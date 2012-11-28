Ван Хельсинг и Демон

Ван Хельсинг и ДемонKinigos сидела на кухне и курила, закинув ноги на стол.
Ей было скучно.
«А не вызвать ли мне Ван Хельсинга?» - подумалось в ее мозгах.
«Но вот ведь повод нужен, а то опять штраф за ложный вызов впаяют» - снова подумала она.
Тут она увидела, как какой-то мохнатый клубок пересек по диагонали кухню и скрылся под холодильником.
Kinigos приподняла холодильник и посмотрела снизу. Там никого не было.
«Это домовой, однозначно», - решила Kinigos, схватила телефон, набрала нужный номер и дождалась ответа оператора.
- У меня тут Домовой! Срочно пришлите мне Ван Хельсинга!
- Простите, домовые не считаются нечистью, поэтому ваш вызов отклонен, – ответила оператор.
Kinigos выглянула в окно.
- А еще у меня тут инопланетяне с квадратными зелеными рюкзаками! О! Еще и с желтыми есть. Наверно с разных планет.
- Простите, Ван Хельсинги выезжают только для борьбы с нечистью. Инопланетяне таковыми не являются.
- А еще. Еще… Еще у меня демон тут!
- Как выглядит демон?
- Не успела рассмотреть – сразу спряталась.
- Ваш вызов принят. Ждите Ван Хельсинга, – ответила оператор.
А Kinigos кинулась к компьютеру и стала искать в сети как вызывать демонов.
Найдя нужный сайт, она распечатала на принтере инструкцию по вызову демонов, вышла в коридор и нарисовала на полу пентаграмму мелком от тараканов.
Затем по бумаге зачитала нужное заклинание.
В пентаграмме полыхнуло, и появился демон. С красной кожей, метрового роста, зато с огромными лапищами с не менее огромными когтями и с небольшими рожками.
- Ты кто? – спросила Kinigos, гладя на него сверху вниз.
- Я Втухлугрдымыш, – ответил демон и тут же хлопнул себя лапой по губам. – Я совсем молодой демон, как я мог забыть, что тот, кто знает мое имя, может мной командовать?
- Так, Втухлугрдымыш, иди на кухню, будешь мне посуду мыть, – распорядилась Kinigos, стирая ногой пентаграмму.
Демон поплелся на кухню.
Прошло некоторое время.
- Хозяйка, а может отпустишь меня обратно? А то холодно тут у вас, – спросил жалобно демон, отмывая очередную тарелку.
- Сейчас Ван Хельсинг прибудет, он и разберется, что с тобой делать.
Демон с перепугу выронил из лап тарелку, и она разбилась.
- Ты чего мне посуду бьешь? – возмутилась Kinigos и ткнула демона в бок вилкой. Вилка погнулась.
Тут раздался звонок в дверь.
- Вот и Ван Хельсинг приехал!
Демон разбил еще одну тарелку.
Kinigos погнула о демона еще одну вилку и пошла открывать дверь.
- Я Arhip. В смысле Ван Хельсинг. Где Демон?
- Там на кухне. Бьет посуду и вилки портит.
С кухни раздался звук еще одной разбитой тарелки.
- Сейчас я с ним разберусь, – сказал Ван Хельсинг, доставая арбалет.
- Подожди, – притормозила Архипа Kinigos, – пусть он мне сперва посуду домоет.
Они прошли на кухню, и демон под прицелом арбалета домыл последнюю тарелку.
- Может не будете меня уничтожать? – спросил демон.
- Хорошо, отправлю тебя обратно, – ответил Arhip и начертил на полу пентаграмму, – становись в центр.
- А может он нам за пивом сходит? – спросила Kinigos.
- Да я не знаю, хватит ли у меня денег, – демон вывалил на стол горсть золотых монет.
- Вот тебе деньги, – Kinigos дала ему пятитысячную купюру, – бери на все. Только сдачу верни.
Демон умчался в магазин. Вернулся через полчаса с пивом.
- Чего так долго? – недовольно спросил Ван Хельсинг, поигрывая арбалетом.
- Очередь большая была.
Arhip достал бутылку и стал разливать пиво по кружкам.
- Становись в центр пентаграммы, – сказал он, продолжая разливать пиво.
Демон встал в центр пентаграммы. Архип прочитал заклинание, и демон исчез, оставив после себя запах сероводорода.
- Вот навонял, – открыла окно Kinigos
- Ну что бы ему в Аду горелось, – чокнулся с ней кружкой Arhip и сделал большой глоток.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:56
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 13:56 by ArhipПросмотров: 105Комментарии: 2
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