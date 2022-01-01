Черная пыль

Estellan Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:40 by

У многих людей есть сильная связь с родным городом. Кого-то связывают с ним родственные отношения, кого-то теплые воспоминания детства, кого-то что-то иное. Для многих возвращение в свой город сродни возвращению в детство. Словом – несет кучу всяческих положительных воспоминаний и приятных ощущений. Всего того, чего я начисто лишен.Но, тем не менее, в этот раз я несся обратно со всей возможной скоростью, стараясь успеть как можно быстрее. Причина тому была. И это были не теплые воспоминания, да и не внезапно проснувшиеся родственные чувства. Я торопился, потому что Мишка пропал.Мишка или Миха всегда был горазд находить себе приключений на пятую точку, которыми щедро делился с окружающими. Но такой финт он выкидывал впервые. Да и вообще, мне казалось, что он уже давно остепенился, нашел работу, завел себе даму сердца и даже думал над тем, чтобы сделать ей предложение. А тут – как гром среди ясного неба. «Миха пропал», - сообщила мне в трубку севшим голосом Лера, собственно, его дама сердца.С Михой меня связывала достаточно давняя дружба, и море приключений на интуитивную часть тела, чтобы я мог так просто отмахнуться от этой новости.Именно поэтому, бросив изрядно выдохшегося железного коня у какого-то куста, я запоздало удивился его, куста, появлению в этом дворе и тут же ломанулся в первую очередь к Михе домой, где меня и встретила посеревшая от усталости и недосыпа Лера.Здесь я ничего нового не узнал. Пропал два дня назад. Все было как обычно: проснулся, собрался, ушел на работу. С работы не вернулся. С тех пор новостей не было.Полиция наверняка уже проделала все необходимые манипуляции, но я все же решил следом наведаться к нему на работу. В конце концов, может, мне скажут то, что просто так не скажешь людям в форме.Тут я узнал лишь то, что, да, на работу Миха приходил, но посреди дня сорвался и куда-то смылся. С тех пор не объявлялся. Не густо. Но, похоже, Лера все же знает не все. Что-то определенно случилось.И что тут можно сделать? Выйдя из здания, я курил у машины и думал. Мысль, конечно, дурацкая, но, может… Внезапно я вспомнил про «логово». «Логовом» был маленький домик у черта на рогах, который давно никому не принадлежал, а потому и был облюбован нами во времена буйной молодости. Вряд ли кто-то еще будет его там искать. Про это место знаем только мы двое. Если оно все еще существует. Вот в чем загвоздка. Но, чем черт не шутит?По дороге пришлось изрядно поплутать. С последнего моего посещения все несколько изменилось. Но, в конце концов, к обшарпанному домику, только в меру особенностей не названному сараем, я выехал, когда уже начало темнеть, а в душу закрадывалось подозрение, что я заблудился.Света в окнах не было, но его здесь не было уже очень давно.Выбравшись из машины я подошел к домику, толкнул недовольно скрипнувшую дверь. Почему-то принюхался. Пахло сыростью, пылью, немного плесенью. Не было ни запаха алкоголя, ни перегара. Да и тачки Михи рядом с домом не было. Насколько я мог судить. Может, его тут и нет?Для очистки совести, пришлось все же домик обойти. В дальней комнатке, начисто лишенной окон, Миху я и нашел. Точнее, сначала подумал, что нашел гору мусора, которую тот сюда зачем-то притащил. Но потом опознал в куче укрытого ветошью товарища.- Миха, - почему-то шепотом позвал я того.Куча зашевелилась, но просыпаться отказалась.- Миха, ты чо, бухой, что ли? – уже настойчивей позвал я того, решив, что бояться тут нечего. Разве что – мышей.Товарищ издал какой-то сдавленный звук, но снова не проснулся. Да что ж ты будешь делать-то?Одной рукой подсвечивая себе фонариком на телефоне, второй я принялся сначала скидывать с Михи разнообразные тряпки, обратив внимание на то, что они явно вымазаны чем-то черным. Пыль? Пепел? Перхоть? И где он только нашел это тряпье?- Миха, япона мать! – развернув этот кокон, я с силой встряхнул «бабочку», которая явно не собиралась вылупляться из него самостоятельно. – Проснись уже!На этот раз подействовало. Даже лучше, чем планировалось. Миха подпрыгнул из положения лежа и уставился на меня стеклянным взглядом.- Кто? – хриплым, севшим голосом осведомился товарищ.- Мих, ну ты силен бухать-то. Нажрался? Ты, вообще, как сюда попал? Пешком пришел? Чего с работы стартанул? Лерка себе места не находит. Ты опять куда-то влез?Вместо ответа тот вдруг закашлялся. Раз, другой, третий… и, могу поклясться, с каждым приступом из него сыпалась… пыль?- Эй, Мих… - я подошел ближе, уцепился за его плечо. – Ты как?Новый приступ скрутил его сильней прежнего. Черная пыль взметнулась, попав и на меня, запорошив глаза, нос. Едкая дрянь. Я шагнул назад, пытаясь оттереть хотя бы глаза. Но в этот момент что-то изменилось.Я видел… от первого лица, но понимал, что это не я, а Миха. Тот шел по улице, когда на него выскочил кто-то в черном. Миха шарахнулся в сторону, но тот преградил ему путь.- Забываешь старых знакомых? – усмехнулся черный.- Ничего я не забываю, - ответил Миха и подобрался, явно готовясь к драке. – Но я ни с тобой, ни с твоим шефом давно уже не веду дел.- А как же должок?- Нет у меня никаких должков! – Миха махнул рукой, и черный, словно испугавшись, отшатнулся, чтобы тут же рассыпаться черным песком, который тут же принялся втягиваться в темноту переулка.Следующая картина была еще более занимательной.Миха шел, на этот раз по другой улице, когда на него снова кто-то выскочил. Но говорить не стал. А подойдя вплотную, просто выдохнул в того облако черного то ли пепла, то ли пыли.- Ты никуда не денешься, - сообщал, пока Миха пытался отплеваться. – Теперь ты…В чувство меня привела плюха. Не просто легкое пошлепывание по щеке, а полноценная такая плюха. Едва я успел проморгаться, как заработал вторую.- Эй! Хорош.Попытался я отмахнуться от того, кто одной рукой удерживал меня за плечо, а второй щедро отвешивал тумаки.- Оклемался? – участливо осведомился голос. Незнакомый. Не Михин.- Вполне, - парировал я, одновременно пытаясь протереть глаза и осмотреться. Получалось плохо. Пришлось сначала избавляться от черной пыли. По возможности стряхнув все, я с новыми силами осмотрелся. Компания увеличилась в размерах. Сейчас компанию мне и Михе составляли еще трое. В черном. Один из них даже казался знакомым. Двое удерживали на ногах вяло сопротивляющегося товарища, а третий рассматривал мою скромную персону.- Что? – на всякий уточнил я.- Ничего. Идем, - уверенно заключил третий из черных, цепко ухватив меня за плечо и ведя к выходу.- Куда?- Узнаешь, - оскаблился сопровождающий.Ситуация перестала мне нравиться окончательно еще до того, как я увидел, что Миху запихали в один из обнаружившихся тут же черных джипов.- Да какого черта происходит? – все же решил я уточнить.- Ты все узнаешь. Едем, - отозвался тот, гостеприимно открывая дверь машины.- Никуда я с вами не поеду.- Так не получится. Но у тебя есть альтернатива.- Какая? – клюнул я.- Багажник, - снова усмехнулся тот в ответ.Блин. Похоже, выбора у меня не особо. Или так, или в самом деле запихают в багажник. Насколько я мог судить, машина стоит тоже не пустая. А орать я тут могу до посинения, ни одной живой души на десять верст окрест. Ну не драться же с ними? Пришлось забираться в автомобиль.Водитель никакого интереса к происходящему не проявил. Второй черный, сидевший на заднем сиденье, куда забрался и я – тоже. Не то, чтобы я не любил тесные компании, но сидеть вот так вот, с двух сторон зажатому непонятными попутчиками было крайне неуютно. «Черт! Миха, и куда ты на этот раз вляпался?» - мысленно вопрошал я, лишенный возможности спросить его лично и отчаянно старающийся не думать о том, что везут нас подальше в лес. Ну… по крайней мере, пока что, не в разных пакетах.Вопреки моим ожиданиям, автомобили направились обратно, к городу. Странно. Закопай они нас в лесу, вопросов бы уже не возникло. А так…Сама по себе дорога была скучной, разговоры почему-то не клеились. Трое сопровождающих молчали, а я отчаянно гнал от себя мысль, что везут нас убивать. Почему-то она возвращалась с завидным упорством.Как быстро мы добрались до города, я не заметил, но на одно обстоятельство обратил внимание хотя бы потому, что оно было довольно странным. Когда мы проезжали под одним из мостов, на мгновение в машине стало темно. И именно в это мгновение мне на одну кошмарную секунду показалось, что в машине я один. Всего секунда, но даже ощущение чужого присутствия на эту секунду абсолютно пропало. «Мертвецы путешествуют быстро», - не знаю, раздалась эта фраза у меня в голове или в самом деле кто-то шепнул из темноты на ухо, но эти слова скатились за шиворот ледяными мурашками, которыми я тут же покрылся с головы до ног.Судорожно оглядываясь, едва мы выехали из-под моста, единственное, что я заметил, это насмешливый взгляд в зеркало заднего вида. А не слишком ли они тут все смешливые?Остановились машины только за высоченными металлическими воротами, которые с похоронным лязгом захлопнулись за нашей спиной, у одного из старинных зданий почти в самом центре. Мы выгрузились всей толпой, а потом нас повели внутрь. Интересно. Дорохо-бохато, красиво, как в метро, но неужели в нем есть подвалы, где злые бандюганы разделывают на фарш простых смертных? В том, что Миха связался с кем-то из мафии, я уже не сомневался. Ну а кто еще мог нас с таким пафосом привезти на расстрел? И еще неплохо было бы узнать – за что конкретно. Кстати, а как они нас вообще нашли?Пока я размышлял, нас привели в одну из комнат и оставили в компании пары секьюрити, неприступными шкафами охраняющими вход. В нашем случае – выход. Еще имелись окна, но они, как я выяснил исключительно опытным путем, были забраны решетками. Хотя, даже если выпрыгнуть с третьего этажа, дальше-то что? Через забор лезть? Пристрелят – пикнуть не успею.- Миха, куда, блин, ты влез? – набросился я на товарища, отойдя от окна.Но ответить мне тот не успел. Откуда-то в комнату втянулось сначала одно облако то ли черного пепла, то ли пыли, потом второе, и пока я наблюдал за этим феноменом, пытаясь его осознать, они собрались в две вертикальные фигуры, чтобы тут же превратиться в людей. Ну, по крайней мере – внешне.- Думаю, я смогу вам ответить на часть ваших вопросов, - сообщила мне одна из них, один, пока второй направился к сидящему в кресле Михе, все так же таращившемуся в пространство стеклянным взглядом. – Если в качестве ответной любезности, вы позволите нашему… медику вас осмотреть.- Боюсь, я буду довольно сильно против.- Боюсь, тогда придется попросить моих помощников ему помочь, - говоривший кивнул в сторону охранников.- Ладно, хорошо, - быстро передумал я, представив себе унизительность подобной экзекуции при участии охраны. – Кто вы? Зачем вам Миха? Да и что с ним, вы знаете?- Как много вопросов, - незнакомец занял кресло рядом с Михиным, где над Михой второй производил какие-то непонятные манипуляции, смотрел глаза, руки, что-то пытался нащупать. – Я – скажем так, здесь главный, вы можете называть меня Виктором. А что касается нашего общего друга… одно время мы работали вместе, а потом он случайно узнал кто мы. И попытался создать проблемы. Сначала я пытался договориться с ним по-хорошему. Но у него оказались непомерные аппетиты. Порой, некоторых легче убить, чем договориться. Наш друг из такой породы. Увы. Впрочем, я не из тех, кто предпочитает убивать, ведь всегда можно найти способ заставить человека работать на себя. Так… или иначе. Признаться, я рассчитывал, что он сам придет. Но пришлось искать. Без вашей помощи мы, наверняка, его так быстро не нашли бы.- Без моей? – наморщив мозг я пытался вспомнить, но ничего в голову не приходило. – Так за мной следили… как мило. И давно?- Несколько дней. Было подозрение, что он решит навестить старого друга.- Я не так уж и плохо сохранился, - скорее по привычке ответил я, а потом наступило внезапное озарение. – И кто вы?- Я уже представился.- Нет. Я не о том. Для нормальных людей, знаете ли, нехарактерно рассыпаться черным пеплом.- Ну, значит, мы – не нормальные люди, - собеседник рассмеялся. – А большего вам знать и не требуется.- Угу, а то и меня, как Миху… из-за угла.- А это – он вам рассказал? – подобрался на своем месте Виктор.Освободившийся медик, вроде как, закончил свои манипуляции и сказал Виктору несколько фраз на незнакомом мне языке. Странно. Мои познания в лингвистике достаточны, чтобы узнать большую часть языков. Но этот, могу поклясться, я слышал впервые и даже не мог отнести его ни к одной знакомой группе.Настала моя очередь для осмотра, но я отделался легким испугом. Обошлось без разоблачения. Осмотрев глаза и рожу, врач кивнул, и снова обратился к Виктору. На этот раз язык был знакомым, только я разобрал лишь одно слово «заражен». Чет мне это не нравится. Следом, снова рассыпавшись на рой черных частиц, тот куда-то испарился.- Что он сказал? – прищурился я в сторону собеседника.- Что вас зацепило.- И-и-и?- И это не страшно… в малых дозах. Но все, знаете ли, относительно.- Мне не нравится ваш тон.- Мне ваш – тоже, что поделать, - собеседник поднялся со своего места и жестом подозвал одного из охранников. – Ваш организм или справится, или нет. И если нет… вы поймете как меня найти. Вам пора.- А Миха?!- Боюсь, ему придется остаться здесь. И, я надеюсь, вам не нужно говорить, что лучше не распространяться ни о чем, что вы сегодня видели и слышали. Темнота, знаете ли, всеобъемлюща и вездесуща.Вопросы еще оставались, но крепкая рука охранника на плече не дала возможности их задать. Скорость, с которой меня вытащили из здания и сопроводили за ворота впечатляла, так что отдышаться я смог только на улице. Хорошо, хоть пендалем пониже спины не наградили.Предстояло решить ряд вопросов. Что сказать Лере? Как вытащить Миху? И, самое главное, как добраться до своей тачки?

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