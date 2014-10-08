Из леса

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:46

Евгения Ус Просмотров: 163 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 09:46 by

Ночью у нас в доме вырубили свет. Я сидел за ноутбуком, когда в моей комнате вдруг погасла лампочка и на экране компьютера стало видно, что он не заряжается.Я встал со стула, подошёл к окну. Темнота кромешная. Улица у нас длинная, но всего несколько жилых домов в округе. А напротив густой лес. Живу за городом. Тут тишина. Я суету не люблю. Люблю когда всё спокойно. Соседи по дому у меня тоже спокойные. Молодая семейная пара с ребёнком шести лет и пара пожилая, муж и жена. Живём мы все в коттедже, который, собственно, и принадлежит последним. В доме два этажа, четыре спальни, большая гостиная, кабинет и кухня немалых размеров.У стариков не было детей. А для двоих было слишком много места. Продавать дом они не хотели, вот и стали сдавать другим людям комнаты. И приборку не одной Инессе Михайловне, так звали старушку, делать и поговорить вечерами есть с кем.Других соседей я не знал. Дома стояли далеко друг от друга. Мы не интересовались жизнью, живущих там людей.Но вот лес меня иногда пугал. Бывало поднимется ветер за окном, пыль закружит, и кажется, что кто-то из леса кричит, воет, зовёт, о помощи просит. Жутко становилось тогда. Потом всё снова было спокойно и мне так же.Недавно я спросил у своих стариков после очередного такого воя, что это могут быть за голоса. Они переглянулись. Замялись. Я стал настаивать. Уговаривать даже. Интересно мне было. Соседи мои тоже присутствовали при том разговоре. Только сын их уже спал и не слышал наши речи.- Ну же, расскажите, что там в лесу?- Расскажем, уедите отсюда, - переживал дед.- Потеряем жильцов, - вздыхала бабка.- Чушь, - махнул я рукой. – Что я трус какой или суеверный дурачок!Соседи вторили мне. Им тоже стало любопытно, что же там такого страшного в лесу, раз дед и бабка переживают о потери своих жильцов.Те ещё недолго отнекивались, но всё же рассказали, что к чему.Я как заворожённый смотрел в темноту леса. Послышался вой, стоны, плач и шорохи из непроглядной чащи.В мою комнату громко постучали.- Кто там?- Сань, это Олег, нужна помощь.Голос моего соседа был взволнованный, испуганный, я бы даже сказал.Снова загорелся свет. Я глянул вниз и увидел на пороге дома Алину, жену Олега, укутанную в тёплую шаль. Она сбежала по ступенькам и стояла, озираясь по сторонам. В руке у неё был фонарик.Свет погас.- А что случилось? – Спросил я Олега, наблюдая за прыгающим туда-сюда светом фонаря.- Антошка пропал. Нигде не можем его найти. Помоги.Очень жалобно звучал его голос.Мне бы переживать за соседей, помочь им, но… Я не уверен, что это сейчас Олег стоит за дверью моей комнаты. Так же как я не уверен, что это Алина бегает по улице с фонарём в поисках сына. Я слышал вой перед приходом соседа, так что это может быть совсем иное. Оно просит о помощи, ты открываешь дверь и оно утаскивает тебя с собой. И больше тебя никогда не найдут. Даже если и будут искать.Они приходят из темноты. Из леса. Это их территория. Они притворяются твоим знакомым, родственником или другом. Их задача выманить тебя из дома. Для этого применяются разные способы и действия. Я не знаю смогу ли справится.Если бы я не знал о них, то ни один из них не пришёл бы ко мне. Они забирают только тех, кто о них осведомлён. А как раз я и настоял, чтобы мои домовладельцы рассказали о них. Этим я подверг опасности не только себя, но и моих соседей.В тот вечер, два дня назад, я, как уже говорил, упросил пожилую пару поведать нам о вое в лесу.- Ну что ж. Слушайте, - сказал дед Алексей. - Наш лес стар. Много чего в нём происходило. И я не только о пожарах говорю. Мы живём здесь уже давно. Но мы уже стары…старики никому не нужны.Дед помолчал немного будто раздумывая над своими словами, и продолжил:- Раньше в этом лесу ведьмы устраивали свои сходки. Шабаши. А ещё ходили слухи, что там сатанисты проводили свои кровавые обряды. Приносили детей в жертву дьяволу. Пропал как-то ребёнок из соседнего дома. Искали его долго, но так и не нашли. Поговаривали, что его украли и утащили в лес для обряда. Много шуму было тогда. Мать и отец с ума сходили от горя. Не знаю правда это или нет, но оба позже пропали в этом лесу. Лес обыскивали, но ничего не нашли. Никаких останков, ни следов, ничего. Постепенно дело замялось. Обросло байками. Одни говорили это не сатанисты украли мальчика, а сам отец его убил и закопал в лесу. Потом и с женой покончил, задушил, и на себя руки наложил. Почему, никто не знал. Другие болтали, что это мать увела ребёнка в лес и оставила там. Называли её сумасшедшей. Что произошло на самом деле, ни одна душа не ведает.А через какое-то время люди стали пропадать. Перед исчезновением всегда слышали вой и плач. Доносились они из леса. Плач был будто то детский, то женский. А вой жуткий, жалобный. Люди боялись ходить в лес, боялись того, что там обитает. Лет пять назад пропала женщина. Прямо из собственного дома пропала. Молодая была, жила с мужем. Тот на работе был в ночь. А она одна была дома. И просто исчезла. Полиция была, нашли будто следы волочения от спальни до входной двери и дальше. Они терялись где-то в стороне леса.Раньше здесь жили больше людей, но постепенно из страха разъехались все. Одни старики и остались.Существа, живущие в лесу, могут прийти к тебе, притворяясь кем-то другим, например, твоим знакомым. Ни в коем случае нельзя открывать им дверь.- Теперь вы знаете о них, а значит, они знают о вас, - пробормотала Инесса Михайловна. – Не открывайте им дверь, утащат.- Почему вы не уезжаете, не страшно, что за вами существа придут? – Усмехнулся я. Конечно, я во всю рассказанную чепуху не поверил, как и мои соседи.Дед как-то странно посмотрел на меня и покачал головой.- Это наш дом, - сказала Инесса Михайловна. – Мы не хотим его оставлять.Мне это было ясно. Дом тут хорош и место комфортное. Спокойное, без суеты городской. А сплетни и байки меня не пугают.Мы поседели ещё немного и стали расходиться по своим комнатам.Моя спальня и спальня соседей были на втором этаже, поэтому поднимались мы все вместе. А наши дед с бабкой жили на первом этаже.- Чудные они, правда? – Улыбнулась Алина нам с Олегом и покрутила пальцем у виска.Мы согласно кивнули. Посмеялись. Я пожелал им спокойной ночи и сам отправился спать.Ночью меня разбудили какие-то неясные звуки. Я прислушался в темноте. Это был женский плач. Раздавался откуда-то с улицы. Я сначала подумал, что мне это приснилось, но плач становился громче, а затем перерос в жутчайший вой.Я выбрался из постели и посмотрел в окно. Темень хоть глаз выколи. Услышал шум за дверью. А вой внезапно стих.В мою дверь постучали.- Кто там? – Спросил я, волнуясь.- Саш, ты Олега не видел? Я проснулась, а его нет. И этот ужасный вой на улице. Мне так страшно.- Я не видел Олега. Сам только что проснулся.- Куда же он мог деться?- Может в спальне у Антоши?- Нет, я была там. Сын спит.Неужели не проснулся от страшного воя? Это было странно.- Открой мне, пожалуйста, - попросила Алина. – Можно я посижу у тебя пока Олег не вернётся?Мне эта просьба показалась не очень нормальной.- Лучше посиди с сыном, - ответил я сквозь дверь.- Говорю же, с ним всё хорошо, - раздражённо отозвалась моя соседка. – А мне страшно. Открой, Сань!Слишком она настойчива. Это насторожило меня. Я не очень хорошо знал Алину, но уверен она не стала бы напрашиваться в мою комнату.Я подумал о рассказе стариков и меня прошиб холодный пот. А что если там, за дверью не Алина? Что если это одно из тех существ, что живут в лесу? Оно пришло за мной! Я определённо не открою дверь.- Саш, Саш, - жалобным голосом звало меня то, что находилось за моей дверью. Я услышал как что-то царапает мою дверь.- Уходи! – Крикнул я. – Пошла прочь! Я тебе не открою.Я отошёл от двери и сел на кровать. За дверью всё стихло. В доме не было ни звука. На улице тоже тишина.Я успокоился постепенно. Лёг на кровать и незаметно для себя уснул.Утром я проснулся с ужасной головной болью. Произошедшее ночью действительно казалось сном. Но так ли это? Я не был уверен.Я оделся, умылся и спустился на кухню. Алина готовила завтрак.- Привет, - поздоровался.- Привет, - она вздрогнула почему-то.Я сел за стол. Наблюдал за ней.- Нашла вчера Олега?- Что?Она избегала смотреть мне в глаза. Руки её дрожали. Неужели и правда вчера к моей двери приходила Алина? А теперь ей стыдно за своё поведение и она боится посмотреть на меня.- Ты искала вчера мужа?- Нет, Олег был со мной, - она поджала губы. – А вот ты!Алина, наконец, подняла на меня взгляд. Прищурилась.- Зачем ты приходил к нашей спальне вчера?Мои брови взлетели вверх.- О чём ты болтаешь?!- Ты пришёл вчера и долбил нам в дверь кулаками. Хотел, чтобы мы впустили тебя. Только зачем я не понимаю. Напился что ли? Не давал нам спать! Сына разбудил! Он испугался твоих криков и половину ночи не спал.Я смотрел на Алину как дурачок. Совершенно был сбит с толку.- Я не приходил к вашей комнате ночью, Алин.- Чушь!- Я правду говорю!Я вскочил со стула, стал ходить туда сюда.- Приходил!- Нет!Мы долго спорили. К нам присоединился и Олег. Мы не понимали, как такое возможно. Я сделал предположение, что старики были правы. Олег только засмеялся. Алина недоверчиво смотрела на меня.- Думаешь чудища из леса к нам приходили, чтобы утащить в своё логово?- Если это так, они придут снова, - кивнул я. – И я не пил вчера. Мы разошлись и я лёг спать.Я встал со стула и направился к себе.- Лишь бы Антоше ничего не грозило, - услышал я голос Алины.- Он не знает про этих чудовищ, - ответил ей муж.Значит, они всё-таки верят!Ночь прошла спокойно, лишь раз я слышал поскрипывания половиц в коридоре и тихий скрежет по оконному стеклу. Я накрылся одеялом с головой. Уснул.Весь день я пролежал в кровати, мучаясь с головной болью. Не хотел никого видеть и слышать.А сегодня вечером снова услышал плач, потом вой. А затем выключили свет. Постучался Олег. Но я боюсь открыть дверь.- Сань, ты поможешь сына искать?Он снова стучит в дверь.- Это правда ты, Олег?- Конечно я! Я боюсь, что эти существа забрали Антошку!- Этого не может быть! Старики сказали, что существа забирают только тех, кто о них знает.- Он знал о них, - сокрушается мой сосед.- Подслушал нас тогда.Чего? Я думал Антоха спит!- Он признался мне и Алине сегодня. Сказал, что к нему приходила какая-то тётя. Просила его выйти к ней. Но он не стал, так как голос был незнакомый. Я думаю он убежал через окно и по трубе. Она снова пришла и он открыл ей.Это уже не смешно. Олег явно не шутил. Беда могла случиться.Я резко открываю ему дверь.- Поможешь его найти? – С надеждой глядел он на меня.- Фонарик захвачу.Я кинулся к тумбочке, схватил небольшой фонарик из ящика, накинул наскоро куртку и мы вместе выбежали из комнаты.Во всём доме было темно. Ещё бы, ночь на дворе. Наши старики должно быть спят. На первом этаже тихо.Мы вышли из дома. Стали звать Антошку. Алины нигде не было видно.- Смотри! – Крикнул мне Олег. – Тут следы.Я перешёл узкую дорогу и подошёл к соседу.- Они ведут в лес.- Должно быть малыш сильно испугался. Идём.Я помедлил. Лес меня пугал.- Ты уверен?- Там мой сын. Если ты настолько боишься...Он назвал меня трусом?!- Пошли, - сказал я.Мы направились в сторону леса. Чем дальше мы шли, глубже погружаясь в чащу, тем сильнее дул ветер и холоднее становился воздух. Мне было жутко. Под моими ногами хрустели сломанные ветки.- Мы уже долго идём. Вряд ли он здесь, - сказал я, поёжившись от холода.Я запнулся обо что-то. Выругался. Мне показалось, что я один в этом густом лесу.- Олег, ты чего молчишь?Я обернулся в ту сторону, где шёл мой сосед. Посветил фонариком, но там было пусто. Только высокие чёрные деревья.- Олег!Я шарил фонариком по сторонам. Олега не было. Тогда я посветил себе под ноги. Я помнил, что запнулся обо что-то.Я обомлел. Застыл, как в фильме ужасов, когда и хочешь, но от страха даже пальцем шевельнуть не можешь, не то, чтобы побежать.Фонарик мой высветил сначала руку, а потом всё тело. Мёртвое тело Алины. Её платье было разодрано, а ноги оголены. Обуви на ногах не было. Глаза широко открыты (это было самое страшное в её облике) будто она чего-то очень сильно испугалась прежде чем умерла. Я не увидел никаких ран на её теле, кроме синей борозды на шее. Её задушили.Справа от меня что-то шевельнулось в кустах. Я резко повернулся и осветил фонариком то место. Кто-то был в зарослях. Или что-то...Я пришёл в себя, когда вдруг кусты раздвинулись и промелькнуло что-то. Я не понял что это было и разбираться не хотел. Бежал, сломя голову назад. Из леса. Лишь бы выбраться и больше никогда сюда не заходить. Уехать подальше из этого глухого места.Когда я добежал до дома, то увидел Олега. Он растерянно озирался кругом, стоя на лестнице.- Антошка пропал и Алина, - проговорил он, хватаясь за голову.- Я знаю.Как мне сказать ему, что я видел тело его жены? Как сказать, что его жена умерла, убита?- Знаешь? Откуда?Он вскинул голову и вытаращился на меня.- Я видел твою жену в лесу.- Я должен их найти, - он сбежал по лестнице и что есть силы понёсся в сторону леса.- Подожди! Олег! Остановись!Я кричал ему вдогонку, но он, казалось, и не слышал меня. Через минуту он скрылся за широкими стволами чёрных деревьев. Я постоял ещё несколько минут. Потом услышал громкий крик ужаса и боли, а после всё стихло.Мурашки побежали по моей спине. Мне было страшно, что существа из леса доберутся и до меня. Эти мертвецы уже много лет охотятся на людей. Я не хотел стать очередной их жертвой.Быстро поднялся в дом, потом к себе в спальню. Я скидывал вещи в сумку как попало. Плевать было, что они помнутся. Лишь бы уехать отсюда скорее. Забыть это проклятое место, этот проклятый лес. Сколько же тел погребено в нём?! Я был уверен, что немало.Собрав всё самое необходимое, я схватил ключи от своей машины и вышел из комнаты. Спустился на первый этаж.- Куда это ты?Прошелестел голос Инессы Михайловны у моего ухо. Я отпрянул от неё. Она странно выглядела. Будто была напугана. Ещё бы с такой чертовщиной, как не напугаться. Она протянула ко мне руки.- Я уезжаю отсюда, - сказал я и хотел выйти из дома, но старуха схватила меня своей худой рукой за край куртки, потянула на себя.- Нельзя уходить, - не своим голосом прошипела она. – Ты теперь принадлежишь им.Она мотнула головой в сторону. Я проследил за её взглядом. Вздрогнул. За окном стояли люди. Женщина и ребёнок. Они прислонили лица к стеклу, облизывались, глядя на меня.- Ты просто не можешь уйти.Я резко дёрнул руку и оттолкнул старуху.- Отвали! Они забрали Олега, Антошу и Алину.- Ты им тоже нужен. Они очень голодны и твоя плоть не будет для них лишней.- Почему они не забирают вас?- Мы стары, старики никому не нужны. Старое мясо им невкусно.Из спальни вышел дед Алексей. Он молча прошёл мимо, будто меня и вовсе нет. Протянул руку и открыл дверь. Чёрт! Он решил впустить этих монстров!Я развернулся и побежал вверх по лестнице. Перескакивал через ступеньку. Наконец, добрался до спальни, которую занимал. Закрыл за собой дверь. Подбежал к окну, распахнул его. К чёрту вещи! Я сбросил сумку с плеча и перелез через окно. Дверь царапали с другой стороны.- Пусти меня, Саш, это Алина, - пролепетали из-за двери. Я даже слушать не стал, что она ещё лопочет. Алина мертва, а уговорам монстров я не поддамся.Как можно тише старался пробраться до сливной трубы, а оттуда бесшумно спрыгнул на траву. Я опрометью бросился к своей машине. Руки тряслись поэтому попал ключом только раза с третьего. Быстро сел в машину.- Он здесь!Услышал крик и педаль в пол. Я уносился прочь от проклятого леса и его обитателей.Думал о том, что довольно легко отделался в отличие от Олега, его жены и сына. В тайне я радовался, что не я стал добычей мертвецов. Малодушно, знаю. Но я ничего не мог сделать. Не мог им помочь.А старики только и рады поставлять пищу своим лесным соседям. Может у них развлечение такое? И ведь ещё предупреждали, чтобы мы двери не открывали. Просто играли с нами. Что ж для меня игра окончилась. Рад, что уехал оттуда и остался жив.Я свернул на главную дорогу. Добавил газу.Взгляд упал в зеркало на заднее сиденье. Моё лицо побелело мгновенно. Там сидело существо из леса. Это был ребёнок. Я сдержал крик ужаса. Его руки сомкнулись на моей шее и машина наполнилась звуками клацающих зубов, разрывающих плоть.

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