Русалка 2. Синяя борода. Ритуал

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Владимир Коун Просмотров: 113 Комментарии: 2 +4 Вчера, 15:04 by

«… Она бежала очень быстро. Сминая влажную траву, и упорно прорываясь сквозь стену тесно растущих деревьев. Смело протискиваясь между искривленных временем, стволов и перепрыгивая оголённые корни, то и дело возникающие на пути. Бежала на грани возможностей. Не обращая внимания на вездесущие ветви, словно жуткие, тонкие пальцы, лезущие прямо в лицо. Не замечая острых, как бритва, листьев, в кровь терзающих босые ноги. Что те, оставляя на иссиня-бледной коже свежие порезы или тёмные пятна кровоподтёка, каждый раз причиняли нестерпимую боль. Стиснув зубы, превозмогая усталость и не оглядываясь, она настойчиво двигалась вперед.Она была измотана. Задыхалась. Сердце билось с бешеной скоростью, гулко отдаваясь в висках и рискуя взорваться прямо в груди. Во рту давно пересохло, а в глазах двоилось. Уставшие ноги несли машинально, всё чаще спотыкаясь и оступаясь, чудом сохраняя вертикальное положение.Мозг вопил. Умолял. Требовал дать измученному телу передохнуть. Отдышаться. Хотя бы на время расслабить, каменные от напряжения, мышцы. Но она не слушала. Не хотела слушать. Отказывалась. Страх перед тем, кто следовал по пятам, был в разы сильнее банальной усталости. Настолько мощным, что даже острую боль делал тупой. Почти незаметной.Страх уверенно держался рядом. Дышал в спину. Хрипел, и клацал зубами. Рычал, наводя дикий ужас. Она чувствовала его каждым участком израненного тела. Как, гонимый остервенелым желанием впиться острыми клыками в податливую плоть, он мечтал настигнуть и повалить на землю долгожданную добычу. Свой заслуженный трофей. А после, впиться в неё зубами и рвать на части, вздрагивающее в предсмертной агонии, тело. Обильно обливаясь горячей кровью, наслаждаясь собственным превосходством…Неожиданно впереди, на расстоянии пары сотен метров, мелькнул луч света. Погас на секунду, скрывшись за деревьями… И вот снова! Резко вспыхнул, завис на одном месте, ярко освещая доступное пространство перед собой.Неужели у проклятого леса всё-таки есть границы? Неужели там, совсем рядом, дорога и случайный автомобиль, невероятным образом оказавшийся в богом забытом месте? Но кто в таком случае его водитель? Кто это человек, рискнувший сделать остановку посреди ночного леса? Друг или враг?Сверкнув крохотной частицей, где-то в сознании вспыхнула искра надежды. Надежды на спасение. А затем, разгоревшись ярким пламенем, она накрыла осторожность плотным покрывалом непоколебимой веры, и серьёзно прибавила сил. Наплевав на дикую усталость, девушка из последних сил бросилась бежать в том направлении.В свою очередь, не желая упускать беззащитную жертву, стена из деревьев и колючего кустарника сплотилась ещё сильнее. Остервенело цепляясь за одежду, они принялись рвать ткань в клочья, царапать кожу, пучками выдирать волосы на голове. Нещадно били по рукам и ногам. Толстые корни или поваленные стволы, то и дело возникали из ниоткуда, непрерывно строя преграды и препятствия, преодолевать которые становилось всё труднее…Внезапно её страдания прекратились.Да так неожиданно, что по инерции ноги успели сделать шаг в пустоту. А после, лишившись опоры и подчиняясь силе притяжения, увлекли за собой остальное тело.Несчастная только и успела, что испуганно всплеснуть руками и вскрикнуть, прежде чем кубарем полететь вниз. Кувыркаясь и больно ударяясь о притаившиеся под землёй камни. Вдоль склона, спускающегося к отражающей свет фар полосе асфальтового покрытия. Стиснув до треска зубы, бедняжка закрыла лицо руками и молилась лишь об одном. Чтобы раньше времени не потерять сознание. Только не здесь. Не сейчас!Когда измученное тело, наконец, прекратило неконтролируемое вращение и неподвижно застыло, на нём не осталось живого места. Любое мало-мальски осознанное движение отдавалось острой болью. Да такой сильной, что девушка едва не отключилась, впервые ощутив её. И лишь гул мерно работающего двигателя, слабо доносившийся сквозь пелену спасительного забытья, помог удержаться в сознании.Сконцентрировав внимание на единственном шансе, которого, промедлив, она могла лишиться, беглянка через силу приоткрыла глаза. Точнее разлепить удалось только один. Левый. Да и тот раскрылся лишь наполовину. А вот веки правого вообще не послушались, медленно, но довольно ощутимо набухая. Насколько было возможно, девушка повернула голову. Сначала в одну сторону, затем в другую. Не сразу, но поняла, что лежит возле самого основания дорожной насыпи. Откуда, немного правее, до сих пор виднелся тот самый спасительный свет автомобильных огней.Поморщившись и, сдавленно застонав, она буквально заставила себя перевернуться на живот, чтобы после приподняться на локтях. Оставалось совсем немного - взобраться наверх. И хотя преодолевать сопротивление измученного организма было непросто, но сдаваться она не собиралась. Ни за что! В тот момент она твёрдо решила, что осуществит задуманное в любом случае! Даже если придётся ползти, насильно перемещая непослушное тело. Будет глотать землю, сдирать кожу на руках. Всё, что потребуется для достижения цели. А когда это случится, она закричит. Так громко, как только сможет. Чтобы её обязательно услышали, заметили и спасли!Девушка поползла.Обессиленная. Раненная. Еле живая… Метр за метром. Подтягивая себя руками и отталкиваясь ногами. Царапая некогда красивое лицо, сбивая уцелевшие остатки ногтей. Вверх по песчаной насыпи. Туда, откуда пока ещё доносился звук работающего двигателя. Туда, где ждало спасение. Туда, где закончиться её ночной кошмар…Казалось, минула вечность. Но, перепачканная в сырой земле, ладонь, наконец, коснулась холодного асфальта! Вот он - силуэт машины на противоположной стороне. Вот человек садится на водительское место. Хлопает дверью. В окно вылетает красный огонёк недокуренной сигареты. Девушка беспомощно вытягивает руку…Постойте!Не уезжайте!Умоляю…Она мечтает закричать. До хрипоты напрягая пересохшее горло. Но не может. Вместо истошного крика, сорвавшимся от изнеможения, голосом, издает только сиплый, практически обречённый вопль. Он устремляется за удаляющимся автомобилем, слишком быстро затухая на фоне взревевшего посреди ночного леса, мощного двигателя.Как же так?Слезы застилают глаза. Она не верит. Не хочет верить. Полулёжа, трясущимися руками опершись в асфальт, немигающим взглядом смотрит на красный цвет габаритов, постепенно тающих во тьме. Вот и всё. Единственный шанс растаял прямо у неё на глазах…Разрыдавшись, девушка медленно опустилась на холодный асфальт и, сжавшись в комок, закрыла лицо ладонями.Она не заметила, когда резко вспыхнули стоп сигналы. Не услышала, как истошно взвизгнули тормоза. Как следом загорелись белые огни заднего хода и, практически исчезнувший в сумраке, силуэт одинокого автомобиля, начал медленно возвращаться.В десятке метров от полулежавшей на дороге, почти потерявшей сознание девушки, он замер. Громко хлопнула водительская дверь, донеслись размеренные шаги. Бедняжка очнулась и изумлённо приподняла голову. В двух шагах стоял мужчина. Внешность незнакомца полностью скрывалась темнотой, но высокий рост и широкие плечи говорили сами за себя.В его руках вспыхнул фонарик. Ослепляющий луч света неприятно ударил в лицо и, защищаясь, девушка рефлекторно закрылась ладонью правой руки.- Прошу вас! Очень ярко…Луч нехотя ушёл в сторону. Мельком скользнул по лицу, волосам, а после и по изодранному в лохмотья, платью. Задержался на босых ногах…- Пожалуйста, мне нужна помощь, – тихо прошептала она, стыдливо натягивая перепачканную ткань на оголённые колени. – Ради всего святого, заберите, не бросайте меня здесь…Она не видела, но в тот момент незнакомец лениво повернул голову вправо и встретился взглядом с кем-то, кто сейчас притаился в чаще леса и внимательно следил за происходящим на дороге. Темнота полностью скрывала незваного гостя, но ярко горящие во тьме жёлтые глаза отчётливо выдавали враждебные намерения. Мужчина сделал еле заметное движение головой, позволяя удалиться. После чего существо не спеша развернулось и бесшумно скрылось в гуще леса.- Бросить? – девушка невольно вздрогнула, услышав знакомые нотки в мягком голосе мнимого спасителя. Её глаза расширились от ужаса, а сердце испугано замерло. На мгновенье она перестала дышать, и осторожно подобралась, надеясь не выдать себя. – Ну что ты, милая… Ни в коем случае.Мужчина приблизился и присел на корточки. Протянув руку к её лицу, он аккуратно убрал свалившиеся на глаза, растрёпанные, заляпанные грязью, пряди. После завел пальцы под подбородок и требовательно потянул вверх, вынуждая взглянуть на себя.- Ты разве забыла? Ведь я предупреждал тебя. От меня убежать невозможно. Теперь ты принадлежишь мне. И никто, слышишь? Никто не сможет изменить этого!Мужчина кровожадно улыбнулся, оголяя острые, белые клыки. Придвинулся ближе, практически вплотную к её лицу. В тусклом свете габаритных ламп впервые проявились черты его лица, отчего, казалось бы, добродушная улыбка стала выглядеть зловеще. Полностью чёрные зрачки источали голодное вожделение, а дыхание заметно участилось. Ноздри принялись широко раздуваться. Ногти на пальцах, всё ещё удерживающих подбородок девушки, медленно видоизменились, прямо у неё на глазах вытянувшись и искривившись, принимая вид острых когтей…»- Фу! Сергей! – разочарованно воскликнула Маша, шутливо ткнув парня в плечо. – Ты же обещал романтическую историю! А это что за мерзость?- Так она романтичная, клянусь! – уверенно заявил в свою защиту парень, ловко уворачиваясь от отправленного следом, подзатыльника. – Романтичнее не бывает! Просто по законам жанра сначала требуется экшен-сцену вставить, а уже после всё остальное.- По чьим законам? – девушка возмущённо вскинула одну бровь и, притворно надув губы, показательно отвернулась. – Знаешь что, Харитонов? Иди-ка ты тогда отсюда… Вместе со своим экшеном… - она кивнула в сторону улицы, - вон туда, под дождь!В ответ Сергей весело рассмеялся и примирительно протянул руки к жене, собираясь обнять. К его огромному сожалению, запланированная на вечер велопрогулка вышла совсем не такой увлекательной, как изначально планировалась. Совместный выезд на природу не продлился и получаса, когда наперекор благоприятному прогнозу на вечер, невесть откуда налетели грозовые тучи и разразился сильнейший ливень. А ещё через минуту, помимо проливного дождя, с неба посыпались и ледяные куски, по размеру схожие с пластмассовыми шариками от настольного тенниса. В прямом смысле разбивая всё на своем пути, они грозили серьёзными травмами и не оставили молодым людям ни малейшего шанса для немедленного возвращения домой.К счастью, те как раз проезжали мимо полуразрушенного здания, одиноко стоящего на окраине деревни. Под защитой которого, не раздумывая долго, и поспешили укрыться.Заросшее травой и колючим кустарником, практически скрытое от глаз пышными кронами вековых деревьев, оно когда-то давно являлось частью загородного имения довольно влиятельного дворянина. Затем, во времена революции, после неожиданного и бесследного исчезновения владельцев, было варварски разграблено и впоследствии заброшенно на несколько лет.В послевоенное время имение частично восстановили под потребности возрождённой в деревне, школы. В роли которой оно просуществовало вплоть до восьмидесятых годов двадцатого века. Тогда для её учеников построили более современное здание, а устаревшее было решено переоборудовать для нужд краеведческого музея. Но, по причине внезапно разгоревшейся «перестройки», данное начинание так и осталось на стадии планирования. Время шло, усадьба все меньше походила на жилое здание и, после пожара в 1994 году, устроенного группой пьяных подростков, окончательно перешло в категорию унылых развалин.За две недели до своего приезда в деревню, Сергей с Машей сыграли хоть и не пышную, но довольно долгожданную свадьбу. В силу скромных финансовых возможностей недавних выпускников архитектурного факультета, временно необременённых трудовыми договорами, отправиться в традиционное в таких случаях свадебное путешествие им не удалось. И, не имея других вариантов, Сергей выдвинул предложение провести остаток лета в деревне. Где в прошлом году скончался дедушка по отцовской линии, оставивший ему в наследство двухэтажный дом и около четырёх соток земли.Конечно, предстояло прилично потрудиться, дабы привести жилище одинокого старика и придомовой участок в подобающий вид, но, вариант отдыха на свежем воздухе, да ещё в шаговой доступности от кристально-чистого озера, показался им обоим вполне подходящим в сложившихся реалиях. В итоге, недолго посовещавшись на данную тему, новоиспечённые супруги, с огромными планами по благоустройству свежеприобретённой дачи, с воодушевлением отправились в путь. И, конечно, нисколько не рассчитывали, что в первый же вечер совместного отпуска окажутся запертыми посреди унылых старых развалин.У здания, в котором они были вынуждены укрыться, практически полностью отсутствовала крыша. Частично она разрушилась под влиянием времени, а частично от последствий того самого пожара несколько лет назад. По той же причине отсутствовал и громадный кусок задней стены.Помимо чердака, выполнявшего в настоящее время роль крыши, усадьба состояла из двух жилых этажей. Между собой они соединялись каменной лестницей. Когда-то давно она обладала удивительными по красоте, резными перилами из древесины. От которых уже давно не осталось и следа. А вот непосредственно на ступеньки можно было ступать абсолютно спокойно до сих пор.Снаружи стены здания имели жёлтый, хотя и изрядно потускневший от времени, цвет и в целом выглядели более-менее сносно. В то время, как изнутри, облезлые, с местами раскрошившимся кирпичом и осыпавшейся штукатуркой, создавали неприятное, даже скорее отталкивающее впечатление. Более того, в тёмное время суток, тусклые, без рам, проемы окон добавляли им довольно зловещего антуража, имитируя пустые глазницы некоего потустороннего монстра.Пахло в развалинах неприятно. В основном букетом из сырости и экскрементов. Оставленных здесь как дикими животными, так и не совсем чистоплотными людьми. Повсюду были разбросаны куски разбитых кирпичей, обломков стен и досок, с торчавшими наружу, ржавыми прутьями арматуры и кривыми гвоздями. А также с лихвой хватало и обычного мусора, привнесённого извне. От окурков сигарет, до пивных банок.Побаиваясь подвернуть ноги или, не дай бог, поцарапать открытые участки тела (летняя одежда особыми защитными свойствами не обладала), молодые супруги досконально изучать местную достопримечательность не взялись. Предпочитая расположиться на ближайших к выходу ступеньках, предварительно постелив на них пакет из-под приготовленных в дорогу бутербродов.Таким образом, поедая съестные припасы в ожидании свободы из стихийного плена, им не осталось ничего другого, как молча сидеть и тоскливо наблюдать за творившимся на улице хаосом. Благо разрушенная стена с одной стороны и отсутствие входной двери с другой, всячески способствовали нехитрому занятию.На улице громыхали, толкаясь, тучи, а небо то и дело озарялось ослепляющими вспышками молний. Дождь стоял сплошной стеной. Порывы штормового ветра, периодически врываясь в здание, оголтело носились по пустым комнатам, поднимая вверх столпы пыли и легкий мусор, вроде обрывков газет, да сухих листьев.Не находя себе места от скуки, в попытке развлечься и скрасить не очень веселые минуты вынужденного заточения, Сергей в итоге и предложил жене послушать новую историю (в свободное время он занимался сочинительством). Дабы непременно восхититься и выразить своё сугубо положительное мнение. Вот только, к большому разочарованию начинающего автора, впечатления у первого слушателя, наоборот, сложились крайне малоприятные.Обидно, но не смертельно.Для вида недолго попереживав последствия громкого провала, парень ласково опустил ладони на плечи жены, с очевидным намерением обнять и примириться, но Маша недовольно отдернулась. Удивлённый своеобразной реакцией Сергей, многозначительно выгнул одну бровь. Иронично усмехнулся и, выждав небольшую паузу, робко повторил попытку.- Малыш…- Отстань.- Ну, прости…- Отстань, сказала.Парень на мгновение замер, обдумывая дальнейшие действия. А после неожиданно выдал:- Ладно. Нет, так нет.Сергей резко поднялся на ноги и, отойдя от лестницы на пару шагов, демонстративно достал из кармана смартфон. Старательно притворяясь, что нашел занятие не менее интересное, чем внезапно-прерванное общение с любимой супругой, безразлично буркнул:- Как скажешь…От такой неслыханной дерзости девушка едва не подпрыгнула на месте, возмущённо воскликнув:- Харитонов, ты совсем обнаглел? Что значит «как скажешь»?!- Ну, а что? – на этот раз супруг не удержался супруг, и довольно расхохотался, откровенно издеваясь над уязвленным самолюбием жены. – Я к тебе со всей душой! Милая моя, прекрасная… комплименты сыплю направо и налево. А ты?- Что я?! – не поняла Маша и лишь сильнее возмутилась. – Какие комплименты? Ни одного пока не слышала!- Конечно, не слышала. Ты же мне слова вставить не даёшь.- Вот как?! Ну, ты… - под влиянием приступа праведного гнева девушка сжала губы и с воодушевлением принялась искать, чем бы запустить в наглеца-мужа. Вскоре под ногами обнаружился небольшой, без острых краёв, камешек. Маша подхватила находку и в шутку, несильно запустила в сторону парня.Сергей без труда увернулся, одновременно скорчив разочарованную гримасу.- О-о-й…не попала… - насмешливо протянул он. – Целься лучше! Мазила!- Ах, так?! Да я…Нет, ну вы только посмотрите на него! – решив подыграть нахалу, девушка вскочила со своего места и, с очевидным намерением отвесить супругу порцию тумаков, ринулась в его сторону.Не теряя времени, Сергей сделал два быстрых шага навстречу. С легкостью опередив, не готовую к такому повороту, жену, он стиснул её стройную талию в крепких объятиях. И следом, не оставив шанса вырваться, жадно впился в мягкие, слегка влажные, губы.Первые секунд десять девушка попыталась яростно сопротивляться, но быстро сдалась, с удовольствием ответив на настойчивые поцелуи мужа.- Какой же ты у меня всё-таки ещё ребёнок, Харитонов. – Осторожно отстранилась Маша, когда в лёгких начали иссякать запасы воздуха. Прикрыв от удовольствия, глаза, она тихонько коснулась лицом его твёрдой груди. Мягко улыбнулась, и тихо добавила. – Люблю тебя, как безумная. За что только спрашивается?- За то, что другого такого днём с огнём не найдёшь.Девушка возмущенно отпрянула и несильно хлопнула ладонью по груди зазнайки. Хотела сделать шаг назад, но сильные, мужские руки не позволили вырваться и уже через секунду, Маша вновь охотно прильнула к губам мужа.- Дурак… - прошептала она, когда он переключился с губ на шею. – Ну, перестань… вдруг, кто-то увидит?- Да брось… – Сергей даже и не подумал прерваться, – погода на улице такая, что никто из дома и носа не высунет просто так. А уж для того, чтобы осознанно забраться в эту развалюху, тем более.- Но мы-то здесь.- Всего лишь досадное недоразумение.- Которое способно произойти не только с нами. – Парировала девушка.- Способно… только я в такие случайности не верю.Стоило ему произнести последнюю фразу, как за стеной, в соседней комнате послышался шум посыпавшейся штукатурки и чьи-то размеренные шаги.- Что это? – Маша испуганно вздрогнула и осторожно выглянула из-за спины мужа. – Ты слышал?Молодому человеку не понравилось, насколько бесцеремонно его отвлекли от приятного занятия. Недовольно закатив глаза, он что-то тихо буркнул себе под нос, и нехотя обернулся, прислушиваясь.- Ну и?- Что значит «ну и»? За стеной кто-то есть!- Машуль, давай только жути не будем нагонять раньше времени? – попросил Сергей, ничего подозрительного так и не расслышав. – В здании никого, кроме нас, нет и быть не может. Мы и сами скоро свалим. Вон град, похоже, прекратился. А значит, скоро и ливень поутихнет. Как только это прои…- Харитонов, я что, дура, по-твоему? Говорю, там есть кто-то. Сходи, посмотри!- Да на кой я туда полезу? – не сдержался муж, вопросительно разведя руки. - Ноги ломать?- Уверена, ты справишься. А если туда лиса забрела или волк?- Ага, - раздражаясь, огрызнулся супруг, - а почему сразу не медведь? Как раз вот смотрите, и закуска на подходе!- Слушай, закуска, иди, давай уже! – засмеялась Маша и слегка подтолкнула мужа в спину. – Осторожно только.Сергей повиновался. Без особого энтузиазма, надо сказать. Желания лазать по битому кирпичу и каменным осколкам, коих тут было в достатке, да ещё и в летних сандалиях, у него не было от слова совсем. Не говоря уже о том, что существовал вполне реальный риск вляпаться в сумраке в чье-нибудь дерьмо. Что само по себе пугало чуть ли не больше, всего остального. Но неподдельный испуг в глазах жены, пускай и тщательно замаскированный, от парня не укрылся. Так что иного выбора, как согласиться на её уговоры, у него не осталось.Опершись одной рукой на стену, за которой находился предполагаемый источник шорохов, не уставая при этом словесно выражать острое недовольство глупой затеей, Сергей сделал несколько шагов вглубь здания. Внимательно смотря под ноги, он в первую очередь старался обходить скопления острых осколков кирпича и ломаных досок. Внутри которых запросто могли притаиться сюрпризы в виде обломков ржавых гвоздей или старой арматуры. Перспектива подхватить столбняк или какую-нибудь похожую гадость совершенно не устраивала.Обогнув стену, Сергей оказался в коридоре, пройдя который можно было добраться до противоположной стороны здания. Слева, в нескольких шагах, обнаружился входной проем в соседнюю комнату. В двухстворчатой паре дверей, что должна была его закрывать, не хватало левой части. А вторая непонятным образом умудрялась держаться всего на одной петле.- Что и требовалось доказать. – Громко подытожил Сергей, торжествующе поворачиваясь к жене. – Пусто. Здесь только ты и я, моя милая. И никаких поводов для беспокойства.Он уже хотел пойти назад, и даже занес ногу, когда краем глаза заметил, что в темном прямоугольнике проема мелькнул силуэт, похожий на человека… Парень опешил. Тщательно растер ладонями лицо, и наморщив лоб, напрягая зрение, присмотрелся внимательнее.- Сереж, что-то случилось? – поинтересовалась Маша, обратив внимание на его озадаченный вид.- А? Да нет, ничего… не волнуйся. Показалось просто… Побудь там, хорошо? Я скоро вернусь. Проверю кое что.- Только давай не долго, ладно? А то у меня предчувствие нехорошее.Сергей не ответил. Точнее, уже не слушал. Он обратил все свое внимание на дверной проем и напряженно размышлял. Внутри комнаты быть никого не могло. Проведя столько времени внутри здания, они не могли не заметить, если бы сюда зашел кто-то третий. Конечно, если только этот кто-то не спрятался здесь заранее… но для чего? Может, бездомный? Или наркоман? Принял дозу когда нас здесь не было, отключился, а сейчас пришел в себя и шаркается туда-сюда, не осознавая, где находится… Чушь, наверное. Но проверить стоит.Подняв на всякий случай с пола деревянный обломок оконной рамы, Сергей, стараясь лишний раз не шуметь, не спеша приблизился ко входу в комнату. Прижался спиной к стене и осторожно заглянул внутрь. Никаких опасных животных или неадекватных людей там не оказалось и, внимательно осмотрев каждый угол, он облегченно выдохнул.Кроме вездесущей грязи, облезлых, исписанных маркерами и краской, стен, внутри не было ничего необычного. Разве что на полу, в десяти шагах от его ног, разлагалась полусгнившая тушка кошки. Прямо посередине брюха имевшая рваную рану, внутри которой копошились мерзкие личинки. А прямо над ними, в хаотичном танце вился рой толстых, жужжащих мух.Также, возле одной из стен одиноко стоял непонятно каким чудом уцелевший деревянный стул, с разодранным сиденьем и выбитой спинкой. Явно несовременного производства. А единственное в комнате окно обрамляли серые, заляпанные шторы, вяло подрагивающие в такт завывающему ветру…Стоп.Шторы?Надо признать, наличие довольно хорошо сохранившейся ткани посреди столетних развалин серьезно поразило Харитонова. Чего-чего, а подобного Сергей никак увидеть не рассчитывал.Внезапно правый глаз вновь уловил движение в коридоре и парень испуганно обернулся. Опять никого. Но на этот раз он готов был поклясться, что в конце коридора только что прошел человек. С обломком бруса наперевес, он пулей метнулся в том направлении и, добравшись до Т-образного разветвления, напряженно всмотрелся сначала в одну сторону, а затем, в другую. По-прежнему никого.«Да ну нафиг! Еще минуту постою здесь и не такое привидится», – Харитонов раздраженно сплюнул себе под ноги и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, надеясь унять бешено-бьющееся сердце.Немного успокоившись, он принял решение немедленно возвращаться к жене. Резво развернулся, да так, что резиновая подошва шлепок натужно скрипнула, и бодро зашагал обратно. Уже проходя мимо странной комнаты, Сергей случайным взглядом скользнул по окну и… чудом не вскрикнул.Возле полусгнившей рамы теперь стояла женщина. Она была одета в старомодную, белую сорочку и длинную, скрывавшую обувь, черную юбку. Ее волосы были собраны на голове в причудливую прическу, руки сложены на груди, а взгляд устремлен куда-то далеко. Как если бы она о чем-то усердно размышляла. Непосредственно лица Сергей не видел, но почему-то сделал вывод, что ей не больше сорока лет.Что за…Сердце снова учащенно забилось. Дыхание участилось, а ноги в одно мгновенье стали ватными и, показалось, попросту приросли к полу.Кто она? Человек? Привидение? Это вообще наяву?Мысли заметались в голове с неимоверной скоростью, хотя Сергей всеми силами старался сдерживать скоропалительные выводы, пытаясь размышлять рационально. Призраков ведь не существует! Может, это розыгрыш такой…или она просто местная сумасшедшая, которой нравится одеваться под старину?!- Э-э-э... извините? – Харитонов буквально заставил себя подать голос, обращаясь к странной незнакомке. – Простите, если напугал вас…Он хотел сказать что-то еще, но слова камнем застыли в горле. Вскоре Сергей вполне явственно ощутил присутствие чего-то зловещего, полностью заполонившего все вокруг. Он бы не смог точно объяснить, что именно, но в тот момент ему резко стало не по себе. К тому же, значительно снизилась температура окружающей среды. Парень непроизвольно поежился. Очередной вдох и облако горячего пара взметнулось верх ото рта, окончательно изумив и без того шокированного человека. Вместе с этим со всех сторон в дом начал проникать и стелиться по полу густой, серый туман. Плотно окутав ноги Сергея, он, словно призрачный змей, уверенно двинулся в сторону молчавшей все это время, женщины.Как только мгла коснулась ее ступней, незнакомка словно очнулась от сна. Она медленно повернула голову, заставив парня буквально онеметь от ужаса. Абсолютно бледное, гладкое как у восковой куклы, лицо не выражало ни единой эмоции. Две пустые глазницы зияли чернотой, а плотно-сжатые губы представляли собой прямую, ярко-красную линию. Женщина не торопясь выпрямила вперед руки и, раскрыв ладони, тихим голосом попросила:- Вы не могли бы проводить меня на улицу, сударь? Там меня давно уже ждут. Сама я, к сожалению, ничего не вижу…Сергей невольно сглотнул. Шокированный, ничего не понимающий, он смотрел на две раскрытые, окровавленные ладони и не мог воспроизвести ни звука. На одной из них лежали человеческие глазные яблоки, а на второй бурые от запекшейся крови, портновские ножницы…

Ключевые слова: Мистика привидения ужасы авторская история

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