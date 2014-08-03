Админ Янтарного горда

Arhip Просмотров: 86 Комментарии: 6 +3 Вчера, 16:20 by

Девочка E.L.L.E, проживающая в Америке, случайно попадает в ураган. Она запирается в кабине своего Лексуса, и ее уносит ураганом в волшебную страну. Там машина падает на злую ведьму Бастинду. E.L.L,E. снимает с трупа ее ботинки.И тут появляется добрая волшебница Волжская, которая говорит E.L.L.E, что ее может вернуть обратно Core, великий и ужасный, админ Янтарного города. Идти туда нужно по дороге из зеленого асфальта.По дроге ей встречается Трусливый Ликантроп, который увязывается следом. Он хочет получить у Core храбрости. Потом Медный Estellan, который хочет получить сердце. А затем им встречается пьяный Arhip. Он валяется в поле и его клюют галки. Arhip хочет получить у Core мозги, так как он все пропил.Вместе они идут дальше.Сперва E.L.L,E. похищает маньяк Daytaler, но его банят. Затем на них нападает саблезубая Tigger power, потом они чуть не гибнут при переходе через конопляное поле.Когда они добираются до Янтарного города, их на входе встречает привратник Red Scorpion, который заставляет всех надеть маски и перчатки - в городе карантин.В городе они встречаются с Core - великим и ужасным, и тот соглашается выполнить их желания, но они должны для этого победить Злую Колдунью (На роль Злой Колдуньи еще никого не придумал, так что ищутся добровольцы).E.L.L,E., Медный Estellan, Трусливый Ликантроп и Arhip идут сражаться со Злой Колдуньей, но та при помощи магической шапки высылает им навстречу Летягу, которая похищает E.L.L,E и приносит ее к Злой Колдунье.Но E.L.L,E обращает внимание, что Злая Колдунья никогда не пьет самогон. Тогда E.L.L,E поливает ее самогоном и Злая Колдунья умирает от интоксикации.Все они возвращаются в Янтарный город, но Core, великий и ужасный, сматывается от всех на самолете Cessna 525.Тут снова появляется волшебница Волжская и сообщает, что ботинки, снятые с Бастинды, волшебные. Нужно стукнуть каблуками и они перенесут куда только хочешь.E.L.L.E возвращается домой, а Архипа жители города назначают Главным Админом.Ну вот такие простенькие наброски для моей истории. Правда не покидает смутное ощущение, что какой-то плагиатор уже написал что-то подобное.

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