Дорожный ужас

Баба Клава Просмотров: 215 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 20:02 by

Есть у меня один приятель, Сашка, он водителем большой грузовой машины работает. Ездит он, как правило, недалеко и всегда один, без напарника. В тот раз он предложил мне с ним прокатиться. Я отказываться не стала, решила проехаться, чтоб мир посмотреть и себя показать.В общем, поехали мы в соседнюю область. Был поздний вечер, жарко, лето, трасса почти пустая. На многие километры только шоссе, по краям его широкие канавы и за ними лес. Все время елки, елки, елки... Едем мы, едем, от последнего населенного пункта далековато уже уехали. Стало смеркаться, но еще было довольно светло, чтоб разглядеть, что делается на дороге. Вдруг замечаем, что впереди прямо на трассе что-то белеет. Подъехали ближе, смотрим, а это парень голосует. Одет в светлые брюки и белую рубашку, в руках пусто, без средств передвижения. Просто парень... Как он сюда попал? Пешком, что ли, дошел? Или высадил кто? В любом случае, кроме нас, других машин не было, и мы решили остановиться и помочь по возможности.Поскольку ехали мы довольно быстро, то остановиться нам сразу не удалось, парня мы проехали. Остановились и ждем, думали, он подбежит сейчас к кабине сам. Но прошло пару минут, но парень не появился. Мы в окно глядим - никого, в зеркалах тоже... Куда парень-то делся? Вдруг мы снесли его случайно, когда тормозили? Ну, Сашка вылез из кабины и пошел смотреть, а я в окно наблюдаю. Смотрю, завернул за фуру и исчез из поля зрения. Прошло секунд 30. Из-за фуры на бешеной скорости вылетает Сашка, несется к кабине, в считанные секунды взлетает за руль, закупоривается на все запоры и тут же срывается с места. Я понять ничего не могу. Где парень? Что случилось? Почему такая спешка? В панике начинаю задавать вопросы. А Сашка только башкой мотает и мычит. Еще рукой машет и орет матом, что все потом расскажет. Мне даже показалось на миг, что друг мой даже заикаться начал...Ну, все, думаю... Сбили мы парнишу того и смылись с места происшествия. Теперь я соучастница и если нас найдут, то мало никому не покажется. Аж расстроилась и замолкла. А Сашка все гонит. Километров десять уже в спешке намотал, а не останавливается. А по пути, как назло, только шоссе и лес. Хоть бы деревня какая показалась...Так мы ехали, верней сказать летели, еще где-то с полчаса. Потом лес закончился, мы выехали сперва на поле, потом и населенный пункт показался. На въезде кафе для проезжающих машин, там мы и остановились. Сашку уже почти не трясло, но водки он все равно заказал. Еще через десять минут я все же рискнула спросить, что там случилось-то на дороге, и уже приготовилась услышать самое ужасное. Но мои догадки, к счастью, не оправдались. Все обстояло намного хуже и страшнее...Когда Сашка вылез тогда на шоссе из машины и пошел искать того парня, то он его не сразу обнаружил. Завернул за фуру, а там никого. Сашка уже вроде уходить собрался, думал, что померещилось нам от жары и усталости все. Но тут услышал негромкое рычание... Посмотрев в сторону раздававшегося звука, Сашка остолбенел... Парня уже не было на шоссе. Вдоль дороги была широченная и глубокая канава, так этот парень уже как-то умудрился через нее переправиться и стоял около самого леса возле кустов. Никакого мостика, перехода или бревна Сашка не увидел. Как этот парниша перебрался через 2,5 метра воды в своих беленьких брючках вообще непонятно. Да еще и стоял рукой манил, пойдем, мол, в лес. А сам тихо порыкивал и глаза у него желтым горели... Сашку там при виде сего зрелища чуть паралич не разбил! Он подхватил ноги в руки и тикать оттуда, пока этот монстр всех нас не пожрал...Я была ошарашена рассказом своего приятеля. В голове такое не укладывалось. Может, думаю, померещилось? Все-таки без напарника малец рулит, устал и все такое. Но на обратном пути мы остановились в этом же кафе и разговорились с одним мужиком. Он местный, на бензоколонке работает. Так вот он рассказал, что на том шоссе уже несколько легковых машин нашли. Пустых, открытых, все вещи на месте, а хозяина нет. Менты все списали на диких зверей, медведей и волков. Типа мужики по нужде в лес идут, а там их звери сжирают. Конечно, искать истинную причину исчезновения у нас никто не будет. Человек это был или монстр какой? Может, у кого версии есть? Буду рада выслушать...

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