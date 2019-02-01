Зверь

fox_killer Просмотров: 33 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:36 by

Недалеко от моей родной и горячо любимой деревни К., километрах в 5-ти по полю, находится ещё одна деревня – В. В 2010-ом году нам с подругой довелось гулять с ребятами из той деревни. Один из них и поведал нам эти истории.Первая история.Когда Саша был совсем маленьким, отец взял его с собой на рыбалку. Возвращались с реки они уже затемно. Уже в деревне его отец вдруг заметил кого-то в больших кустах возле дороги. Было очень темно (полагаю, на тот момент в деревне В. ещё не было фонарей), и единственное, что увидел Сашка – два глаза, светящиеся красным. И то, что они принадлежали существу поистине огромному и агрессивному. К сожалению, я не помню, слышали ли они рык или дыхание этого существа. Всё произошло настолько быстро, что маленький Сашка не успел ничего понять, как отец схватил его за шкирку и побежал. Он бежал со всех ног, и Сашка буквально летел над землёй, почти не касаясь её ногами. А в темноте за ними то и дело мелькали глаза – то, о чём уже взрослый Александр рассказывал с ужасом. Я не знаю, как им удалось оторваться и добежать до дома, но это случилось.И вторая история, которую я связываю с изложенным выше.В деревне В. всегда было много молодёжи. В какой-то момент им понадобилось место для регулярных вечерне-ночных посиделок. И выбрали они небольшую полянку в некотором отдалении от деревни, чтобы можно было гулять-шуметь. Место то располагалась недалеко от посадок, идущих вдоль ж/д путей.На выбранном месте были сколочены и вкопаны стол и лавки (по словам рассказчика – далеко не хлипкие), а также сооружен навес. Навес представлял собой большой кусок плёнки, прочно натянутый между деревьями на высоте примерно 3-4 метров и позволял сидеть за столом даже в дождь. Всё было сделано для себя, надёжно и с любовью.Однако, когда молодёжь в очередной раз пришла на своё место, оно оказалось практически уничтожено. Стол и лавки были вырваны из земли и раскиданы по полянке, а навес (натянутый, на секундочку, на приличной высоте!) был сломан и изорван. Сама поляна была вытоптатана, а ветви ближайших деревьев обломаны. «Как Мамай прошёл», короче говоря.В деревне, где все друг друга знают, виноватых так и не нашлось, да и незачем было кому-то вытворять такое. Кто или что так позабавилось той ночью на той поляне, так и осталось загадкой.Вот такие истории. На самом деле историй про эту деревню (разных, как просто странных, так и по-настоящему жутких) довольно много. Но эти две мне кажутся взаимосвязанными. А как вы думаете?

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