Автобус в никуда

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:43

BashOrgRu Просмотров: 44 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 15:04 by

В городе Филадельфия есть очень необычный автобус, хотя раскрашен как самый обычный городской автобус. Его называют "Автобус в никуда", "Автобус-бродяга" или "Автобус №0".Он ходит по улицам среди других автобусов, машин и грузовиков. И отлично вписывается в пейзаж. Но есть большое "но"! У автобуса важное отличие: на нём нет номера. На табло, где обычно высвечивается номер и название маршрута, или ничего не горит вообще, или горит только название транспортного учреждения, или горит цифра 0 без маршрута. Он не останавливается на остановках, во всяком случае - как рейсовый автобус. Его водит особенный шофёр. Люди даже не знают, мужчина это или женщина. В окне видна только тёмно-синяя форма шофёра, а лицо трудно разглядеть под шляпой с большими полями. Он серьёзный, сухой и неразговорчивый, но не злой и не опасный.Этот автобус не для всех. Им пользуются только люди, впавшие в отчаяние или уныние. Человеку в этом состоянии достаточно прийти к обычной остановке, а там где их нет, просто к любому перекрёстку, и этот автобус подъедет. Иногда за ним приходится бегать (как если опоздал на рейсовый автобус), но не всегда. Обычно шофёр знает для кого надо остановиться, и у него хватает совести так и сделать. Ни пол, ни возраст, ни рабочее звание значения не имеют. Автобусом могут пользоваться все, кому надо. Тем не менее жизнерадостных или криводуших людей шофёр игнорирует и проезжает мимо.Войдя в автобус, человек может ехать сколько ему/ей надо. Иногда это всего несколько часов, иногда от дня до недели, а изредка бывает и годами. По идее автобус должен отвезти людей туда, где проблем не существует, а так же дать облегчение по дороге туда. Но так не происходит, автобус просто ездит без дела по городу. Когда человек хочет сойти - то есть... когда его/её душа выходит из отчаяния или уныния - нужно просто дёрнуть за специальный стоп-шнур. И шофёр подъедет к ближайшему углу и откроет двери. Потом выходишь и автобус уезжает. А дальше действуй, как считаешь нужным.Но интересно то, что люди, побывавшие на этом автобусе, не помнят вообще ничего! Ни что видели в окнах, ни кто ещё был в автобусе, ни с кем разговаривали, ни как выглядел шофёр. Короче говоря, полный провал памяти. Скорее всего, все просто ездят молча по улицам и смотрят в окно, пока не захотят сойти. Но поскольку никто не помнит, что было в автобусе, это подтвердить невозможно.

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