Число судьбы

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:22

Причина: Изменён раздел.

Юлия Рысь Просмотров: 84 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 09:22 by

Разговорились с подругой о нумерологии. Лично я к этому всегда относилась с недоверием, так как сама никогда не сталкивалась с магией чисел. А вот подруга уже давно подметила, что жизнь ее каким-то образом связана с числом 19. Все значимые события в ее жизни связаны с этим числом. Причем события эти разные: как плохие, так и хорошие. Бывает, что у человека есть любимая цифра , а тут отношение к числу 19, как к данности, и не любимое вовсе, но свое. Дата защиты диплома, дата свадьбы, дата операции, номер дома, номер трамвая до работы. Вроде мелочи, совпадения, но слишком часто на глаза попадается.Муж у нее с юмором. Теперь все, что увидит с этим числом, все в дом тащит. Сувениры, безделушки всякие. Пришла в гости, а у нее кружка с числом 19 - подарок любимого мужа. Надо ли говорить, что познакомились они тоже 19 числа. Муж искренне верит, что это счастливое число, а подруга относится к этому настороженно, шутит, что развод и дата смерти тоже будут 19.Ну человека можно понять, надоело ей на одно и то же число натыкаться все время. На новый год подарки выбираю, надо соответствовать традициям и прикупить что-нибудь с этим числом, надеюсь, подруга не обидится.

Ключевые слова: Цифра число нумерология авторская история

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