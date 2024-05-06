Обычная работа

Estellan Просмотров: 232 Комментарии: 0 +1 6-05-2024, 15:59 by

Голова была тяжелой, зато звенела, словно была пустым ведром, которое от души попинали. А может и попинали, этого я не помню. Память вообще возвращалась неохотно. Вместе с памятью усиливалось ощущение дискомфорта. Глаза открываться не желали, но, по мере возрастания дискомфорта, я набрался сил, чтобы их открыть.Мир перед этими самыми глазами почему-то предстал в перевернутом виде. Краткий обзор ситуации дал разгадку этого феномена. Ноги оказались крепко, цепями, прикручены к здоровенной балке под потолком пещеры. Под головой был каменный пол. Между полом и головой располагался то ли старый таз, то ли здоровенное широкое ведро, изрядно потрепанное жизнью. Руки связаны не были, но это не улучшало ситуацию. Шевелиться я мог едва-едва. Похоже, помимо удара по башке я схлопотал и немалую дозу токсина. Чудесно, блин. Намечается весьма занимательное завершение ночи. Да и моей жизни в целом. Не так я хотел закончить карьеру… не так. Впрочем, мало что я могу тут сделать. Попытка подтянуться и хотя бы достать до цепей на ногах закончилась не начавшись, тело отказывалось подчиняться.Где-то в дальнем переходе «улья» раздался гул, то ли обрушение, то ли еще что-то. Но вряд ли и это мне поможет. Повиснув, с изяществом палки колбасы, я снова прикрыл глаза, не хочу смотреть на то, на что не смогу повлиять. Зато, появилось некоторое время, чтобы повспоминать как я вообще попал в эту ситуацию.Началось все до ужаса прозаично. Утром я пришел в себя на пляже этого проклятого острова. С трещащей, правда, поменьше, башкой, и ощущением, что вездесущие чайки использовали мой рот в качестве отхожего места. Вряд ли похмелье. Перед работой я обычно не набираюсь. Все же, когда работаешь с оружием и в таких условиях, голова должна быть ясной.Это было первым отличием от обычной работы. Сквозь головную боль проступали только обрывочные данные о задании. Вроде как мне нужно пробраться на первый этаж «улья», подобрать там некоторые «побрякушки», у которых из описания есть только «увидишь - поймешь», и, выбравшись, дожидаться эвакуации у синего контейнера на северном пляже. Кто и каким чудом меня сюда забросил – не вспоминалось. Равно как и то – кто заказчик? Чудесное задание. Как я вообще на это подписался?Собравшись в единую кучу, я проверил снаряжение, пришел к мнению, что, в принципе, работать смогу и углубился в изучение острова.Заброшенный, да. Небольшой скалистый остров, с крохотным, не менее заброшенным, поселением как раз недалеко от места, где стихия выбросила на берег несколько контейнеров, то ли смытых с контейнеровоза, то ли выброшенных за ненадобностью. Еще из достопримечательностей был, собственно, «улей». Пещера в скалах на восточной стороне острова, уходящая на несколько ярусов вниз. Подозреваю, что образовался он в старых шахтах, выработкой которых и занимались жители поселения.Если информатор не обманул, то нужные мне вещи будут на первом этаже «улья». Это – плюс. В дневное время встретить там жителей - шансы почти минимальны. Все же эти тварюшки не жалуют яркий свет, и, в связи с этим, прячутся поглубже до самой ночи. Это мне на руку. Если сильно повезет, то, не исключено, что я их вообще не встречу. Тогда задание завершится безболезненно для меня.С жителями «улья» я не жаждал встречаться по нескольким причинам сразу. Первая – поодиночке они не ходили и старались нападать толпой. Вторая – различия в видах мяса не делали, так что человечина им заходила ничем не хуже, чем та же оленина, тюленина и иже с ними. Третья – передвигаясь на четырех конечностях, они с равной легкостью бегали и по полу, и по стенам. Но хуже всего их психология, если можно так сказать. Что-то среднее между муравьями и пчелами. Тот случай, когда, обладая коллективным разумом, они целиком и полностью подчинялись своему королю или королеве и готовы были пожертвовать жизнью нескольких особей во имя сохранности всего улья. Да, закидать трупами они вполне себе способны. Радовало только то, что численность у них не такая, как у тех же пчел. На большое количество особей не хватит пропитания. Но есть и минус, довольно долго они могли обходиться вообще без пищи. Так что, сидеть и ждать пока они помрут с голоду - было фиговой тактикой.А еще я торопился. «Улей» или же шахты, где он сейчас базировался, могут быть вполне обширны, а я не знаю, где именно находится то, что мне нужно.Именно поэтому, чутко прислушиваясь, я уже совсем скоро полз по переходам, для надежности, плотно прижимаясь спиной к стене. Печалило отсутствие ориентиров в принципе. Из подсказок было только то, что некоторые переходы были завалены и по этому, вполне однозначному признаку, я догадывался, что мне туда не нужно.В одном я оказался прав. На первом этаже и в самом деле было пустынно. Если бы не отметины на стенах, я бы и не подумал, что здесь может располагаться «улей».Через некоторое время я несколько расслабился, отлепился от стены и шагал бодрее, правда, не переставая прислушиваться. Именно тогда и услышал первый странный звук. Шепот или всхлип. Мигом покрылся холодным потом, поправил фонарик и навострился. Снова. Откуда-то из правого перехода относительно того места, где стоял. Странно. Не хотел бы я встретить местных. Только вот… может быть они могут всхлипывать, но вот говорить? Что-то я о таком не припоминаю.Жопой чувствуя, что мне туда не надо, я все же направился в сторону звука. Вскоре мой фонарь высветил старую, деревянную, давно испорченную сыростью дверь. Странно. А для чего может быть нужна дверь в шахте? Вряд ли ее хозяева «улья» поставили.«Я ищу иголку в стогу сена», - мысленно подбадривал я себя. Но вот рациональная часть сознания подсказывала, что дела мои хуже. Стог можно спалить, а иголку найти магнитом. А как искать в пещерах то – не знаю что?Поддавшись импульсу, я все же схватился за ручку и потянул дверь на себя. Со страшным скрежетом, но она поддалась. Молясь всем богам, чтобы мое любопытство не стало причиной моей же гибели, я сумел открыть дверь еще немного и заглянул внутрь.Едва тут же не отскочил от нее с воплем, потому что первое, что увидел – бледные лица. Бледные лица двух смертельно напуганных пленников. Живых, что поразительно. Тварюшки редко берут пленных, предпочитая расправляться с добычей на месте. Может, у них какой-то большой праздник намечается? Хотя я и не знаю размеров местной популяции. Или решили своего короля или королеву побаловать свежатинкой? Да какое мне дело?Опустив оружие, я подобрался к сладкой парочке. Осмотрел. У каждого несколько царапин, синяков, но в целом, вроде все нормально.- Как вы сюда попали? – вопрошал я гневным шепотом, пытаясь распутать крепкие узлы, которыми их надежно связали.- Мы… мы на лодке… - отозвался парень, нетерпеливо ерзая на месте. Пришлось плюнуть и разрезать путы ножом.- На лодке до острова добрались? А зачем высадились?- Мы гуляли, - ответила девушка. Я посмотрел на нее более пристально.- Ну да, что может быть романтичней, чем прогулка по заброшенному острову, населенному разновидностей гулей.- Мы не знали! – возразила та.- Где ваша лодка? – переругиваться мы могли до морковкина заговения, а время утекало.- Они… ее… - погрустнел парень.- Понятно. Короче, ребятки, хотите жить – держитесь рядом.Вынес я вердикт, закончил освобождать сладкую парочку и осмотрелся. В дальнем углу наткнулся взглядом на останки деревянного ящика. Среди обломков что-то поблескивало. Подойдя ближе, я присмотрелся. Определить назначение этих предметов было затруднительно. Одна штука выглядела как штопор, но размером с предплечье, Другая была похожа на шкатулку, размером со спичечный коробок, третья – овал размером с ладонь, из цельного куска металла, с завитушками по краю. И что бы это могло быть? В голове что-то отчетливо щелкнуло, отозвавшись болью в глазах. Некоторые из предметов почему-то казались знакомыми. Может, это то, за чем я пришел? Фиг с ним. Разберемся позже. Понимая, что времени разбираться у меня нет, я принялся сгребать все в рюкзак.За спиной отчетливо скрежетнула дверь. Развернувшись, чтобы шикнуть на излишне инициативную парочку, я обнаружил их все в том же углу, плотно так прижатых друг к другу. Зато в дверь просовывалась зубастая морда одного из местных хозяев.Действуя больше инстинктивно, чем осознанно, я мгновенно вскинул оружие и всадил в морду несколько пуль. Звук был непередаваем в небольшой пещере, а еще, я уверен, громким эхом пронесся если не по всему «улью», то по его первому этажу, это – точно.Выматерившись, я схватил рюкзак. По камням пола что-то звякнуло, подхватив странный металлический кругляшок со спиральным орнаментом я сунул его в карман куртки, осторожно выглянул за дверь и снова прислушался. Услышал именно то, чего боялся.- Так, молодежь, планы меняются.- Вы не будете нас спасать? – продолжил шептать парень.- Буду. Но уходить мы будем быстро. Очень быстро, прямо-таки БЕГОМ!Первый из подорвавшихся по тревоге житель «улья» получил по раззявленной морде дверью, не очень этому порадовался, но дал мне пару мгновений, чтобы из оружия поприветствовать и его.- Бегом! – повторил я, уже не опуская оружия, целясь в темноту перехода. – Туда! – Махнул в сторону выхода.Патронов, стоит признать, у меня был не бесконечный запас. А туристов приходилось поправлять на поворотах. Так что стрелял я не столько прицельно, сколько пытаясь держать преследователей на расстоянии.Что удивительно, мы выбрались. Втроем. Правда, почти без запасов. Пробежав еще несколько сотен метров, остановились, чтобы перевести дыхание.- А они? – девушка оглянулась в сторону пещер.- Нет, пока светло, они не выйдут, а вот как Солнце сядет, у нас начнутся проблемы. Правда, если мой наниматель не соврал, нас заберут раньше. Нам нужно на другую сторону острова. Туда, где поселение. Дойдете?- А какие у нас варианты? – как-то невесело усмехнулась дама. Парень хранил задумчивое молчание.- Ты права, - легко согласился я с ней, осматривая с ног до головы. Одета легко, явно не для полуночных блужданий по пещерам. Да они, скорей всего, и не планировали таких развлечений. – Идем.К вечеру мы добрались до искомой точки, но ни лодки, ни вертолета, ни черта лысого… никого там не было.Нетерпение моих спутников возрастало, как и моя паранойя. Солнечный диск все ниже и ниже опускался в море. Сидеть здесь до темноты не имело смысла. Мы на самом видном месте.- И где? – проявил, в очередной раз, нетерпение парень.- Не знаю, - прошипел я сквозь зубы, уже давно подозревая, что меня кинули. – Но нам здесь оставаться нет смысла.- Куда мы пойдем? – девушка все еще всматривалась в океан, но я ее надежды больше не разделял.- Там, чуть дальше, есть поселение. Мы можем попытаться спрятаться.- От этих? – парень кивнул в сторону пещеры.- От этих, - кивнул я, понимая, что наши шансы стремятся к нулю. Выследят. По запаху выследят точно. Скольких я смогу положить до того как навалятся толпой и разорвут? Мало. Даже думать нечего – уложить целый «улей» в одиночку. Вот был бы динамит, можно было бы обрушить вход. Пока пророют новый, пару деньков выиграли бы. Да и то – днем подобным заниматься надо было. И динамита у меня нет. – Идем, попробуем спрятаться.Выглядевшее многообещающе со стороны, при ближайшем рассмотрении поселение не оправдывало возложенных на него надежд. Целых домов не было. Местами обвалились крыши, некоторые дома рухнули целиком, другие радовали проломами прямо в стенах. Что-то мне начало подсказывать, что шахтеры отсюда не уехали. Другой вопрос – откуда на изолированном острове взялись жители улья? С макаронами завезли? Не люблю я их, не люблю. И макароны, и «ульи». На большой земле с этой заразой еще можно бороться. А вот как быть на острове?Со стороны шахт послышались первые «ласточки» выбирающегося на свободу «улья». Я вздрогнул. Солнце почти село. Время закончилось.- Быстрее, - подстегнул своих спутников, выбирая дом с наименьшей дырой в стене. Может, ее получится загородить. В подвале прятаться, даже если он тут есть, смысла нет. Там точно загонят в угол - и кранты.На первом этаже была полная разруха. Вся более-менее крупная мебель едва ли не разобрана на доски. Единственная надежда – комод. Правда, он развалился на запчасти, едва я его коснулся. Черт!- Наверх, - в высокой траве мелькнули первые серые силуэты, поэтому последнее обращение было шепотом. – Наверх и на четвереньках.Почти на пузе заползя за парочкой на второй этаж, я обратил внимание на то, что и тут мало что уцелело, да даже если бы и уцелело, чем бы это нам помогло?По бывшим улицам уже носились, громко вереща на своем, четырехлапые тени, почуяли, как пить дать.- Брысь от окна, - махнул рукой своим, сам занял позицию спиной к стене, целясь в дверной проем, который мне наполовину перекрывали обломки шкафа со свисающим с почти отвалившейся дверцы тряпьем. Первая тень, темнее сгущающихся сумерек, появилась в проеме, я нажал на курок… а потом… потом…- Кажется, на меня упала стена… - хрипло выдохнул я, отвлекаясь от воспоминаний на новый шум, раздавшийся в переходах шахты. Открыл глаза, снова увидел под собой ведро-таз, представил полную картину своего будущего.Картина была красочная, но неприятная. Сначала вскорют глотку, выпустят кровь, потом расфасуют отдельно - ливер, отдельно - мясо. Потом, ясен пень, сожрут. Похоже, в «улье» и в самом деле намечается праздник. Интересно, а где сейчас та парочка? Хотя… я, наверное, не хочу знать.У входа в мою пещеру раздались шаги. И почему я и сразу не услышал? Гули так не ходят. По крайней мере эта порода. Хотя бы потому, что не носят обувь. Так что это или местный правитель. Встречи с которым я хотел бы избежать. Или…С трудом повернув голову в ту сторону, я уже через несколько мгновений увидел перед собой троицу. Все крепко стискивали оружие. И если в двоих я узнал своих недавних спутников, то третий… Его я узнал с трудом. Имя вертелось на языке, но не могло всплыть. Пока я лишь изучал взглядом каждую знакомую черту: лысый череп, раскосые глаза, здоровенные заостренные уши, листообразный нос, все это придавало ему сходство с летучей мышью. Да какое там сходство… вылитый!- Майн, ***а, - вежливо поприветствовал я своего старого знакомца.По голове опять словно треснули, зато воспоминания стали возвращаться, складываясь в единую картину моих приключений. А ведь это он меня сюда послал. И именно он обещал забрать. И что-то мне подсказывает, именно он заблокировал как минимум часть этих воспоминаний, начисто стирая собственное участие в приключении.- Расслабляешься? – оскалился тот в улыбке, оставив своих спутников у входа, сам подходя ко мне. Рассматривая.- Медитирую, - оскалился я в ответ, как смог.- Это – хорошо, это полезно. Говорят, кровь лучше к мозгу приливает, - подпрыгнув, он уцепился одной лапой за балку потолка, второй обрывая цепи, удерживающие мои ноги.На пол я грохнулся как мешок с мукой. Почти сразу же от входа раздался голос дамы.- Сюда идут.- Прикройте его, - ответил Майн, с сомнением осмотрев мою тушку, потом ухватив за шкирку и посадив у стены. Девушка встала справа, парень слева. За их спинами, этих двоих и присевшего напротив Майна, я мог лишь видеть как одна за другой в пещеру проникают четырехлапые тени. Но не нападают, предпочитая недовольно водить жалом на нашу группу. Штук двенадцать, насколько я мог видеть. Может – больше. Не слишком удобный угол обзора – с пола, да и из-за трех спин. Наши тоже не нападали. Стискивая оружие, но не стреляя.- Ну, по крайней мере у нас теперь четыре ствола, - хмыкнул парень, переводя дуло с одного гуля на другого.- Три, - девчонка оглянулась на меня. – Он – недвижимость.В качестве благодарности я неприятно ей улыбнулся. Девчонка улыбнулась в ответ, продемонстрировав клыки. Могу поклясться, что еще днем она была человеком. Сволочь ты, Майн. Ушастая.- Она права, Майн, зря вы вернулись, - я хмыкнул. – Время потратили.- Не зря. Самое ценное ты не оставил в рюкзаке. Я его проверил. Самое ценное ты припрятал, - пошарив по моим карманам, Майн выудил из одного из них ту самую безделицу со спиральным узором. – Все остальное – барахло. Ценное, но не более ценное, чем металл, из которого они сделаны, а вот это… - покрутив кругляшок в пальцах, он ловко его куда-то припрятал в свою одежду. Я снова хмыкнул. Столько трудов, чтобы сюда пробиться, ради этой штуки? Фиговые у него приоритеты.- Ты меня предал Майн… - выдохнул я, проследив за его пальцами. – Дважды, скотина такая. Сначала скрыл детали. Много в моей башке копался? Интересного много нашел? А потом не забрал. Не забрал у контейнера.- Я не думал, что ты наделаешь столько шума, чтобы разбудить «улей». Да еще и обед у местных прихватишь, - покачав ушастой башкой, он подхватил мою руку, то ли проверяя целостность костей, то ли прощупывая пульс. – Токсин, значит? – зачем-то задумчиво уточнил. – Он у них, как у некоторых видов ос, знаешь ли. Обездвиживает.- Да ты что? – изобразил я удивление, но наткнулся взглядом на зубастую ухмылку и почему-то почуял, что дело пахнет керосином.- От него есть противоядие, тебя немного поколбасит. Будет похоже на грипп или лихорадку.- Даже не думай… - успел возмутиться до того, как острые зубы впились в запястье.Запоздало порадовался тому, что на колбасу «улей» меня не пустил до прихода Майна. Токсин парализует, да. А вот чувствительность не отключает. В руку словно полсотни игл вонзили. Дернувшись, я попытался освободиться.- Ну вот и все, - выпрямился Майн, удобней перехватывая свое оружие. – Своей крови я тебе, конечно, не дам… Или дать? – хитро прищурился тот.- Да пошел ты… - отмахнулся я, медленно поднимаясь на ноги. Осмотрелся. Пещерка была набита гулями почти под завязку. – Бабочек ловить. Ты за это заплатишь. Кстати о бабочках… зачем тебе оружие и… почему они не нападают?- Заплачу, пятьдесят тысяч. С надбавками. Ствол не мой, а твой, - скинув свою ношу мне на руки, Майн развернулся ко мне спиной. – Он мне не нужен. А почему не нападают… Видишь ли, я немного вывел из строя их королеву, так что, пока она не очнулась, я тут немножко альфа.- Они не нападут? – я посмотрел на суровые спины своих спутников. – А туристов ты тогда за что? Э-э-э... всего пятьдесят? Я тут, между прочим, своей шкурой рисковал, когда ты мог бы просто зайти и все сам забрать.- Не мог. Но ты вынудил. К тому же, когда договаривались, ты был согласен и на шесть. А об этом... Эти двое умирали. А мне были нужны лишние руки. Пришлось. - не поворачиваясь, пожал плечами упырь.Эту свою мысль я и продублировал вслух, почти сразу же ощутив, как вверх по предплечью поднимаются ледяные иглы.- Будешь выеживаться – становлю. И не посмотрю на твою ценность в таком состоянии как есть, - непонятно пригрозил ушастый. – А теперь – без лишних движений, плавненько отходим к выходу. Вертолет мой совсем рядом, у входа. Но скоро рассвет.

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