Фото Безлика

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:38

Prochor Alexeev Просмотров: 113 Комментарии: 2 -4 Вчера, 15:38 by

Странное фото было сделано 10 апреля 1929 года в Москве, в во время школьного выпускного. Как вы видите, красной дымкой подсвечено странное существо, появление которого на фото объясняют просто дефектом плёнки.10 апреля 1929. Фотограф неизвестен. Пропал без вести через 4 дня.Второе фото было сделано в сибирском селе не далеко от Улан-Удэ. Потом, всего за неделю из 30 человек осталось всего 5. Они решили, что это всё злые духи, а когда по внимательней присмотрелись к фото, и увидели, что у одного из них отсутствует лицо, о поняли, что некий Безлик начал за ними охоту.1923 год. Фотограф – неизвестен.

Ключевые слова: Фото история художник

Другие, подобные истории: