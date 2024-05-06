Обычная работа

Обычная работаГолова была тяжелой, зато звенела, словно была пустым ведром, которое от души попинали. А может и попинали, этого я не помню. Память вообще возвращалась неохотно. Вместе с памятью усиливалось ощущение дискомфорта. Глаза открываться не желали, но, по мере возрастания дискомфорта, я набрался сил, чтобы их открыть.
Мир перед этими самыми глазами почему-то предстал в перевернутом виде. Краткий обзор ситуации дал разгадку этого феномена. Ноги оказались крепко, цепями, прикручены к здоровенной балке под потолком пещеры. Под головой был каменный пол. Между полом и головой располагался то ли старый таз, то ли здоровенное широкое ведро, изрядно потрепанное жизнью. Руки связаны не были, но это не улучшало ситуацию. Шевелиться я мог едва-едва. Похоже, помимо удара по башке я схлопотал и немалую дозу токсина. Чудесно, блин. Намечается весьма занимательное завершение ночи. Да и моей жизни в целом. Не так я хотел закончить карьеру… не так. Впрочем, мало что я могу тут сделать. Попытка подтянуться и хотя бы достать до цепей на ногах закончилась не начавшись, тело отказывалось подчиняться.
Где-то в дальнем переходе «улья» раздался гул, то ли обрушение, то ли еще что-то. Но вряд ли и это мне поможет. Повиснув, с изяществом палки колбасы, я снова прикрыл глаза, не хочу смотреть на то, на что не смогу повлиять. Зато, появилось некоторое время, чтобы повспоминать как я вообще попал в эту ситуацию.
Началось все до ужаса прозаично. Утром я пришел в себя на пляже этого проклятого острова. С трещащей, правда, поменьше, башкой, и ощущением, что вездесущие чайки использовали мой рот в качестве отхожего места. Вряд ли похмелье. Перед работой я обычно не набираюсь. Все же, когда работаешь с оружием и в таких условиях, голова должна быть ясной.
Это было первым отличием от обычной работы. Сквозь головную боль проступали только обрывочные данные о задании. Вроде как мне нужно пробраться на первый этаж «улья», подобрать там некоторые «побрякушки», у которых из описания есть только «увидишь - поймешь», и, выбравшись, дожидаться эвакуации у синего контейнера на северном пляже. Кто и каким чудом меня сюда забросил – не вспоминалось. Равно как и то – кто заказчик? Чудесное задание. Как я вообще на это подписался?
Собравшись в единую кучу, я проверил снаряжение, пришел к мнению, что, в принципе, работать смогу и углубился в изучение острова.
Заброшенный, да. Небольшой скалистый остров, с крохотным, не менее заброшенным, поселением как раз недалеко от места, где стихия выбросила на берег несколько контейнеров, то ли смытых с контейнеровоза, то ли выброшенных за ненадобностью. Еще из достопримечательностей был, собственно, «улей». Пещера в скалах на восточной стороне острова, уходящая на несколько ярусов вниз. Подозреваю, что образовался он в старых шахтах, выработкой которых и занимались жители поселения.
Если информатор не обманул, то нужные мне вещи будут на первом этаже «улья». Это – плюс. В дневное время встретить там жителей - шансы почти минимальны. Все же эти тварюшки не жалуют яркий свет, и, в связи с этим, прячутся поглубже до самой ночи. Это мне на руку. Если сильно повезет, то, не исключено, что я их вообще не встречу. Тогда задание завершится безболезненно для меня.
С жителями «улья» я не жаждал встречаться по нескольким причинам сразу. Первая – поодиночке они не ходили и старались нападать толпой. Вторая – различия в видах мяса не делали, так что человечина им заходила ничем не хуже, чем та же оленина, тюленина и иже с ними. Третья – передвигаясь на четырех конечностях, они с равной легкостью бегали и по полу, и по стенам. Но хуже всего их психология, если можно так сказать. Что-то среднее между муравьями и пчелами. Тот случай, когда, обладая коллективным разумом, они целиком и полностью подчинялись своему королю или королеве и готовы были пожертвовать жизнью нескольких особей во имя сохранности всего улья. Да, закидать трупами они вполне себе способны. Радовало только то, что численность у них не такая, как у тех же пчел. На большое количество особей не хватит пропитания. Но есть и минус, довольно долго они могли обходиться вообще без пищи. Так что, сидеть и ждать пока они помрут с голоду - было фиговой тактикой.
А еще я торопился. «Улей» или же шахты, где он сейчас базировался, могут быть вполне обширны, а я не знаю, где именно находится то, что мне нужно.
Именно поэтому, чутко прислушиваясь, я уже совсем скоро полз по переходам, для надежности, плотно прижимаясь спиной к стене. Печалило отсутствие ориентиров в принципе. Из подсказок было только то, что некоторые переходы были завалены и по этому, вполне однозначному признаку, я догадывался, что мне туда не нужно.
В одном я оказался прав. На первом этаже и в самом деле было пустынно. Если бы не отметины на стенах, я бы и не подумал, что здесь может располагаться «улей».
Через некоторое время я несколько расслабился, отлепился от стены и шагал бодрее, правда, не переставая прислушиваться. Именно тогда и услышал первый странный звук. Шепот или всхлип. Мигом покрылся холодным потом, поправил фонарик и навострился. Снова. Откуда-то из правого перехода относительно того места, где стоял. Странно. Не хотел бы я встретить местных. Только вот… может быть они могут всхлипывать, но вот говорить? Что-то я о таком не припоминаю.
Жопой чувствуя, что мне туда не надо, я все же направился в сторону звука. Вскоре мой фонарь высветил старую, деревянную, давно испорченную сыростью дверь. Странно. А для чего может быть нужна дверь в шахте? Вряд ли ее хозяева «улья» поставили.
«Я ищу иголку в стогу сена», - мысленно подбадривал я себя. Но вот рациональная часть сознания подсказывала, что дела мои хуже. Стог можно спалить, а иголку найти магнитом. А как искать в пещерах то – не знаю что?
Поддавшись импульсу, я все же схватился за ручку и потянул дверь на себя. Со страшным скрежетом, но она поддалась. Молясь всем богам, чтобы мое любопытство не стало причиной моей же гибели, я сумел открыть дверь еще немного и заглянул внутрь.
Едва тут же не отскочил от нее с воплем, потому что первое, что увидел – бледные лица. Бледные лица двух смертельно напуганных пленников. Живых, что поразительно. Тварюшки редко берут пленных, предпочитая расправляться с добычей на месте. Может, у них какой-то большой праздник намечается? Хотя я и не знаю размеров местной популяции. Или решили своего короля или королеву побаловать свежатинкой? Да какое мне дело?
Опустив оружие, я подобрался к сладкой парочке. Осмотрел. У каждого несколько царапин, синяков, но в целом, вроде все нормально.
- Как вы сюда попали? – вопрошал я гневным шепотом, пытаясь распутать крепкие узлы, которыми их надежно связали.
- Мы… мы на лодке… - отозвался парень, нетерпеливо ерзая на месте. Пришлось плюнуть и разрезать путы ножом.
- На лодке до острова добрались? А зачем высадились?
- Мы гуляли, - ответила девушка. Я посмотрел на нее более пристально.
- Ну да, что может быть романтичней, чем прогулка по заброшенному острову, населенному разновидностей гулей.
- Мы не знали! – возразила та.
- Где ваша лодка? – переругиваться мы могли до морковкина заговения, а время утекало.
- Они… ее… - погрустнел парень.
- Понятно. Короче, ребятки, хотите жить – держитесь рядом.
Вынес я вердикт, закончил освобождать сладкую парочку и осмотрелся. В дальнем углу наткнулся взглядом на останки деревянного ящика. Среди обломков что-то поблескивало. Подойдя ближе, я присмотрелся. Определить назначение этих предметов было затруднительно. Одна штука выглядела как штопор, но размером с предплечье, Другая была похожа на шкатулку, размером со спичечный коробок, третья – овал размером с ладонь, из цельного куска металла, с завитушками по краю. И что бы это могло быть? В голове что-то отчетливо щелкнуло, отозвавшись болью в глазах. Некоторые из предметов почему-то казались знакомыми. Может, это то, за чем я пришел? Фиг с ним. Разберемся позже. Понимая, что времени разбираться у меня нет, я принялся сгребать все в рюкзак.
За спиной отчетливо скрежетнула дверь. Развернувшись, чтобы шикнуть на излишне инициативную парочку, я обнаружил их все в том же углу, плотно так прижатых друг к другу. Зато в дверь просовывалась зубастая морда одного из местных хозяев.
Действуя больше инстинктивно, чем осознанно, я мгновенно вскинул оружие и всадил в морду несколько пуль. Звук был непередаваем в небольшой пещере, а еще, я уверен, громким эхом пронесся если не по всему «улью», то по его первому этажу, это – точно.
Выматерившись, я схватил рюкзак. По камням пола что-то звякнуло, подхватив странный металлический кругляшок со спиральным орнаментом я сунул его в карман куртки, осторожно выглянул за дверь и снова прислушался. Услышал именно то, чего боялся.
- Так, молодежь, планы меняются.
- Вы не будете нас спасать? – продолжил шептать парень.
- Буду. Но уходить мы будем быстро. Очень быстро, прямо-таки БЕГОМ!
Первый из подорвавшихся по тревоге житель «улья» получил по раззявленной морде дверью, не очень этому порадовался, но дал мне пару мгновений, чтобы из оружия поприветствовать и его.
- Бегом! – повторил я, уже не опуская оружия, целясь в темноту перехода. – Туда! – Махнул в сторону выхода.
Патронов, стоит признать, у меня был не бесконечный запас. А туристов приходилось поправлять на поворотах. Так что стрелял я не столько прицельно, сколько пытаясь держать преследователей на расстоянии.
Что удивительно, мы выбрались. Втроем. Правда, почти без запасов. Пробежав еще несколько сотен метров, остановились, чтобы перевести дыхание.
- А они? – девушка оглянулась в сторону пещер.
- Нет, пока светло, они не выйдут, а вот как Солнце сядет, у нас начнутся проблемы. Правда, если мой наниматель не соврал, нас заберут раньше. Нам нужно на другую сторону острова. Туда, где поселение. Дойдете?
- А какие у нас варианты? – как-то невесело усмехнулась дама. Парень хранил задумчивое молчание.
- Ты права, - легко согласился я с ней, осматривая с ног до головы. Одета легко, явно не для полуночных блужданий по пещерам. Да они, скорей всего, и не планировали таких развлечений. – Идем.
К вечеру мы добрались до искомой точки, но ни лодки, ни вертолета, ни черта лысого… никого там не было.
Нетерпение моих спутников возрастало, как и моя паранойя. Солнечный диск все ниже и ниже опускался в море. Сидеть здесь до темноты не имело смысла. Мы на самом видном месте.
- И где? – проявил, в очередной раз, нетерпение парень.
- Не знаю, - прошипел я сквозь зубы, уже давно подозревая, что меня кинули. – Но нам здесь оставаться нет смысла.
- Куда мы пойдем? – девушка все еще всматривалась в океан, но я ее надежды больше не разделял.
- Там, чуть дальше, есть поселение. Мы можем попытаться спрятаться.
- От этих? – парень кивнул в сторону пещеры.
- От этих, - кивнул я, понимая, что наши шансы стремятся к нулю. Выследят. По запаху выследят точно. Скольких я смогу положить до того как навалятся толпой и разорвут? Мало. Даже думать нечего – уложить целый «улей» в одиночку. Вот был бы динамит, можно было бы обрушить вход. Пока пророют новый, пару деньков выиграли бы. Да и то – днем подобным заниматься надо было. И динамита у меня нет. – Идем, попробуем спрятаться.
Выглядевшее многообещающе со стороны, при ближайшем рассмотрении поселение не оправдывало возложенных на него надежд. Целых домов не было. Местами обвалились крыши, некоторые дома рухнули целиком, другие радовали проломами прямо в стенах. Что-то мне начало подсказывать, что шахтеры отсюда не уехали. Другой вопрос – откуда на изолированном острове взялись жители улья? С макаронами завезли? Не люблю я их, не люблю. И макароны, и «ульи». На большой земле с этой заразой еще можно бороться. А вот как быть на острове?
Со стороны шахт послышались первые «ласточки» выбирающегося на свободу «улья». Я вздрогнул. Солнце почти село. Время закончилось.
- Быстрее, - подстегнул своих спутников, выбирая дом с наименьшей дырой в стене. Может, ее получится загородить. В подвале прятаться, даже если он тут есть, смысла нет. Там точно загонят в угол - и кранты.
На первом этаже была полная разруха. Вся более-менее крупная мебель едва ли не разобрана на доски. Единственная надежда – комод. Правда, он развалился на запчасти, едва я его коснулся. Черт!
- Наверх, - в высокой траве мелькнули первые серые силуэты, поэтому последнее обращение было шепотом. – Наверх и на четвереньках.
Почти на пузе заползя за парочкой на второй этаж, я обратил внимание на то, что и тут мало что уцелело, да даже если бы и уцелело, чем бы это нам помогло?
По бывшим улицам уже носились, громко вереща на своем, четырехлапые тени, почуяли, как пить дать.
- Брысь от окна, - махнул рукой своим, сам занял позицию спиной к стене, целясь в дверной проем, который мне наполовину перекрывали обломки шкафа со свисающим с почти отвалившейся дверцы тряпьем. Первая тень, темнее сгущающихся сумерек, появилась в проеме, я нажал на курок… а потом… потом…
- Кажется, на меня упала стена… - хрипло выдохнул я, отвлекаясь от воспоминаний на новый шум, раздавшийся в переходах шахты. Открыл глаза, снова увидел под собой ведро-таз, представил полную картину своего будущего.
Картина была красочная, но неприятная. Сначала вскорют глотку, выпустят кровь, потом расфасуют отдельно - ливер, отдельно - мясо. Потом, ясен пень, сожрут. Похоже, в «улье» и в самом деле намечается праздник. Интересно, а где сейчас та парочка? Хотя… я, наверное, не хочу знать.
У входа в мою пещеру раздались шаги. И почему я и сразу не услышал? Гули так не ходят. По крайней мере эта порода. Хотя бы потому, что не носят обувь. Так что это или местный правитель. Встречи с которым я хотел бы избежать. Или…
С трудом повернув голову в ту сторону, я уже через несколько мгновений увидел перед собой троицу. Все крепко стискивали оружие. И если в двоих я узнал своих недавних спутников, то третий… Его я узнал с трудом. Имя вертелось на языке, но не могло всплыть. Пока я лишь изучал взглядом каждую знакомую черту: лысый череп, раскосые глаза, здоровенные заостренные уши, листообразный нос, все это придавало ему сходство с летучей мышью. Да какое там сходство… вылитый!
- Майн, ***а, - вежливо поприветствовал я своего старого знакомца.
По голове опять словно треснули, зато воспоминания стали возвращаться, складываясь в единую картину моих приключений. А ведь это он меня сюда послал. И именно он обещал забрать. И что-то мне подсказывает, именно он заблокировал как минимум часть этих воспоминаний, начисто стирая собственное участие в приключении.
- Расслабляешься? – оскалился тот в улыбке, оставив своих спутников у входа, сам подходя ко мне. Рассматривая.
- Медитирую, - оскалился я в ответ, как смог.
- Это – хорошо, это полезно. Говорят, кровь лучше к мозгу приливает, - подпрыгнув, он уцепился одной лапой за балку потолка, второй обрывая цепи, удерживающие мои ноги.
На пол я грохнулся как мешок с мукой. Почти сразу же от входа раздался голос дамы.
- Сюда идут.
- Прикройте его, - ответил Майн, с сомнением осмотрев мою тушку, потом ухватив за шкирку и посадив у стены. Девушка встала справа, парень слева. За их спинами, этих двоих и присевшего напротив Майна, я мог лишь видеть как одна за другой в пещеру проникают четырехлапые тени. Но не нападают, предпочитая недовольно водить жалом на нашу группу. Штук двенадцать, насколько я мог видеть. Может – больше. Не слишком удобный угол обзора – с пола, да и из-за трех спин. Наши тоже не нападали. Стискивая оружие, но не стреляя.
- Ну, по крайней мере у нас теперь четыре ствола, - хмыкнул парень, переводя дуло с одного гуля на другого.
- Три, - девчонка оглянулась на меня. – Он – недвижимость.
В качестве благодарности я неприятно ей улыбнулся. Девчонка улыбнулась в ответ, продемонстрировав клыки. Могу поклясться, что еще днем она была человеком. Сволочь ты, Майн. Ушастая.
- Она права, Майн, зря вы вернулись, - я хмыкнул. – Время потратили.
- Не зря. Самое ценное ты не оставил в рюкзаке. Я его проверил. Самое ценное ты припрятал, - пошарив по моим карманам, Майн выудил из одного из них ту самую безделицу со спиральным узором. – Все остальное – барахло. Ценное, но не более ценное, чем металл, из которого они сделаны, а вот это… - покрутив кругляшок в пальцах, он ловко его куда-то припрятал в свою одежду. Я снова хмыкнул. Столько трудов, чтобы сюда пробиться, ради этой штуки? Фиговые у него приоритеты.
- Ты меня предал Майн… - выдохнул я, проследив за его пальцами. – Дважды, скотина такая. Сначала скрыл детали. Много в моей башке копался? Интересного много нашел? А потом не забрал. Не забрал у контейнера.
- Я не думал, что ты наделаешь столько шума, чтобы разбудить «улей». Да еще и обед у местных прихватишь, - покачав ушастой башкой, он подхватил мою руку, то ли проверяя целостность костей, то ли прощупывая пульс. – Токсин, значит? – зачем-то задумчиво уточнил. – Он у них, как у некоторых видов ос, знаешь ли. Обездвиживает.
- Да ты что? – изобразил я удивление, но наткнулся взглядом на зубастую ухмылку и почему-то почуял, что дело пахнет керосином.
- От него есть противоядие, тебя немного поколбасит. Будет похоже на грипп или лихорадку.
- Даже не думай… - успел возмутиться до того, как острые зубы впились в запястье.
Запоздало порадовался тому, что на колбасу «улей» меня не пустил до прихода Майна. Токсин парализует, да. А вот чувствительность не отключает. В руку словно полсотни игл вонзили. Дернувшись, я попытался освободиться.
- Ну вот и все, - выпрямился Майн, удобней перехватывая свое оружие. – Своей крови я тебе, конечно, не дам… Или дать? – хитро прищурился тот.
- Да пошел ты… - отмахнулся я, медленно поднимаясь на ноги. Осмотрелся. Пещерка была набита гулями почти под завязку. – Бабочек ловить. Ты за это заплатишь. Кстати о бабочках… зачем тебе оружие и… почему они не нападают?
- Заплачу, пятьдесят тысяч. С надбавками. Ствол не мой, а твой, - скинув свою ношу мне на руки, Майн развернулся ко мне спиной. – Он мне не нужен. А почему не нападают… Видишь ли, я немного вывел из строя их королеву, так что, пока она не очнулась, я тут немножко альфа.
- Они не нападут? – я посмотрел на суровые спины своих спутников. – А туристов ты тогда за что? Э-э-э... всего пятьдесят? Я тут, между прочим, своей шкурой рисковал, когда ты мог бы просто зайти и все сам забрать.
- Не мог. Но ты вынудил. К тому же, когда договаривались, ты был согласен и на шесть. А об этом... Эти двое умирали. А мне были нужны лишние руки. Пришлось. - не поворачиваясь, пожал плечами упырь.
Эту свою мысль я и продублировал вслух, почти сразу же ощутив, как вверх по предплечью поднимаются ледяные иглы.
- Будешь выеживаться – становлю. И не посмотрю на твою ценность в таком состоянии как есть, - непонятно пригрозил ушастый. – А теперь – без лишних движений, плавненько отходим к выходу. Вертолет мой совсем рядом, у входа. Но скоро рассвет.
6-05-2024, 15:59 by EstellanПросмотров: 232Комментарии: 0
Ключевые слова: Остров улей гули авторская история