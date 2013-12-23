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Несерьезные истории

Число судьбы

Разговорились с подругой о нумерологии. Лично я к этому всегда относилась с недоверием, так как сама никогда не сталкивалась с магией чисел. А вот подруга уже давно подметила, что жизнь ее каким-то образом связана с числом 19. Все значимые события в ее жизни связаны с этим числом. Причем события эти разные: как плохие, так и хорошие. Бывает, что у человека есть любимая цифра , а тут отношение к числу 19, как к данности, и не любимое вовсе, но свое. Дата защиты диплома, дата свадьбы, дата операции, номер дома, номер трамвая до работы. Вроде мелочи, совпадения, но слишком часто на глаза попадается.

Муж у нее с юмором. Теперь все, что увидит с этим числом, все в дом тащит. Сувениры, безделушки всякие. Пришла в гости, а у нее кружка с числом 19 - подарок любимого мужа. Надо ли говорить, что познакомились они тоже 19 числа. Муж искренне верит, что это счастливое число, а подруга относится к этому настороженно, шутит, что развод и дата смерти тоже будут 19.

Ну человека можно понять, надоело ей на одно и то же число натыкаться все время. На новый год подарки выбираю, надо соответствовать традициям и прикупить что-нибудь с этим числом, надеюсь, подруга не обидится.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:22
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 09:22 by Юлия РысьПросмотров: 84Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Цифра число нумерология авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:45
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Некоторые утверждают про эту магию чисел. А у меня никакой закономерности не наблюдается, может оно и к лучшему.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 12:00
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Комментариев: 2 556
ну не знаю.
дату свадьбы сами выбирали, никто их туда не гнал 19-го
трамвай до работы - предположим, а какой трамвай до школы/института? не акцентируют на этом внимания.
думаю, что даты диплома, операции, дома - совпадение, остальное притянуто за уши самой героиней. Она и ее окружение стали искусственно акцентировать на этом числе внимание.
возьмите и подарите ей подарок с числом 20. зачем топтаться на месте? нужно двигаться вперед :)
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#3 написал: marzzz
Сегодня, 22:35
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Цыфр всего 10. От 0 до 9. Поэтому, совпадений много. Негде разгуляться (это тебе не китайские иероглифы!).
У меня 1- цифра смерти. Уже писАла об этом совпадении по годам ухода родни:
1961- дед
1971 - прабабка
1981 - дядя
1991 - бабушка
2001- отец
2011 - свекровь
11 июня - муж
Причем, четверо лежат в одной "ограде", поэтому и обратили внимание, что единицы в конце у всех.
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
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