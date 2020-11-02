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Страшные фото

Фото Безлика

Фото Безлика
Странное фото было сделано 10 апреля 1929 года в Москве, в во время школьного выпускного. Как вы видите, красной дымкой подсвечено странное существо, появление которого на фото объясняют просто дефектом плёнки.
10 апреля 1929. Фотограф неизвестен. Пропал без вести через 4 дня.


Фото Безлика
Второе фото было сделано в сибирском селе не далеко от Улан-Удэ. Потом, всего за неделю из 30 человек осталось всего 5. Они решили, что это всё злые духи, а когда по внимательней присмотрелись к фото, и увидели, что у одного из них отсутствует лицо, о поняли, что некий Безлик начал за ними охоту.
1923 год. Фотограф – неизвестен.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:38
Вчера, 15:38 by Prochor AlexeevПросмотров: 113Комментарии: 2
-4

Ключевые слова: Фото история художник

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Комментарии

#1 написал: reanimator77
Вчера, 23:28
+3
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Комментариев: 6
Первое обычное групповое фото, на втором фото фото изображены Саамы с Кольского полуострова, автор, где ты видишь безликого? Там ребенок )

Цитата: reanimator77
Первое обычное групповое фото, на втором фото фото изображены Саамы с Кольского полуострова, автор, где ты видишь безликого? Там ребенок )
Зарегистрирован: 2.11.2020
#2 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 06:46
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И где безликие?
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
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