Случай на Калинкиной горке

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:29

laker Просмотров: 223 Комментарии: 0 +1 Вчера, 06:29 by

Эту историю мне рассказал отец, а я записал, стараясь передать все как слышал.Однажды весной, много лет назад, когда он был у себя в гараже и возился с машиной к нему подошел сосед по подъезду дядя Вася Михайлов (имя и фамилия изменены). Вид у него был испуганный, бледный, исцарапанные руки ходили ходуном. Таким его отец никогда не видел. Это был один из тех охотников, которые могут ходить в одиночку на медведя, а тут что случилось?-Только что с охоты. Отохотился я, Гриша, все - сказал он моему отцу - Есть у тебя что?Отец налил ему и тот залпом выпил стакан водки.-Что случилось? На медведя попал?-Нет...какой там медведь. Я тебе расскажу только ты никому ладно? Черт его знает...-ЛадноИ он, глядя куда-то в пустоту, рассказал следующее.В субботу рано утром как обычно он отправился на охоту. Но впервые пошел не туда где знал все тропы вдоль и поперек, а в непосещаемые ранее места на северо-восток от села. Давно хотел разведать те края да случая все не было, а тут вдруг решил. По картам изучил местность, собрался как следует. Доехал по грунтовке на мотоцикле до моста через узкую речку Серку и двинулся ее берегом в сторону Калиновой гряды. На втором часе блуждания по лесу он понял, что сегодня добыча ему не светит - не было ни одного следа на чернотропе. Места были красивые: ложбины чередовались с возвышениями и выходом габбро-диабаза, сосняки на скалах. Но дичи здесь видимо было не подстрелить. Охотник решил передохнуть, перед тем как идти назад, сел на камушек у речки, достал красный китайский термос (подарок дочки) и бутерброды, стал есть. Хорошо в лесу обедать. Жаль один, без компании, да и птиц чего-то не слышно сегодня. Может пасмурно, ишь как затянуло небо. Того гляди дождик пойдет и совсем потемнеет. Но ориентир есть - речка, вдоль по берегу обратно и все. Да и компас с собой есть. Чуть что по муравейнику, всякое было в жизни. Закурил....Вдруг уголком глаза он что-то увидел. Ветер давным-давно повалил большую сосну, и, падая, она корнями подняла пласт земли. Образовалось нечто вроде стенки. Земля, переплетенная корнями, камни. Или показалось или мелькнула тень за ней? Охотник не отводил глаз и смотрел. Может мордочка лисы выглянет? Такое случалось. Ничего, показалось. Отвел глаза в сторону, стряхивая пепел, и вот снова черная тень! Как вуаль вышла-зашла. Как будто кто-то выглянул, посмотрел и спрятался. Что за наваждение? Может со зрением что? Протер глаза. Повернул голову в сторону, а сам смотрит глазами туда на поваленное дерево, замерев. Посидел немного, отвел глаза в сторону. Да вроде ничего, прошло...Засиделся чего-то он тут. Охоты никакой, сходил - места разведал, пора и домой собираться, а то уже мерещиться начинает, да и темнеет.В другой стороне была груда бревен. Судя по всему, их здесь спилили давно, приготовили на вывоз, может еще при царе, а не вывезли. Все сгнило. Так и лежала груда черных стволов покрыта трутовиками и мхом. Вот за этой грудой, что еще ближе была – раз, вышла и ушла тень. Явно же видно было голову! Тут охотник понял, что дело здесь не к добру идет. Уходить надо. Сам не сталкивался, а люди старые всякое рассказывали. Рюкзак на плечо. Ружье в руках и крикнул громко:- Эй! Кто тут есть? А ну-ка!В ответ звенящая тишина. Кругом глухое болото, никого нет. Уже моросить начало. Смотрит кругом – ничего нет, только лес стеной. Ветер шумит в жидких кронах берез, серое небо. В глазах потемнело, зачесалось - мусора занес видать, когда тер. Трет, отмигивается - не проходит, как будто сена туда натолкано, аж колет. Вдруг спиной почувствовал: кто-то близко подошел и смотрит на него. Развернулся в ужасе - никого! Горло пересохло. Чего ты, дядя Вася, так? Перестань - сказал себе мысленно. Настроение понятно дурное.Смотрит направо - внизу под берегом за ивняком стоит черный силуэт. Невысокого роста. Голова, плечи все как у людей, только в черное одет, лица не видно. Прошла пара секунд прежде чем он понял, что это медленно крадется в его сторону. Силуэт открыл два светящихся красноватых как мясо глаза и издал звук от которого у охотника чуть не остановилось сердце. Этот крик не принадлежал ни одному живому существу на этой земле и был полон злобы, ярости и боли. То ли писк, то ли вой. Нездешнее, неземное, чужеродное.Не помня себя, он выстрелил дуплетом в сторону приближающейся черной фигуры и бросился бежать, с криком продираясь сквозь ивовые кусты. Ему даже показалось, что он слышал треск сучьев позади. Сердце стучало как молот. Бежал сколько мог да колоть в печени начало. Было уже тяжело бежать, и он перешел на шаг. Так и пришел домой, озираясь по сторонам. Не сразу понял, что мотоцикл оставил там спрятанным у моста. Да и не смог бы он ехать, трясло его от страха как от лихорадки.С тех пор на охоту он больше не ходил и ружье продал. Мотоцикл ему привезли охотники. Жалел только, что термос там в лесу свой оставил у речки. Подарок дочки.Места эти легко теперь найти на спутниковой карте и есть ориентиры как пройти. Но мне никогда не хотелось бы пойти туда и узнать лежит ли там до сих пор оставленный охотником китайский термос.

Ключевые слова: Охотник лес существо дождь

Другие, подобные истории: