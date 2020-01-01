Теплее

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:38

тёмная дева Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:38 by

Холодно, как же холодно! Как давно я чувствую этот пробирающих до костей холод? Как давно мои глаза видели мир без мутной пелены?Сколько дней уже прошло? Прошу, дайте мне хоть уголёк, хоть маленькую искорку тепла!Все такое серое... а были ли другие цвета на свете? Может, мир в самом деле состоит лишь из серости, а все те яркие краски были только сном? Сном?.. А что такое сон?..А? Что это за яркое пятно? Такоё тёплое, такое желанное... Постой! Постой, не уходи! Подожди меня, я сейчас, я скоро!Босая нога со смачным чавком вырывается из жадной хватки зловонной жижи.Я быстрее ветра, проворливей ящерицы. Зачем ты убегаешь? Я же просто хочу подойти поближе! Дай мне прикоснуться к тебе!Я тяну к огоньку руки и успеваю его поймать.Да! Наконец-то! Давай же, согрей меня, огонёк!***Над болотами нередко клубится туман. Такой густой, что не всегда можно разглядеть собственную ладонь. И тем страшнее становятся звуки, доносящиеся из глубин белого марева.Даже кваканье лягушек звучит угрожающе.Болото жадное, проглотит всё, что попадет в него. Схоронит на самом дне, остановит время."Чавк-чавк-чавк", звучит так близко. "Крак-крак-крак", раздаётся затем.Черная вода становится ещё чернее от тонких багровых ручейков.Чавк-чавк, работают челюсти. Крак-крак, перегрызаются кости. Кап-кап, падают капли крови.Плюх - скатился в воду обглоданный череп...Скрип-скрип - потягивается белёсое существо, разминая тело. Тело, которому стало чуточку теплее...

Ключевые слова: Болото людоеды мистические существа авторская история

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