, ремень врезался в грудь. Остановился в метре от нее. Мотор заглох.Тишина. Только шипение пара из-под капота и бешеный стук сердца в ушах. Женщина не шевелилась. Стояла как истукан. Туман клубился вокруг ее ног.– Ч-чего тебе?! – крикнул Сашка, голос сорвался на визг. – Уйди с дороги!Она медленно, неестественно плавно, повернула голову. Черное пятно «лица» было направлено на него. Из пустоты донесся голос. Не женский. Не мужской. Как скрип сотен старых деревьев на ветру, смешанный с шелестом шин по мокрому асфальту: – «Ты... мой... попутчик? Мне... до развилки... у Смертного Болота...»Сашка окаменел. Слышал про Смертное Болото – гиблое место в лесу, километров на 20 от трассы. Туда даже лесники не ходят. Местные говорят, там земля кости не держит.– Я... Я не туда! – выдавил он. – Я в Москву!Пустота «лица» будто сжалась. Голос стал резким, как визг тормозов: «Все... Едут... В Москву... Но некоторые... Сходят... Раньше...»Она сделала шаг к водительской двери. Длинная, костлявая рука (точно ли рука?) с темными, заостренными, как сучья, ногтями протянулась к ручке.Сашка рванул ключ зажигания. Мотор, слава богу, завелся с ревом. Он втопил газ, бросил маршрутку вперед. Боковым зрением видел, как фигура отпрянула, растворившись в тумане. В зеркале – пусто. Он мчался, превышая все мыслимые лимиты, датчик удара на лобовом стекле (талисман от жены) треснул пополам.Больше он ее не видел. До Москвы доехал на адреналине. Сдал маршрутку, напился в ближайшей забегаловке. Спился почти на неделю. Пытался забыть. Списал на галлюцинацию, на усталость, на испорченную шаурму на прошлой заправке.Прошло два месяца. Сашке дали новый рейс. Москва — Челябинск. Днем. Солнечно. Он уже почти успокоился. На подъезде к Владимиру, к тому самому участку М-7, он подвозил парнишку-студента. Тот болтал без умолку. Вдруг парень замолчал, уставившись в лобовое стекло. Лицо его побелело. «Дядя... А это... Что?» — он дрожащим пальцем показал на лобовуху.Сашка посмотрел. На стекле с внутренней стороны, там, где треснул датчик удара, проступил четкий жирный отпечаток. Как будто кто-то прижал к стеклу ладонь с длинными тонкими пальцами и острыми темными ногтями. Отпечаток был покрыт странным налетом – не грязь, а как будто... мелкие иголки сосны и черная болотная тина.Сашка резко свернул на обочину. Его рвало прямо в придорожную грязь. Студент выскочил, шарахаясь от него и маршрутки, как от чумы.Сашка не поехал в Челябинск. Он бросил рейс, работу, уехал к тестю в деревню за тридевять земель. Говорят, спился окончательно. Шарахается от темноты и сосновых лесов. А на М-7 под Владимиром дальнобойщики по-прежнему передают по рации предупреждения:«Внимание, участок 245-й км. Осторожно, 'Лежак' в темном капюшоне. Не останавливайся. Не смотри в 'лицо'. Лесная Поставщица вышла на трассу. Ищет нового попутчика... до Смертного Болота. Рейс 0:00 начался».

