Ван Хельсинг и Демон

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 105 Комментарии: 2 +4 Вчера, 13:56 by

Kinigos сидела на кухне и курила, закинув ноги на стол.Ей было скучно.«А не вызвать ли мне Ван Хельсинга?» - подумалось в ее мозгах.«Но вот ведь повод нужен, а то опять штраф за ложный вызов впаяют» - снова подумала она.Тут она увидела, как какой-то мохнатый клубок пересек по диагонали кухню и скрылся под холодильником.Kinigos приподняла холодильник и посмотрела снизу. Там никого не было.«Это домовой, однозначно», - решила Kinigos, схватила телефон, набрала нужный номер и дождалась ответа оператора.- У меня тут Домовой! Срочно пришлите мне Ван Хельсинга!- Простите, домовые не считаются нечистью, поэтому ваш вызов отклонен, – ответила оператор.Kinigos выглянула в окно.- А еще у меня тут инопланетяне с квадратными зелеными рюкзаками! О! Еще и с желтыми есть. Наверно с разных планет.- Простите, Ван Хельсинги выезжают только для борьбы с нечистью. Инопланетяне таковыми не являются.- А еще. Еще… Еще у меня демон тут!- Как выглядит демон?- Не успела рассмотреть – сразу спряталась.- Ваш вызов принят. Ждите Ван Хельсинга, – ответила оператор.А Kinigos кинулась к компьютеру и стала искать в сети как вызывать демонов.Найдя нужный сайт, она распечатала на принтере инструкцию по вызову демонов, вышла в коридор и нарисовала на полу пентаграмму мелком от тараканов.Затем по бумаге зачитала нужное заклинание.В пентаграмме полыхнуло, и появился демон. С красной кожей, метрового роста, зато с огромными лапищами с не менее огромными когтями и с небольшими рожками.- Ты кто? – спросила Kinigos, гладя на него сверху вниз.- Я Втухлугрдымыш, – ответил демон и тут же хлопнул себя лапой по губам. – Я совсем молодой демон, как я мог забыть, что тот, кто знает мое имя, может мной командовать?- Так, Втухлугрдымыш, иди на кухню, будешь мне посуду мыть, – распорядилась Kinigos, стирая ногой пентаграмму.Демон поплелся на кухню.Прошло некоторое время.- Хозяйка, а может отпустишь меня обратно? А то холодно тут у вас, – спросил жалобно демон, отмывая очередную тарелку.- Сейчас Ван Хельсинг прибудет, он и разберется, что с тобой делать.Демон с перепугу выронил из лап тарелку, и она разбилась.- Ты чего мне посуду бьешь? – возмутилась Kinigos и ткнула демона в бок вилкой. Вилка погнулась.Тут раздался звонок в дверь.- Вот и Ван Хельсинг приехал!Демон разбил еще одну тарелку.Kinigos погнула о демона еще одну вилку и пошла открывать дверь.- Я Arhip. В смысле Ван Хельсинг. Где Демон?- Там на кухне. Бьет посуду и вилки портит.С кухни раздался звук еще одной разбитой тарелки.- Сейчас я с ним разберусь, – сказал Ван Хельсинг, доставая арбалет.- Подожди, – притормозила Архипа Kinigos, – пусть он мне сперва посуду домоет.Они прошли на кухню, и демон под прицелом арбалета домыл последнюю тарелку.- Может не будете меня уничтожать? – спросил демон.- Хорошо, отправлю тебя обратно, – ответил Arhip и начертил на полу пентаграмму, – становись в центр.- А может он нам за пивом сходит? – спросила Kinigos.- Да я не знаю, хватит ли у меня денег, – демон вывалил на стол горсть золотых монет.- Вот тебе деньги, – Kinigos дала ему пятитысячную купюру, – бери на все. Только сдачу верни.Демон умчался в магазин. Вернулся через полчаса с пивом.- Чего так долго? – недовольно спросил Ван Хельсинг, поигрывая арбалетом.- Очередь большая была.Arhip достал бутылку и стал разливать пиво по кружкам.- Становись в центр пентаграммы, – сказал он, продолжая разливать пиво.Демон встал в центр пентаграммы. Архип прочитал заклинание, и демон исчез, оставив после себя запах сероводорода.- Вот навонял, – открыла окно Kinigos- Ну что бы ему в Аду горелось, – чокнулся с ней кружкой Arhip и сделал большой глоток.

Ключевые слова: Демон холодильник посуда авторская история

Другие, подобные истории: