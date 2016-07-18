Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

История мельника

Мне эту историю рассказал отец, он не особо верит в мистику, но кое-что знал о нашем хуторе. Так вот, ближе к сути.

Жил неподалеку от нашего хутора Вася-мельник (прозвище такое потому, что имел мельницу), у него была жена, и ходили дурные слухи об этой женщине. Кто-то говорил, что она что-то знает, кто-то говорил, что читает черную магию, кто-то ведьмой считал. Не знаю, правда ли она была ведьмой, имела ли связи с нечистой, меня не было вообще в проекте.

Так вот, однажды она умерла (не знаю, сколько умирала), после её смерти началась чертовщина в прямом смысле этого выражения. Ночью, когда Вася лег спать, услышал, как на кухне включился свет и что-то зашуршало. Каждую ночь продолжался этот ужас: то на кухне посуда загремит, то сарай откроется и слышны шаги. Вася знал, что она приходит, но выдержать не мог дальше такое. Обратился он к священнику и рассказал ему, что его жена покоя не дает, каждую ночь мучает, то ходит свиней проверять в сарай, то на кухне хозяйничает, то во сне приходит, и, расплакавшись, попросил помощи у батюшки. Тот ему и говорит: "Иди домой и немедля найди осиновое дерево, выстругай кол, иди на кладбище и вбей его в изголовье её могилы, все прекратится". Так он и сделал.

После этого случая его никто не беспокоил. Прожил сам Вася еще долго, лет до 90, как говорит отец, я лично ему верю, мне кажется, и по сей жизни есть много мистики.

Автор - анимар.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56 by Сделано_в_СССРПросмотров: 367Комментарии: 6
+2

Ключевые слова: Отец хутор ведьма осиновый кол кладбище

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 16:19
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 50
"Жил неподалеку от нашего хутора Вася-мельник (прозвище такое потому, что имел мельницу)", - вот уточнение в скобках почему-то неслабо развеселило)
Зарегистрирован: 18.07.2016
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 16:43
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (323|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 717
Я хочу ,чтоб все знали ,если я сойду с ума ,СССР это твоя вина.А ещё коллега,блин.Вася -мельник? Ты сам эту историю читал?)
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#3 написал: Эвиллс
Сегодня, 16:48
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2554|2)
Публикаций: 191
Комментариев: 3 304
Бедная ведьма... 453
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#4 написал: Talisha
Сегодня, 17:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1276|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 596
Вот и не походи уже после смерти в свой дом, по хозяйству не пошурши! Муж-то, видно, не справлялся, раз наведывалась. А её к вампирам причислили, колом... astonished tired_face scream confounded
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:30
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (656|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 334
Да не жена это была, а сокровище! Даже после смерти радела за хозяйство. А её вот так(
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#6 написал: Космонасть
Сегодня, 17:45
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (323|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 717
Цитата: зелёное яблочко
Да не жена это была, а сокровище! Даже после смерти радела за хозяйство. А её вот так(

Не стоит ждать от Васи-мельника каких-то умозаключений
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.