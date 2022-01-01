Черная пыль

Черная пыльУ многих людей есть сильная связь с родным городом. Кого-то связывают с ним родственные отношения, кого-то теплые воспоминания детства, кого-то что-то иное. Для многих возвращение в свой город сродни возвращению в детство. Словом – несет кучу всяческих положительных воспоминаний и приятных ощущений. Всего того, чего я начисто лишен.
Но, тем не менее, в этот раз я несся обратно со всей возможной скоростью, стараясь успеть как можно быстрее. Причина тому была. И это были не теплые воспоминания, да и не внезапно проснувшиеся родственные чувства. Я торопился, потому что Мишка пропал.
Мишка или Миха всегда был горазд находить себе приключений на пятую точку, которыми щедро делился с окружающими. Но такой финт он выкидывал впервые. Да и вообще, мне казалось, что он уже давно остепенился, нашел работу, завел себе даму сердца и даже думал над тем, чтобы сделать ей предложение. А тут – как гром среди ясного неба. «Миха пропал», - сообщила мне в трубку севшим голосом Лера, собственно, его дама сердца.
С Михой меня связывала достаточно давняя дружба, и море приключений на интуитивную часть тела, чтобы я мог так просто отмахнуться от этой новости.
Именно поэтому, бросив изрядно выдохшегося железного коня у какого-то куста, я запоздало удивился его, куста, появлению в этом дворе и тут же ломанулся в первую очередь к Михе домой, где меня и встретила посеревшая от усталости и недосыпа Лера.
Здесь я ничего нового не узнал. Пропал два дня назад. Все было как обычно: проснулся, собрался, ушел на работу. С работы не вернулся. С тех пор новостей не было.
Полиция наверняка уже проделала все необходимые манипуляции, но я все же решил следом наведаться к нему на работу. В конце концов, может, мне скажут то, что просто так не скажешь людям в форме.
Тут я узнал лишь то, что, да, на работу Миха приходил, но посреди дня сорвался и куда-то смылся. С тех пор не объявлялся. Не густо. Но, похоже, Лера все же знает не все. Что-то определенно случилось.
И что тут можно сделать? Выйдя из здания, я курил у машины и думал. Мысль, конечно, дурацкая, но, может… Внезапно я вспомнил про «логово». «Логовом» был маленький домик у черта на рогах, который давно никому не принадлежал, а потому и был облюбован нами во времена буйной молодости. Вряд ли кто-то еще будет его там искать. Про это место знаем только мы двое. Если оно все еще существует. Вот в чем загвоздка. Но, чем черт не шутит?
По дороге пришлось изрядно поплутать. С последнего моего посещения все несколько изменилось. Но, в конце концов, к обшарпанному домику, только в меру особенностей не названному сараем, я выехал, когда уже начало темнеть, а в душу закрадывалось подозрение, что я заблудился.
Света в окнах не было, но его здесь не было уже очень давно.
Выбравшись из машины я подошел к домику, толкнул недовольно скрипнувшую дверь. Почему-то принюхался. Пахло сыростью, пылью, немного плесенью. Не было ни запаха алкоголя, ни перегара. Да и тачки Михи рядом с домом не было. Насколько я мог судить. Может, его тут и нет?
Для очистки совести, пришлось все же домик обойти. В дальней комнатке, начисто лишенной окон, Миху я и нашел. Точнее, сначала подумал, что нашел гору мусора, которую тот сюда зачем-то притащил. Но потом опознал в куче укрытого ветошью товарища.
- Миха, - почему-то шепотом позвал я того.
Куча зашевелилась, но просыпаться отказалась.
- Миха, ты чо, бухой, что ли? – уже настойчивей позвал я того, решив, что бояться тут нечего. Разве что – мышей.
Товарищ издал какой-то сдавленный звук, но снова не проснулся. Да что ж ты будешь делать-то?
Одной рукой подсвечивая себе фонариком на телефоне, второй я принялся сначала скидывать с Михи разнообразные тряпки, обратив внимание на то, что они явно вымазаны чем-то черным. Пыль? Пепел? Перхоть? И где он только нашел это тряпье?
- Миха, япона мать! – развернув этот кокон, я с силой встряхнул «бабочку», которая явно не собиралась вылупляться из него самостоятельно. – Проснись уже!
На этот раз подействовало. Даже лучше, чем планировалось. Миха подпрыгнул из положения лежа и уставился на меня стеклянным взглядом.
- Кто? – хриплым, севшим голосом осведомился товарищ.
- Мих, ну ты силен бухать-то. Нажрался? Ты, вообще, как сюда попал? Пешком пришел? Чего с работы стартанул? Лерка себе места не находит. Ты опять куда-то влез?
Вместо ответа тот вдруг закашлялся. Раз, другой, третий… и, могу поклясться, с каждым приступом из него сыпалась… пыль?
- Эй, Мих… - я подошел ближе, уцепился за его плечо. – Ты как?
Новый приступ скрутил его сильней прежнего. Черная пыль взметнулась, попав и на меня, запорошив глаза, нос. Едкая дрянь. Я шагнул назад, пытаясь оттереть хотя бы глаза. Но в этот момент что-то изменилось.
Я видел… от первого лица, но понимал, что это не я, а Миха. Тот шел по улице, когда на него выскочил кто-то в черном. Миха шарахнулся в сторону, но тот преградил ему путь.
- Забываешь старых знакомых? – усмехнулся черный.
- Ничего я не забываю, - ответил Миха и подобрался, явно готовясь к драке. – Но я ни с тобой, ни с твоим шефом давно уже не веду дел.
- А как же должок?
- Нет у меня никаких должков! – Миха махнул рукой, и черный, словно испугавшись, отшатнулся, чтобы тут же рассыпаться черным песком, который тут же принялся втягиваться в темноту переулка.
Следующая картина была еще более занимательной.
Миха шел, на этот раз по другой улице, когда на него снова кто-то выскочил. Но говорить не стал. А подойдя вплотную, просто выдохнул в того облако черного то ли пепла, то ли пыли.
- Ты никуда не денешься, - сообщал, пока Миха пытался отплеваться. – Теперь ты…
В чувство меня привела плюха. Не просто легкое пошлепывание по щеке, а полноценная такая плюха. Едва я успел проморгаться, как заработал вторую.
- Эй! Хорош.
Попытался я отмахнуться от того, кто одной рукой удерживал меня за плечо, а второй щедро отвешивал тумаки.
- Оклемался? – участливо осведомился голос. Незнакомый. Не Михин.
- Вполне, - парировал я, одновременно пытаясь протереть глаза и осмотреться. Получалось плохо. Пришлось сначала избавляться от черной пыли. По возможности стряхнув все, я с новыми силами осмотрелся. Компания увеличилась в размерах. Сейчас компанию мне и Михе составляли еще трое. В черном. Один из них даже казался знакомым. Двое удерживали на ногах вяло сопротивляющегося товарища, а третий рассматривал мою скромную персону.
- Что? – на всякий уточнил я.
- Ничего. Идем, - уверенно заключил третий из черных, цепко ухватив меня за плечо и ведя к выходу.
- Куда?
- Узнаешь, - оскаблился сопровождающий.
Ситуация перестала мне нравиться окончательно еще до того, как я увидел, что Миху запихали в один из обнаружившихся тут же черных джипов.
- Да какого черта происходит? – все же решил я уточнить.
- Ты все узнаешь. Едем, - отозвался тот, гостеприимно открывая дверь машины.
- Никуда я с вами не поеду.
- Так не получится. Но у тебя есть альтернатива.
- Какая? – клюнул я.
- Багажник, - снова усмехнулся тот в ответ.
Блин. Похоже, выбора у меня не особо. Или так, или в самом деле запихают в багажник. Насколько я мог судить, машина стоит тоже не пустая. А орать я тут могу до посинения, ни одной живой души на десять верст окрест. Ну не драться же с ними? Пришлось забираться в автомобиль.
Водитель никакого интереса к происходящему не проявил. Второй черный, сидевший на заднем сиденье, куда забрался и я – тоже. Не то, чтобы я не любил тесные компании, но сидеть вот так вот, с двух сторон зажатому непонятными попутчиками было крайне неуютно. «Черт! Миха, и куда ты на этот раз вляпался?» - мысленно вопрошал я, лишенный возможности спросить его лично и отчаянно старающийся не думать о том, что везут нас подальше в лес. Ну… по крайней мере, пока что, не в разных пакетах.
Вопреки моим ожиданиям, автомобили направились обратно, к городу. Странно. Закопай они нас в лесу, вопросов бы уже не возникло. А так…
Сама по себе дорога была скучной, разговоры почему-то не клеились. Трое сопровождающих молчали, а я отчаянно гнал от себя мысль, что везут нас убивать. Почему-то она возвращалась с завидным упорством.
Как быстро мы добрались до города, я не заметил, но на одно обстоятельство обратил внимание хотя бы потому, что оно было довольно странным. Когда мы проезжали под одним из мостов, на мгновение в машине стало темно. И именно в это мгновение мне на одну кошмарную секунду показалось, что в машине я один. Всего секунда, но даже ощущение чужого присутствия на эту секунду абсолютно пропало. «Мертвецы путешествуют быстро», - не знаю, раздалась эта фраза у меня в голове или в самом деле кто-то шепнул из темноты на ухо, но эти слова скатились за шиворот ледяными мурашками, которыми я тут же покрылся с головы до ног.
Судорожно оглядываясь, едва мы выехали из-под моста, единственное, что я заметил, это насмешливый взгляд в зеркало заднего вида. А не слишком ли они тут все смешливые?
Остановились машины только за высоченными металлическими воротами, которые с похоронным лязгом захлопнулись за нашей спиной, у одного из старинных зданий почти в самом центре. Мы выгрузились всей толпой, а потом нас повели внутрь. Интересно. Дорохо-бохато, красиво, как в метро, но неужели в нем есть подвалы, где злые бандюганы разделывают на фарш простых смертных? В том, что Миха связался с кем-то из мафии, я уже не сомневался. Ну а кто еще мог нас с таким пафосом привезти на расстрел? И еще неплохо было бы узнать – за что конкретно. Кстати, а как они нас вообще нашли?
Пока я размышлял, нас привели в одну из комнат и оставили в компании пары секьюрити, неприступными шкафами охраняющими вход. В нашем случае – выход. Еще имелись окна, но они, как я выяснил исключительно опытным путем, были забраны решетками. Хотя, даже если выпрыгнуть с третьего этажа, дальше-то что? Через забор лезть? Пристрелят – пикнуть не успею.
- Миха, куда, блин, ты влез? – набросился я на товарища, отойдя от окна.
Но ответить мне тот не успел. Откуда-то в комнату втянулось сначала одно облако то ли черного пепла, то ли пыли, потом второе, и пока я наблюдал за этим феноменом, пытаясь его осознать, они собрались в две вертикальные фигуры, чтобы тут же превратиться в людей. Ну, по крайней мере – внешне.
- Думаю, я смогу вам ответить на часть ваших вопросов, - сообщила мне одна из них, один, пока второй направился к сидящему в кресле Михе, все так же таращившемуся в пространство стеклянным взглядом. – Если в качестве ответной любезности, вы позволите нашему… медику вас осмотреть.
- Боюсь, я буду довольно сильно против.
- Боюсь, тогда придется попросить моих помощников ему помочь, - говоривший кивнул в сторону охранников.
- Ладно, хорошо, - быстро передумал я, представив себе унизительность подобной экзекуции при участии охраны. – Кто вы? Зачем вам Миха? Да и что с ним, вы знаете?
- Как много вопросов, - незнакомец занял кресло рядом с Михиным, где над Михой второй производил какие-то непонятные манипуляции, смотрел глаза, руки, что-то пытался нащупать. – Я – скажем так, здесь главный, вы можете называть меня Виктором. А что касается нашего общего друга… одно время мы работали вместе, а потом он случайно узнал кто мы. И попытался создать проблемы. Сначала я пытался договориться с ним по-хорошему. Но у него оказались непомерные аппетиты. Порой, некоторых легче убить, чем договориться. Наш друг из такой породы. Увы. Впрочем, я не из тех, кто предпочитает убивать, ведь всегда можно найти способ заставить человека работать на себя. Так… или иначе. Признаться, я рассчитывал, что он сам придет. Но пришлось искать. Без вашей помощи мы, наверняка, его так быстро не нашли бы.
- Без моей? – наморщив мозг я пытался вспомнить, но ничего в голову не приходило. – Так за мной следили… как мило. И давно?
- Несколько дней. Было подозрение, что он решит навестить старого друга.
- Я не так уж и плохо сохранился, - скорее по привычке ответил я, а потом наступило внезапное озарение. – И кто вы?
- Я уже представился.
- Нет. Я не о том. Для нормальных людей, знаете ли, нехарактерно рассыпаться черным пеплом.
- Ну, значит, мы – не нормальные люди, - собеседник рассмеялся. – А большего вам знать и не требуется.
- Угу, а то и меня, как Миху… из-за угла.
- А это – он вам рассказал? – подобрался на своем месте Виктор.
Освободившийся медик, вроде как, закончил свои манипуляции и сказал Виктору несколько фраз на незнакомом мне языке. Странно. Мои познания в лингвистике достаточны, чтобы узнать большую часть языков. Но этот, могу поклясться, я слышал впервые и даже не мог отнести его ни к одной знакомой группе.
Настала моя очередь для осмотра, но я отделался легким испугом. Обошлось без разоблачения. Осмотрев глаза и рожу, врач кивнул, и снова обратился к Виктору. На этот раз язык был знакомым, только я разобрал лишь одно слово «заражен». Чет мне это не нравится. Следом, снова рассыпавшись на рой черных частиц, тот куда-то испарился.
- Что он сказал? – прищурился я в сторону собеседника.
- Что вас зацепило.
- И-и-и?
- И это не страшно… в малых дозах. Но все, знаете ли, относительно.
- Мне не нравится ваш тон.
- Мне ваш – тоже, что поделать, - собеседник поднялся со своего места и жестом подозвал одного из охранников. – Ваш организм или справится, или нет. И если нет… вы поймете как меня найти. Вам пора.
- А Миха?!
- Боюсь, ему придется остаться здесь. И, я надеюсь, вам не нужно говорить, что лучше не распространяться ни о чем, что вы сегодня видели и слышали. Темнота, знаете ли, всеобъемлюща и вездесуща.
Вопросы еще оставались, но крепкая рука охранника на плече не дала возможности их задать. Скорость, с которой меня вытащили из здания и сопроводили за ворота впечатляла, так что отдышаться я смог только на улице. Хорошо, хоть пендалем пониже спины не наградили.
Предстояло решить ряд вопросов. Что сказать Лере? Как вытащить Миху? И, самое главное, как добраться до своей тачки?
Сегодня, 02:40 by EstellanПросмотров: 6Комментарии: 0
Ключевые слова: Пыль пепел существа авторская история