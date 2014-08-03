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Творческие истории

Админ Янтарного горда

Девочка E.L.L.E, проживающая в Америке, случайно попадает в ураган. Она запирается в кабине своего Лексуса, и ее уносит ураганом в волшебную страну. Там машина падает на злую ведьму Бастинду. E.L.L,E. снимает с трупа ее ботинки.
И тут появляется добрая волшебница Волжская, которая говорит E.L.L.E, что ее может вернуть обратно Core, великий и ужасный, админ Янтарного города. Идти туда нужно по дороге из зеленого асфальта.

По дроге ей встречается Трусливый Ликантроп, который увязывается следом. Он хочет получить у Core храбрости. Потом Медный Estellan, который хочет получить сердце. А затем им встречается пьяный Arhip. Он валяется в поле и его клюют галки. Arhip хочет получить у Core мозги, так как он все пропил.
Вместе они идут дальше.

Сперва E.L.L,E. похищает маньяк Daytaler, но его банят. Затем на них нападает саблезубая Tigger power, потом они чуть не гибнут при переходе через конопляное поле.
Когда они добираются до Янтарного города, их на входе встречает привратник Red Scorpion, который заставляет всех надеть маски и перчатки - в городе карантин.

В городе они встречаются с Core - великим и ужасным, и тот соглашается выполнить их желания, но они должны для этого победить Злую Колдунью (На роль Злой Колдуньи еще никого не придумал, так что ищутся добровольцы).

E.L.L,E., Медный Estellan, Трусливый Ликантроп и Arhip идут сражаться со Злой Колдуньей, но та при помощи магической шапки высылает им навстречу Летягу, которая похищает E.L.L,E и приносит ее к Злой Колдунье.

Но E.L.L,E обращает внимание, что Злая Колдунья никогда не пьет самогон. Тогда E.L.L,E поливает ее самогоном и Злая Колдунья умирает от интоксикации.
Все они возвращаются в Янтарный город, но Core, великий и ужасный, сматывается от всех на самолете Cessna 525.

Тут снова появляется волшебница Волжская и сообщает, что ботинки, снятые с Бастинды, волшебные. Нужно стукнуть каблуками и они перенесут куда только хочешь.
E.L.L.E возвращается домой, а Архипа жители города назначают Главным Админом.

Ну вот такие простенькие наброски для моей истории. Правда не покидает смутное ощущение, что какой-то плагиатор уже написал что-то подобное.

Вчера, 16:20 by ArhipПросмотров: 86Комментарии: 6
+3

Ключевые слова: Наброски ураган колдунья волшебник админ авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 16:33
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12424|-4)
Публикаций: 1 046
Комментариев: 9 703
Приготовил мне роль отщепенца, да? А я, может, тоже хочу с коллективом. И мозгов crazy
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 16:59
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2903|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 955
Ну, ждем расширенной версии))) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#3 написал: Tanusha13666
Вчера, 19:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (133|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 774
Что-то мне это всё напоминает! "Волшебник изумрудного города", ты ли это? 401
А, не, показалось yahh
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#4 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 00:04
0
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Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 2 021
Давай по новой, Миша, всё хня. (С)
Как рофл, может, и сойдёт, а как несущее ценность произведение - нет. Если задумана пародия, то нужно придумать что-то получше, чем пересказ с другими именами.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#5 написал: Arhip
Сегодня, 00:31
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1892|0)
Публикаций: 89
Комментариев: 1 871
Цитата: serg-kil-inc
Как рофл, может, и сойдёт, а как несущее ценность произведение - нет. Если задумана пародия, то нужно придумать что-то получше, чем пересказ с другими именами.

Если вы вдруг не в курсе - книга "Волшебник изумрудного города" Александра Волкова - это пересказ книги "Мудрец из страны ОЗ" Баума
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#6 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 00:41
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 2 021
Цитата: Arhip
Если вы вдруг не в курсе - книга "Волшебник изумрудного города" Александра Волкова - это пересказ книги "Мудрец из страны ОЗ" Баума

Я в курсе. Как и "Буратино" был пересказ "Пиннокио". Но даже в пересказе были свои отличия, в том числе и фундаментальные. Тот же Волков в последствии развил страну Оз до полноценной вселенной.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
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