Автобус-призрак

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:09

Хранилище ужасов Просмотров: 105 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:07 by

Один мужчина возвращался домой после тяжёлого рабочего дня. Жил он в другом городе, поэтому ему приходилось добираться до дома на автобусе. Мужчина сел на остановку и стал ждать автобуса. Но спустя где-то полчаса автобус так и не появился. На улице уже было темно, и на дороге было не так много машин. Внезапно на остановке появился автобус. Нет, он не приехал, а просто появился буквально из неоткуда. Как будто телепортировался. Мужчина очень удивился. Этот автобус был очень старый и весь исцарапанный. А номер у него был очень необычный: автобус номер 0. Но мужчина не обратил на это внимание и сел в него. Для него было главным - добраться домой. Двери автобуса захлопнулись, и он поехал.В автобусе почему-то не было пассажиров, только мужчина, о котором сейчас идёт рассказ. Этот автобус ехал очень медленно. Неожиданно от скуки мужчина заснул.Спустя некоторое время он проснулся. Он всё ещё ехал в этом автобусе. Мужчина встал со своего места и посмотрел в окно. Там был тёмный лес. Мужчина удивился и спросил водителя: "Эй, а куда мы едем?". Ответа не последовало. Мужчина подошёл к водительскому креслу и чуть не упал в обморок от увиденного: водитель был мёртвым, весь был синий.Внезапно в автобусе выключился свет. Мужчина испугался."Чёрт побери, где я вообще?"- сказал он. Вдруг автобус остановился. Мужчина вышел из него посмотреть, что это за место. Это был тёмный лес. Вокруг ни души. Слышались только шорохи.Вдруг автобус начал медленно уезжать, но мужчина успел сесть в него. Только на пассажирских креслах появились трупы. Мужчина был так напуган, что готов был просто заорать. Неожиданно он опять заснул. Потом он проснулся уже не в автобусе. Мужчина был в аду. А автобус стоял возле него и был красным. На стёклах висели таблички с одной надписью: "Автобус номер 666". Они были написаны чей-то кровью. Было неимоверно жарко, вокруг была лава. Всё вокруг было красным.– Ну что, приехали! – сказал кто-то зловещим голосом.Мужчина был в шоке.– Эй, как мне вернуться домой?!Никакого ответа не послышалось.Мужчина решил сам как-то поехать в свой город. Он побежал к этому автобусу, но как только он добежал до него, автобус просто испарился. В чёрный пепел. После этого кто-то ударил мужчину в затылок. Он обернулся. Перед ним был водитель автобуса.– Зря ты сел ко мне... – сказал водитель. – Надо тебе было просто подождать другого автобуса или сесть на электричку! Теперь ты - жертва автобуса номер 666!Мужчина хотел убежать, но не мог, потому что его ноги к чему-то прилипли.– Всё, поздно!– сказал со злобным смехом водитель автобуса.Он отлепил мужчину от земли и бросил его в лаву. Больше этого мужчину никто не видел.Оказалось, что когда-то этот автобус перевозил одного пассажира за город и пропал. Его никто не мог найти. Теперь каждую ночь призрак этого автобуса похищает людей.

Ключевые слова: Автобус мужчина ад мертвый водитель призрак авторская история

Другие, подобные истории: