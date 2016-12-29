Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Гость ниоткуда

Эту историю рассказал мне мой отец. Она произошла с ним, когда он уже жил один, потому что дети выросли и разъехались кто куда.

Так вот, дневные дела были закончены, отец поужинал, позакрывал в дом все двери на замки и крючки и лег спать.
Оставлял в комнате один ночник ,чтоб светил.
И тут ночью просыпается от того, что почувствовал - кто-то ходит по комнате. Глаза открывает - правда, незнакомец в белой одежде, похож на ангела (со слов отца).

Отец молчит - испугался не на шутку. Незнакомец к отцу не подходил. Он что-то держал в руках своих, а после положил на стол и ушел.
Отец не видел как, потому что закрыл глаза от страха. А утром, когда подошел к столу, увидел на столе каравай хлеба. Подошел к дверям - двери были закрыты на крючок.

Рассказал своей соседке - верующей бабушке. Этот каравай она поставила возле иконы и он (каравай хлеба) целый месяц почти был как свежий. А потом его съели на какой-то религиозный праздник. Вот такая история. Только не знаю, что бы это значило .

Вчера, 16:40 by andreyydokПросмотров: 486Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Гость хлеб ангел авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сергей Фомин
Вчера, 17:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 15
Ангел господень?
Зарегистрирован: 29.12.2016
#2 написал: kusi
Вчера, 17:44
0
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 358
Комментариев: 7 395
Да, похоже что ангел)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#3 написал: Kinigos
Вчера, 22:17
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (328|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 540
Папенька голодал, кто-то ему подсобил. А рядом с иконой разные чудеса случаются. Точнее, бывают.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.