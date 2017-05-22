Домовой душил моих родителей

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 388 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 07:23 by

Перед войной 1941 года мои родители жили возле аэропорта города Свободный, Амурской области. Отец работал плотником в бригаде. Он получил пустующую квартиру. Эта квартира постоянно была нежилой: каждая, поселившаяся в ней семья, пожив некоторое время, съезжала. И нам местные жители сказали, что квартира нехорошая, а почему, не объяснили.Семья состояла из трёх человек: моего отца, матери и деда. Меня тогда ещё не было на свете. Пишу по рассказу моей мамы.Первое время, может быть неделю или две, жили нормально. Ничего странного не происходило. Но потом началось что-то невообразимое. Мама стала ощущать, что из-под кровати от стены потихоньку просовывается мягкая «мохнатая» рука. Эта рука подбирается к ее шее и начинает маму душить! Сначала потихоньку, потом всё сильнее сжимает ей горло.Мама стала просыпаться в панике, объятая страхом. Так стало повторяться каждую ночь. Способы удушения этой неизвестной сущностью были разные. Иногда этот душитель начинал наваливаться с ног, давил на всё тело, опять же, постепенно приближаясь к шее. Приблизившись, сдавливал горло. Маме не хватало воздуха для дыхания, но ей удавалось проснуться.Мой отец и дед видели, как она вскакивает среди ночи с постели. Она им рассказывала каждый раз про случившееся с ней во сне. Дед, не веривший в домовых, сразу же со знанием дела объяснял, что это происходит обыкновенный застой крови в теле спящего от неудобной позы, и ему начинает сниться такой кошмар. Он приводил маме свой аргумент: «Нас же вот не душит никто», имея в виду себя и моего отца. Как мог, успокаивал её и говорил, что это явление пройдёт. Но потом этот неизвестный, предполагаемый домовой, взялся и за деда... Стал его тоже душить по ночам. Дед притих, сразу перестал объяснять свои «научные» теории о случившимся.Пришла очередь и отца. В иную ночь стало доходить до того, что такие попытки душения испытывали за ночь двое, а иногда и все трое. Сообразили, почему эта квартира пустовала. Стали серьёзно думать о том, чтоб съехать с этой квартиры. Но куда?Маме посоветовали, чтоб домовой не душил, надо днём, когда нет никого дома, открыть подпол, поругать его покрепче матом и сказать таким способом, чтоб он отстал и оставил их в покое. Мама так и сделала, и он перестал совершать свои действия. Несколько ночей все спали спокойно. Зато потом он набросился пуще прежнего, стал душить по два раза за ночь. Мама даже раскаялась, что материлась на него.В доме было две квартиры с разными ходами и общая кухня. В соседней квартире жила семья Мажаровых, муж с женой. У них была корова. По случаю того, что этой корове предстояло скоро отелиться, и, чтоб будущий телёнок не замёрз в сарае, они, с разрешения моих родителей, свою корову приводили в этот декретный период на кухню. Соседка Мажарова была за это очень благодарна моим родителям. И зная, что они решили уехать с этой неблагополучной квартиры, сказала моей маме загадочную фразу: «Не уезжайте, он вас больше душить не будет».Но строительную организацию, в которой работал отец, расформировали. Он стал искать новое место работы и нашёл его на окраине города в воинской части. Они переехали в барак. Мы с Мажаровыми дружили всё время, пока жили на Дальнем Востоке, до ноября 1949 года.Автор - Виктор К.

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