ТеплееХолодно, как же холодно! Как давно я чувствую этот пробирающих до костей холод? Как давно мои глаза видели мир без мутной пелены?
Сколько дней уже прошло? Прошу, дайте мне хоть уголёк, хоть маленькую искорку тепла!
Все такое серое... а были ли другие цвета на свете? Может, мир в самом деле состоит лишь из серости, а все те яркие краски были только сном? Сном?.. А что такое сон?..
А? Что это за яркое пятно? Такоё тёплое, такое желанное... Постой! Постой, не уходи! Подожди меня, я сейчас, я скоро!
Босая нога со смачным чавком вырывается из жадной хватки зловонной жижи.
Я быстрее ветра, проворливей ящерицы. Зачем ты убегаешь? Я же просто хочу подойти поближе! Дай мне прикоснуться к тебе!
Я тяну к огоньку руки и успеваю его поймать.
Да! Наконец-то! Давай же, согрей меня, огонёк!
***
Над болотами нередко клубится туман. Такой густой, что не всегда можно разглядеть собственную ладонь. И тем страшнее становятся звуки, доносящиеся из глубин белого марева.
Даже кваканье лягушек звучит угрожающе.
Болото жадное, проглотит всё, что попадет в него. Схоронит на самом дне, остановит время.
"Чавк-чавк-чавк", звучит так близко. "Крак-крак-крак", раздаётся затем.
Черная вода становится ещё чернее от тонких багровых ручейков.
Чавк-чавк, работают челюсти. Крак-крак, перегрызаются кости. Кап-кап, падают капли крови.
Плюх - скатился в воду обглоданный череп...
Скрип-скрип - потягивается белёсое существо, разминая тело. Тело, которому стало чуточку теплее...
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:38
Сегодня, 05:38 by тёмная деваПросмотров: 11Комментарии: 0
Ключевые слова: Болото людоеды мистические существа авторская история