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Творческие истории

Автобус в никуда

В городе Филадельфия есть очень необычный автобус, хотя раскрашен как самый обычный городской автобус. Его называют "Автобус в никуда", "Автобус-бродяга" или "Автобус №0".

Он ходит по улицам среди других автобусов, машин и грузовиков. И отлично вписывается в пейзаж. Но есть большое "но"! У автобуса важное отличие: на нём нет номера. На табло, где обычно высвечивается номер и название маршрута, или ничего не горит вообще, или горит только название транспортного учреждения, или горит цифра 0 без маршрута. Он не останавливается на остановках, во всяком случае - как рейсовый автобус. Его водит особенный шофёр. Люди даже не знают, мужчина это или женщина. В окне видна только тёмно-синяя форма шофёра, а лицо трудно разглядеть под шляпой с большими полями. Он серьёзный, сухой и неразговорчивый, но не злой и не опасный.

Этот автобус не для всех. Им пользуются только люди, впавшие в отчаяние или уныние. Человеку в этом состоянии достаточно прийти к обычной остановке, а там где их нет, просто к любому перекрёстку, и этот автобус подъедет. Иногда за ним приходится бегать (как если опоздал на рейсовый автобус), но не всегда. Обычно шофёр знает для кого надо остановиться, и у него хватает совести так и сделать. Ни пол, ни возраст, ни рабочее звание значения не имеют. Автобусом могут пользоваться все, кому надо. Тем не менее жизнерадостных или криводуших людей шофёр игнорирует и проезжает мимо.

Войдя в автобус, человек может ехать сколько ему/ей надо. Иногда это всего несколько часов, иногда от дня до недели, а изредка бывает и годами. По идее автобус должен отвезти людей туда, где проблем не существует, а так же дать облегчение по дороге туда. Но так не происходит, автобус просто ездит без дела по городу. Когда человек хочет сойти - то есть... когда его/её душа выходит из отчаяния или уныния - нужно просто дёрнуть за специальный стоп-шнур. И шофёр подъедет к ближайшему углу и откроет двери. Потом выходишь и автобус уезжает. А дальше действуй, как считаешь нужным.

Но интересно то, что люди, побывавшие на этом автобусе, не помнят вообще ничего! Ни что видели в окнах, ни кто ещё был в автобусе, ни с кем разговаривали, ни как выглядел шофёр. Короче говоря, полный провал памяти. Скорее всего, все просто ездят молча по улицам и смотрят в окно, пока не захотят сойти. Но поскольку никто не помнит, что было в автобусе, это подтвердить невозможно.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:43
Сегодня, 15:04 by BashOrgRuПросмотров: 44Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Филадельфия отчаяние уныние память шофёр авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:36
+1
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Комментариев: 3 812
Мне кажется, раздел неверный. Страшно интересно — это реальные объекты, происшествия.
А из какого источника почерпнуты сведения про этот несуществующий автобус?
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 15:42
0
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Публикаций: 0
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Этой истории больше подойдут разделы: легенды, страшилки.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#3 написал: Qusto
Сегодня, 15:44
+1
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Комментариев: 2 378
Цитата: зелёное яблочко
Мне кажется, раздел неверный. Страшно интересно — это реальные объекты, происшествия.


Угу, согласен с тобой.

Цитата: зелёное яблочко
А из какого источника почерпнуты сведения про этот несуществующий автобус?


Весь инет перерыл, не нашёл такой истории... И вообще подобного, видать, автор сам придумал.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
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