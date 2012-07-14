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Истории из жизни

Домовой. Продолжение

Уже писала о том, что дома у молодого человека обитает некая сущность, которую принято называть домовым. Хочется поделиться некоторыми событиями, которые произошли буквально недавно. Раньше этот невидимый житель дома очень сильно напрягал, да что там напрягал... первый раз, когда реально обозначил свое присутствие, испугал так, что мои представления о нереальности этих "сказок" растворились без следа. Сейчас для меня его присутствие в конкретном доме это неопровержимый факт, к тому же этот "факт" не дает о себе забыть разными проделками.

Сейчас привыкла - отношусь спокойно. Поняла одну вещь, если приходишь в дом с добром, с чистыми помыслами, то ничего плохого не случится. Наблюдала ситуацию, когда соседка ругаться пришла, сначала орала в коридоре, а потом решила переступить порог, споткнувшись, треснулась о дверь так, что забыла из-за чего скандалить приходила.

Еще домовенок уж очень не любит, когда домашние ссорятся. Уж не помню, что мы тогда не поделили, но после ссоры собралась я уйти. Уйти так и не получилось, т.к ботинки были связаны друг с другом шнурками на столько узлов, что распутывать их пришлось бы полночи. Помирились, короче говоря.

Ну и о приятных сюрпризах. На днях отпала пуговица с пальто, положила в карман, пришить все руки не доходили. Ночью слышали какую-то возню и пыхтение в стороне комода. Утром обнаружили опрокинутую коробку с нитками и пришитую пуговицу. За что маленький трудяга был награжден вкусным зефиром и молоком.

Всем добра и заботливых домовых.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:46
Сегодня, 13:46 by Юлия РысьПросмотров: 62Комментарии: 3
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Ключевые слова: Домовой добро дом авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 13:49
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Не верю людям, у которых мистика каждодневная... Да, такое случается, но очень и очень редко! Выдумывайте сколько влезет, конечно, это ваше полное право, но...

Утром обнаружили опрокинутую коробку с нитками и пришитую пуговицу.


Вам не кажется, что это уже перебор? Ладно там шаги, скрипы и тд... Но, ёмаё, пришил пуговицу... smirk

Очевидная же выдумка, разве нет?
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Talisha
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А я верю! В деревнях раньше домовые вовсю по хозяйству помогали и физически. А сейчас пуговицу пришил - не верят! Это же здорово, что он такой сильный и добрый. Со шнурками улыбнуло:)))
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:34
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Комментариев: 4 206
Я тоже в пуговку не поверю. Про отел предупредить — это всегда пожалуйста, но настолько явно нигде и ни у кого не встречалось.
Ах да! Что-то было. Попить налил в стакан здесь у кого-то)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
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