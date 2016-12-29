Гость ниоткуда

Гость ниоткудаЭту историю рассказал мне мой отец. Она произошла с ним, когда он уже жил один, потому что дети выросли и разъехались кто куда.
Так вот, дневные дела были закончены, отец поужинал, позакрывал в дом все двери на замки и крючки и лег спать.
Оставлял в комнате один ночник ,чтоб светил.
И тут ночью просыпается от того, что почувствовал - кто-то ходит по комнате. Глаза открывает - правда, незнакомец в белой одежде, похож на ангела (со слов отца).
Отец молчит - испугался не на шутку. Незнакомец к отцу не подходил. Он что-то держал в руках своих, а после положил на стол и ушел.
Отец не видел как, потому что закрыл глаза от страха. А утром, когда подошел к столу, увидел на столе каравай хлеба. Подошел к дверям - двери были закрыты на крючок.
Рассказал своей соседке - верующей бабушке. Этот каравай она поставила возле иконы и он (каравай хлеба) целый месяц почти был как свежий. А потом его съели на какой-то религиозный праздник. Вот такая история. Только не знаю, что бы это значило .
Вчера, 16:40 by andreyydokПросмотров: 486Комментарии: 3
Ключевые слова: Гость хлеб ангел авторская история