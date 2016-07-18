История мельника

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 367 Комментарии: 6 +2 Сегодня, 15:56 by

Мне эту историю рассказал отец, он не особо верит в мистику, но кое-что знал о нашем хуторе. Так вот, ближе к сути.Жил неподалеку от нашего хутора Вася-мельник (прозвище такое потому, что имел мельницу), у него была жена, и ходили дурные слухи об этой женщине. Кто-то говорил, что она что-то знает, кто-то говорил, что читает черную магию, кто-то ведьмой считал. Не знаю, правда ли она была ведьмой, имела ли связи с нечистой, меня не было вообще в проекте.Так вот, однажды она умерла (не знаю, сколько умирала), после её смерти началась чертовщина в прямом смысле этого выражения. Ночью, когда Вася лег спать, услышал, как на кухне включился свет и что-то зашуршало. Каждую ночь продолжался этот ужас: то на кухне посуда загремит, то сарай откроется и слышны шаги. Вася знал, что она приходит, но выдержать не мог дальше такое. Обратился он к священнику и рассказал ему, что его жена покоя не дает, каждую ночь мучает, то ходит свиней проверять в сарай, то на кухне хозяйничает, то во сне приходит, и, расплакавшись, попросил помощи у батюшки. Тот ему и говорит: "Иди домой и немедля найди осиновое дерево, выстругай кол, иди на кладбище и вбей его в изголовье её могилы, все прекратится". Так он и сделал.После этого случая его никто не беспокоил. Прожил сам Вася еще долго, лет до 90, как говорит отец, я лично ему верю, мне кажется, и по сей жизни есть много мистики.Автор - анимар.

Ключевые слова: Отец хутор ведьма осиновый кол кладбище

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