Дальнобойщик. История третья

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:58

Причина: Изменён раздел.

Скептик 2012 Просмотров: 127 Комментарии: 1 +2 Вчера, 16:58 by

Тот же дальнобой Иван рассказывал. Ездил по области, без напарника. Едет, значит, крутит баранку. Тут бабки вдоль дороги нарисовались. Первая метров за 50 от фуры. Через несколько метров другая, еще дальше третья, и таких штук 7-10. Первая мысля – чем-то торгуют, только тут поблизости населенных пунктов нет.Тут давай бабки через дорогу перебегать. С одной обочины на другую. Водила скорость сбросил. Сам думает – странные бабки, мало ли с какой дурки сбежали, может, слёт бабок-суицидниц.Машина еле плетется, говорит, скорость такая, что пешком спокойно его обогнать можно. Тут последняя бабка посередь дороги останавливается и на фуру рванула. На лобовое запрыгнула. Рот разявила неестественно, как в ужастиках. А вместо ора гудок, да громкий такой.Водила с перепугу бьет по тормозам, глаза открывает, а перед ним локомотив едет и гудит. Еще чуть-чуть и задел бы нос фуры бок локомотива. Назад сдал. Огляделся. Оказалось, фура на встречку выехала и чуть с поездом не поцеловалась. Ну и бабок, естественно, никаких не было, видимо, в какой-то момент заснул.

Ключевые слова: Дальнобойщик бабки поезд авторская история

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