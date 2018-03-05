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Истории из жизни

Черный клубок

Доброго времени суток, дорогие друзья. Моя врожденная лень и жадность не дают мне публиковать истории давно минувших дней, но вот случай, произошедший буквально неделю назад, я вам на суд представлю. И очень прошу поделиться мнением, а может, и опытом , если у кого нечто похожее было.

Переехали мы в другой город пару лет назад, и квартира в Казани практически пустует, мы там останавливаемся по приезду в гости к родне или же по личной надобности, ведь там остались все наши друзья. Так вот, немного предыстории: как-то еще глубокой зимой я была там несколько дней по делам в городе и ночевала ночи три. Спится там хорошо, дом удален от дорог, ничего не мешает – тишь да благодать. Была уже глубокая ночь, и, засыпая и пребывая на грани между сном и явью, я вдруг резко открыла глаза и увидела метрах в двух от себя Нечто. Оно походило на шар в диаметре не более 10 сантиметров, состоящий из сплетенных отростков черного цвета, отражающих падающий свет. Или же если пальцы рук сплести между собой тоже будет похоже. Один отросток вытягивался вбок и наблюдал за мной, было ощущение взгляда, хотя глаз там не было.

Ночуя одна, я сплю со светом в прихожей – мне важно видеть все предметы, поэтому разглядела все вполне отчетливо. Обливаясь потом и попутно думая, что же мне делать и кто это, я вдруг заметила, что оно пропало. Вот было и нет, и, как бы это маразматично не прозвучало, я начала понимать, что я вспомнить с трудом могу то, что я только что увидела. То ли это особенность психики человека или моей лично – забывать сию же секунду пугающий до волос дыбом фактор, то ли способности этого Нечто, но я реально лежала и с усилием вспоминала, что же сейчас произошло и как оно выглядело. Я помню свои мысли: «Боже как страшно, что это?», «Что это было?!», «А что было? Ничего и не было», «Как не было? Я же испугалась!». И вот так я лежала и вспоминала, по крупицам восстанавливая событие, смешно сейчас рассказывать. Потом я, конечно, списала все на усталость и черные пятна в глазах, когда их резко открываешь, и тому подобное.

А неделю назад я опять ночевала в той квартире несколько ночей. В последнюю ночь я опять проснулась внезапно и, открыв глаза, увидела это Нечто, возлежащим на соседней подушке буквально сантиметрах в двадцати. Опять черное, отражающее свет из прихожей, но уже в форме руки, как мне показалось, или треугольника. То же чувство, что меня изучают, и та же попытка мозга избавиться от памяти об этом Нечто. Или его попытка стереть воспоминание о нем. Но в этот раз я не так напрягалась, вспоминая о случившемся. Причем во время пребывания там в этот раз, я ни на секунду не вспоминала прошлый случай, дел было много, времени мало и голова шла кругом – не до этого было.

Наверное, когда долго не живешь в доме, там может появиться что-то, но это же не «заброшка», а вполне жилая квартира, в свое время освященная. Кроме нас, туда имеют доступ только свекор со свекровью. Перестановками все время занимаются и перенесли туда мебель из бабушкиной квартиры. Бабушка мужа умерла 2 года назад, очень хороший и светлый человек. Никакого дискомфорта там не чувствуется, светло и тепло всегда было и есть.

Прошу поделиться соображениями всех желающих, готова к любым и заранее благодарна.
Сегодня, 12:30 by Tigger powerПросмотров: 66Комментарии: 1
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Ключевые слова: Квартира ночевка нечто странное существо авторская история

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Комментарии

#1 написал: Матвеевский
Сегодня, 13:04
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Я иногда слышал истории о том, что в "необжитых" или "покинутых" жилищах заводится всякая нечисть. А ночью вся эта живность вылезает погулять. Спасибо за историю. Плюс, разумеется
Зарегистрирован: 5.03.2018
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