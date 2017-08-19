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Учебник основ мистики / Теория существ, духов и демонов

Домовой дома. Существование и признаки

Считается, что домовой есть в каждом жилом доме. Если в вашем доме прожило несколько поколений семьи, вы можете не сомневаться в его присутствии. Скорее всего, он был знаком еще с вашими бабушкой и дедушкой, помогал им вести быт и жить в гармонии. Люди с развитой энергетикой хорошо чувствуют присутствие домовых. Домовые обычно сами приходят в новые дома и квартиры, а также их можно позвать или забрать с собой со старого места жительства. Последний вариант сложный, так как домовенки получают “прописку” к жилью. Если уезжают в новый дом из родной квартиры, где живут родители, то домового с собой не берут. Существует несколько видов духов, которые живут в домах вместе с людьми. Сосед может быть, как домовым духом, который оберегает место и людей, с которыми живет, так и злым, беспокойным полтергейстом. Отличить злую сущность от доброй не слишком сложно. Многих интересует, живут ли домовые и другие духи в многоэтажных домах, а особенно на высоких этажах? На самом деле они обитают не только в частных домах, но и во всех существующих типах домов и квартир, где живут люди.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:06
Вчера, 19:03 by LemonchikПросмотров: 69Комментарии: 1
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Ключевые слова: Появление домового признаки сущестование авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:05
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