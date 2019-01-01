Порча №2 – На опой

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Kamazok Просмотров: 52 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:47 by

Временами я думаю, что магия – это не дар, а проклятие. Мир сразу меняется, всё переворачивается с ног на голову с появлением у тебя колдовской силы. Ты начинаешь видеть мёртвых, бесов, демонов и прочую нечисть, и, чтобы не сойти с ума, ещё и общаться с ними...Мой наставник однажды сказал мне: «Вход сюда стоит копейку, а выход тысячу!» И эти его слова оказались правдой, но для меня было уже слишком поздно.Порча №2 – На опой.Замечал за людьми, что они сначала делают, а только потом думают. И беда в том, что порой достаточного и одного брошенного вслед слова, да ещё на эмоциях, чтобы причинить вред даже члену своей семьи. Этим и грешат родители, и нехотя видишь такие семьи-клоповники, где у детей нет будущего, у родителей денег, а у стариков здоровья.И до поры, я спрашивал себя: «Так зачем же существуем мы - маги?», - и думаю, что наконец-то смог найти ответ. «Чтобы восстанавливать равновесие в обществе!» Вы не подумайте, чёрные маги не плохие, мы такие же, как и вы - люди. Просто к кому ещё можно пойти в безвыходной ситуации, чтобы самому не нарушить закона, правильно. «К нам, чёрным магам!»(…)Была пятница после полудня, заметно невесёлые люди траурно ходили по кладбищу. Тут всегда было холодно, и пробирало до костей. Как только они двинулись дальше и скрылись из виду, я закопал у входа на кладбище 2 бутылки дорогой водки. Одна для дела, вторая хозяину кладбища. Прочёл оговор трижды и пошёл прочь, не оглядываясь.«Звонок», - через пару минут после, клиент как чувствовал, что дело закрутилось. «Да, слушаю», - отвечаю ему по телефону. «Он забегал, забегал», - радовался заказчик, -«сорвался после кодировки!» «Ясно, уговор помните?», - предупредил я его, в ответ последовала недолгая пауза. «Во вторник утром с деньгами, забрать бутылку водки и споить ему, верно?», - отчитался тот. «Да, правильно…», - и, не дав договорить, клиент повесил трубку.(…)Вечером понедельника я вернулся на кладбище вновь, выкопал одну из бутылок и вылил половину на дорожку, призвав бесов помочь опоить человека. И направился домой, взяв с собой эти полбутылки водки, которые надо было отдать клиенту, чтобы закрепить эффект.Во вторник клиент так и не позвонил. На мои звонки не отвечал, и телефон был постоянно недоступен. И, дав ему ещё неделю, ситуация осталась прежней. «Ха, думаешь кинул меня? А вот выкуси», - и оставшиеся полбутылки кладбищенской водки заговорил по новой и отдал их первому же нищему на улице.Этим же вечером, потерявшийся клиент звонит снова. Я нарочно не беру трубку и ставлю на игнор. Через 30 минут звонок в дверь, открываю, а там он. Лицо испуганное, а в стеклянных глазах читался страх.«Что вы со мной сделали?», - нечеловеческим голосом завопил тот.«Как что, отплатил за обман», - отвечаю я ему в той же манере.«Ну нет денег, я заплачу, только позже», - пытался выкрутиться клиент.«Ну, на нет и суда нет. Как будет оплата, приходите», - и, закрывая перед носом дверь, услышал: «Чёрт, да будь же ты человеком», - зарычал этот, постоял немного и ушёл. И ничего больше я о нём уже не слышал, и обратно он тоже не возвращался.

Ключевые слова: Порча кладбище заговор авторская история

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