Короткомордый автобус

8-08-2025, 08:53

Это был 1958 год, когда мне было 11 лет. Моим лучшим другом был мой ровесник и сосед по улице и даже по подъезду по имени Славик. Я с ним очень любил выходить на наш двор и играть в мяч, в прятки и в салки.Также на нашей улице в соседнем подъезде жил водитель автобуса, которого мы называли дядей Ромой. Каждый день с утра он возил людей в нашем городе Павлово, успевая сделать кругов 10 по всему городу. Он возвращался к нашему подъезду только к полуночи, паркуя свой автобус задом от своего и нашего подъездов.Помимо вышеупомянутых дворовых игр, у нас также были общие интересы в некоторых вещах. Например, мы интересовались растениями и даже обычной травой. Больше всего растительности находилось на территории парковки дяди Ромы, и мы с удовольствием пробирались к ней.К сожалению, у моей семьи не было лупы, а вот отец Славика работал окулистом в поликлинике, и в квартире Славика луп было хоть отбавляй!Правда, стоя изучать растительность было неудобно, и, хоть я сказал, что возле парковки дяди Ромы было больше всего растительности, но это не значит, что её было много. Около половины этой территории представляло собой землю и затвердевшую весеннюю грязь. Но мы заметили, что самый крупный участок травы находился прямо у передней части автобуса дяди Ромы, и мы ранним утром вышли на улицу в начале, пришли к месту парковки автобуса, подошли к тому самому «живому» участку и, прислонившись спинами к передней части автобуса, головами — к капоту и руками — к фарам, начали лупами рассматривать каждую травинку.Примерно через час проснулся сам дядя Рома. Он вышел из своего подъезда, а мы об этом даже не подозревали. Только подойдя к своему автобусу, открыв свою водительскую дверь и сев в кабину, он увидел нас со спины из-за длинного капота своего автобуса и, узнав нас как своих соседских детей, накричал на нас, чтобы мы не приближались к его автобусу. А мы из-за этого нехило испугались, дали дёру и уже через десять секунд уже были в своём подъезде.Но после этого наши эмоции сразу сильно изменились, и мы посчитали забавным вызывать возмущение у дяди Ромы. Из-за чего у нас появилось желание каждое утро приходить на территорию парковки дяди Ромы, чтобы рассматривать растения лупой, прислоняясь к передней части его автобуса, и вызывать у него злость. Сам дядя Рома совершенно не знал, что делать в этой ситуации, потому что других свободных парковочных мест в его и нашем дворе нет, а когда он к полуночи возвращается домой на автобусе после рабочего дня, — и подавно.Это продолжалось вплоть до конца лета, когда мы, понятное дело, пришли к парковке дяди Ромы, и мы внезапно для себя увидели совершенно другой автобус: различий мы увидели огромное множество, но, в первую очередь, мы заметили отсутствие длинной передней части автобуса, за которой мы всё лето «изучали природу», — капот был вертикальным и прямо под водительскими окнами, фары — тоже. Но нас это абсолютно не волновало: нам захотелось прямо перед новым учебным годом повеселиться, так ещё и подготовиться к биологии, узнав немного больше о флоре.Из подъезда вышел дядя Рома, и, скорее всего, наши ежедневные издевательства повлияли на него и на его «внутренние часы», потому что перед тем, как сесть на свой новый автобус, он, скорее всего, из-за спросонья не проверил, находимся ли мы перед его автобусом или нет. А когда он сел за своё водительское кресло, он не увидел нас перед собой, ведь мы находились прямо под его стёклами, а не перед ним.Сразу, как заработал мотор автобуса, я тут же начал бежать к нашему подъезду, но при этом уронил лупу Славика на землю возле парковки, из-за чего Славик поскользнулся на ней и упал на тротуар, случайно подставив свою левую ногу под колёса автобуса, который в итоге ей переехал. Славик закричал. Его крик услышал я издалека, дядя Рома в своём автобусе и даже люди из нашего подъезда в домах. Я прибежал к квартире Славика, позвонил в дверной звонок и рассказал о несчастном случае его маме. Его мама, чуть не упав в обморок, строго спросила у меня, чем мы занимались. Несмотря на то, что мне было стыдно, я ей всё рассказал.Она вызвала скорую помощь. И когда приехала машина, я увидел невероятно злую иронию. Машина скорой помощи представляла собой тот самый предыдущий автобус дяди Ромы, так как на перекрашенном капоте всё ещё виднелись его инициалы.После того как Славик выписался, ему ещё приходилось какое-то время ходить с костылями. На следующее утро, когда дядя Рома собирался ехать на работу на своём новом автобусе, мы сразу его встретили и извинились. Дядя Рома нас простил.

