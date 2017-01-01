Квартира №103

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 04:58

RoSoEro Просмотров: 168 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 04:58 by

В 2000-м году произошла со мной и моей семьей одна жуткая история. Мне тогда было десять лет. Родители купили четырехкомнатную квартиру. Мы перед этим жили у бабушки, а иметь свою жилплощадь всегда хотелось. И когда родители увидели объявление о продаже этой квартиры, они сразу загорелись этой идеей.Квартира была просто огромная, мы все были так рады, что ее продали нам, что даже не смотрели на цену, которая по сравнению (как оказалось потом) с другими квартирами в этом доме была чуть ли не в два раза меньше.И вот настал день заселения. Мы поднимаемся на девятый этаж, перед нами черная дверь с номером 103. И вот мы переступаем порог уже нашей квартиры, а с этих самых пор я больше никогда не забуду этого времени.Мне десять лет, у меня личная комната, я безумно рад. Начали появляться новые друзья после переезда, как у меня, так и у родителей. Но вот как-то с жильцами дома все не ладилось. На нас вечно были жалобы. То громыхает кто-то по полу (якобы в нашей квартире), то крики всю ночь раздаются, причем такие, что стынет кровь. К нам даже пару раз милиция приезжала. Но суть в том, что пока мы жили в этой самой квартире, ничего такого не было, по крайней мере, мы этого не слышали.Прошел приблизительно месяц. Мама с отцом очень часто ссорились. Он приходил домой, орал без причины. У них у обоих сдавали нервы, у матери из-за отца, а у него просто без причины.С приходом лета мы заметили, что как бы мы ни открывали окна, пытаясь внести в квартиру больше света, в квартире все так же было мрачно и сыро. Несмотря даже на то, что солнце светило прямо нам в окно, по непонятной причине свет просто не проходил сквозь стекла. Мама даже несколько раз пыталась их вымыть, но результат был тот же.Однажды, когда отец должен был прийти посреди ночи, началась гроза, я смотрел телевизор. Почувствовал, как сзади рядом со мной села мама, обняла меня, так мы и заснули. Позже я через сон услышал, как открылась входная дверь. "Отец", - подумал я.Сняв обувь, он зашел в гостиную, лег, обняв нас. Я успокоился и начал засыпать, а мама наоборот чуток вздрогнула, и в этот самый момент в коридоре опять раздался звук открывающейся двери.- Это я! - раздался голос отца в прихожей.Меня охватил безмерный ужас. В прихожей зажегся свет, в дверном проеме показался отец. Свет из прихожей слепил мне глаза.- А где мама? - спросил он.Я оглянулся назад. Но ни того, кто пришел, как оказалось, перед отцом, не было. Матери, которая обнимала меня, тоже не было. Меня просто начало дергать, слезы наворачивались на глаза. Отец зашел в гостиную, включил свет, обнял меня. Я ему клялся, что мать была рядом со мной буквально минуту назад.Вдруг из соседней комнаты вышла моя мама.- А зачем ты оделся? – спросила она. - Возвращайся в постель, а ты иди спать тоже, - сказала она мне.Когда я все рассказал, мать подтвердила мои слова, мол, отец пришел раньше.Через пару дней мы съехали оттуда. Квартиру так никто и не купил. Мы даже ставили цену ниже, чем ту, что заплатили, но тщетно. Но как недавно оказалось, дом подлежал сносу. Мы получили компенсацию за эту квартиру, которую покинули двенадцать лет назад. В обломках снесенного здания нашли несколько человеческих останков, хотя после эвакуации дом несколько раз проверяли.

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