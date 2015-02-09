Склеп

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

МертвецкиЖив Просмотров: 186 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 19:43 by

Есть у меня лучший друг детства - Славка. Живёт он в другом городе, очень далеко от меня. Познакомились мы еще в детстве, как только, ходить, наверное, научились. Как говорят - "с пеленок знакомы". Приезжал он каждое лето к бабушке, которая живёт в соседнем подъезде моего дома.Давно я его не видел, с тех пор немало времени прошло. И вот он приехал в отпуск и первым делом пришел ко мне домой. Радости моей не было предела. Решено было встретиться вечером.Засиделись мы на лавочке, в родном дворе допоздна. Глядя на родные качели, горку, и все остальные достопримечательности нашего дворика - был у нас вечер воспоминаний. Вспоминали, конечно же, наше любимое, солнечное, беззаботное детство.Разговор зашёл и про мистику. Вот что мне рассказал Славик.Живу я в обычной пятиэтажке, на четвёртом этаже. Площадкой ниже живёт муж с женой. Муж общительный, неплохой, а женщина скандальная, и, видимо, с психическими отклонениями. Со всеми соседями переругалась. В общем, не общалась со всем подъездом. Всегда ходила злая, стреляя на всех глазищами.Не знаю, что там у них произошло и послужило причиной, но эта женщина повесилась средь белого дня. Муж был на работе, а она вышла в подъезд, и сделала это прямо на входной двери, стоя в подъезде.Дело в том, что на их железной двери, как сказал мне Славик, сверху, была приварена какая-то металлоконструкция в виде цветка, для красоты. Но моему другу, всегда, даже до этого события, когда он проходил мимо этой двери и смотрел на этот узорчик, представлялся какой-то склеп в готическом стиле.Вот женщина закинула верёвку на этот "цветок" и повесилась. Прямо на лестничной площадке, стоя лицом к двери. Зачем она так сделала, чтобы быть у всех на виду в таком виде - непонятно. Видимо, решила заодно напакостить таким образом ненавистным соседям. Наверное, это ей удалось. Зрелище было весьма жуткое.Прошла неделя, тетку это давно уже схоронили. Славкин отец возвращался домой в тёмное время. Про женщину и недавние события он и думать не думал. Зашёл в подъезд, и поднимается к себе. Свет в подъезде у них зажигается автоматически, стоит кому-то просто топнуть ногой или просто идти. Но загорается постепенно - на каждой площадке отдельно, только где идёт человек.Вот идёт он себе. Прошёл первый этаж, зашёл на площадку второго - следом на этажах загорался свет. Ступил на третий и обомлел! Свет ещё не успел загореться. Он горел только на этажах ниже. И в полумраке мужчина видит узнаваемый силуэт той соседки, которая стоит неподвижно, упершись лбом в свою входную, закрытую дверь. Он топнул ногой и загорелся свет. Никого уже не было. Только одинокая площадка, лампочка и соседские двери.Пришёл Славкин отец домой весь бледный, перепуганный. Но рассказал про этот случай не сразу. Спустя годы как-то проговорился об этом Славику.

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