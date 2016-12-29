Гость ниоткуда

andreyydok Просмотров: 486 Комментарии: 3 +8 Вчера, 16:40 by

Эту историю рассказал мне мой отец. Она произошла с ним, когда он уже жил один, потому что дети выросли и разъехались кто куда.Так вот, дневные дела были закончены, отец поужинал, позакрывал в дом все двери на замки и крючки и лег спать.Оставлял в комнате один ночник ,чтоб светил.И тут ночью просыпается от того, что почувствовал - кто-то ходит по комнате. Глаза открывает - правда, незнакомец в белой одежде, похож на ангела (со слов отца).Отец молчит - испугался не на шутку. Незнакомец к отцу не подходил. Он что-то держал в руках своих, а после положил на стол и ушел.Отец не видел как, потому что закрыл глаза от страха. А утром, когда подошел к столу, увидел на столе каравай хлеба. Подошел к дверям - двери были закрыты на крючок.Рассказал своей соседке - верующей бабушке. Этот каравай она поставила возле иконы и он (каравай хлеба) целый месяц почти был как свежий. А потом его съели на какой-то религиозный праздник. Вот такая история. Только не знаю, что бы это значило .

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